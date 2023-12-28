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    «Авангард» одержит уверенную победу?

    «Барыс» — «Авангард». Ставка (к. 1.97) и прогноз на хоккейный матч КХЛ 28 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Барыс» — «Авангард»
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    Сергей Бойков
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на «Барыс Арене» 28 декабря. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — «Авангард»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 28 Декабря 2023 года
    Барыс
  • Нур-Султан
    •  Барыс 16:30 Авангард Авангард
  • Омск
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    «Барыс»

    Турнирное положение: По итогам 43 матчей «Барысу» в который раз пришлось опуститься на 12-е место в Восточной конференции. Набрав всего 33 балла за упомянутый период, казахи отстали от 11-го «Адмирала» на 4 очка.

    Последние матчи: В первой половине месяца «Барыс» — перед перерывом — устроился на два крупных поражения. С одинаковым счетом — 1:5 — он был разгромлен «Авангардом» и «Сибирью».

    Коэффициенты матча Барыс — Авангард

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    Во время паузы в КХЛ «Барыс» решился еще на одну смену тренера. Отныне командой руководит Олег Болякин. В трех следующих матчах казахи уступили «Салавату Юлаеву» (4:5) и «Нефтехимику» (2:3), а также одержали верх над «Сочи» (3:2 ОТ).

    Все прогнозы на КХЛ

    Не сыграют: Защитник Алекс Грант — травма.

    Состояние команды: На данный момент «Барыс» является самым крупным неудачником Востока, имея почти нулевые шансы на то, чтобы в остатке чемпионата изменить ситуацию в лучшую сторону и ворваться в гонку за восьмую позицию. Для представителей Казахстана в нынешних реалиях это несбыточное чудо.

    «Авангард»

    Турнирное положение: В 42 играх «Авангарду» удалось набрать 59 очков, с которыми он по-прежнему находится на втором месте в таблице Востока и отстает по дополнительным показателям от первого «Металлурга», имея две встречи в запасе.

    Последние матчи: После перерыва в КХЛ «Авангард» провел четыре матча, поделив пополам победы и поражения. Возвращение на лед после отдыха было омрачено домашним разгромом от «Ак Барса» (0:4).

    Однако за встречей с казанцами последовала сумасшедшая в плане динамики игра, в рамках которой команда Михаила Кравеца растоптала «Сочи» (8:3). Далее «Авангард» уступил «Магнитке» в битве лидеров (2:3), после чего одержал победу над «Сибирью» (3:2 ОТ).

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    • Не сыграют: Защитник Роман Абросимов, нападающий Владимир Ткачев — травмы.

    Состояние команды: В течение длительного отрезка «Авангард» вплотную приближен к «Магнитке». Однако не самые лучшие результаты последних матчей не позволили омичам обойти соперника в гонке лидеров.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Барыса» оценивается в 4.14, ничья — в 4.40, а победа «Авангарда» — в 1.77.

    До победы над одним из аутсайдеров Запада «Барыс» потерпел четыре подряд поражения, в очередной раз пережил смену тренера и трижды пропустил по 5 голов, включая матч с «Авангардом».

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    Очевидно, казахи не готовы к матчам такой категории, хотя форма «Авангарда» после перерыва также оставляет желать лучшего.

    Фактор домашней игры или намерение поквитаться за недавние 1:5 не сработают, фавориту достанутся важнейшие в турнирном плане 2 очка. Наши прогноз и ставка — «Авангард» победит с форой -1 за 1.97.

    С учетом полного разлада в обороне «Барыс» рискует устроиться на очередное разгромное поражение. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Авангарда» больше 2.5 за 1.85.

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    «Барыс» — «Авангард»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 28.12.2023. Прогнозы на хоккей. «Авангард» одержит уверенную победу?
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