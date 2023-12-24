В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет в «Канадиен Тайер Центре» 24 декабря. Начало встречи — в 03:00 мск. «Оттава» — «Питтсбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Оттава»

Турнирное положение: Проведя 28 матчей, «Оттава» сумела набрать всего 22 очка, с которыми рухнула на последнее место в Восточной конференции. На данный момент разрыв между зоной первой восьмерки увеличился до 16 баллов.

Последние матчи: С 13 декабря канадцев из Онтарио преследует серия тотальных разочарований. За этот период «Оттава» потерпела шесть подряд поражений, пропуская в каждой игре от четырех шайб и более.

После гостевых 3:6 в матче с «Вегасом» в отставку был отправлен Ди Джей Смит, на место которого в качестве временного тренера пришел 71-летний Жак Мартен. В двух встречах под его руководством «Сенаторз» уступили «Аризоне» (3:4) и «Колорадо» (4:6).

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Не сыграют: защитник Тома Шабо, нападающие Мэттью Джозеф, Рорк Шартье — травмы, нападающий Шейн Пинто — дисквалификация.

Состояние команды: Несмотря на ряд усилений, сделанных перед стартом сезона, «Оттава» превратилась в крупнейшего неудачника Востока без каких-либо шансов поучаствовать в гонке за кубковую квалификацию.

«Питтсбург»

Турнирное положение: В 31 встрече «Питтсбург» набрал 33 очка, с которыми занимает 12-е место в Восточной конференции. От зоны первой восьмерки, замыкаемой «Каролиной», его отделяют 5 баллов с учетом двух игр в запасе.

Последние матчи: В начале декабря клуб из Пенсильвании потерпел четыре поражения подряд, забросив всего по одной шайбе в трех встречах. Но в течение последних недель «Питтсбург» улучшил игру.

В частности, «Пингвинз» добились четырех побед в пяти предыдущих матчах. Две последние были оформлены дома, где команда Майка Салливана разделалась с «Миннесотой» (4:3) и «Каролиной» (2:1 Б).

Не сыграют: нападающие Мэтт Ньето и Брайан Раст — травмы.

Состояние команды: Ограничившись минимальным количеством крупных сделок, «Питтсбург» вошел в сезон с целью квалифицироваться в Кубок. Однако результаты на дистанции значительно усложнили эту задачу, хотя моментами «Пингвинз» выдают неплохие отрезки.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Оттавы» оценивается в 2.49, как и победа «Питтсбурга». На ничью можно поставить за 4.69.

С 13 декабря «Оттава» проигрывает всем подряд , пропуская при этом от четырех голов и более в каждой встрече.

Команда демонстрирует полный разлад в обороне, а нападение не справляется с попытками компенсировать ее ошибки. На фоне нынешних «Сенаторз» даже «Питтсбург» со своими проблемами выглядит, как бесспорный фаворит.

Учитывая текущее состояние «Оттавы», команда Майка Салливана на классе должна снимать все вопросы относительно победителя предстоящей встречи. Наши прогноз и ставка — «Питтсбург» не проиграет + ТБ 5.5 за 2.49.

Безусловно, «Пингвинз» — это коллектив, способный разочаровать и подвести в неожиданный момент, но конкретно в данных условиях едва ли можно усомниться в его гостевом успехе. Наш альтернативный прогноз — «Питтсбург» победит в матче за 1.95.