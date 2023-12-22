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    «Даллас» и «Ванкувер» проведут искрометную встречу в Техасе

    «Даллас» — «Ванкувер». Ставка (к. 2.27) и прогноз на хоккейный матч НХЛ 22 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Ванкувер»
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    Брок Босер
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 22 декабря. Начало встречи — в 04:00 мск. «Даллас» — «Ванкувер»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. НХЛ 22 Декабря 2023 года

    «Даллас»

    Турнирное положение: В 30 матчах «Даллас» набрал 40 очков, с которыми находится на четвертом месте в Западной конференции. Столько же баллов заработали третий «Лос-Анджелес» и пятый «Колорадо».

    Последние матчи: в течение двух недель «Даллас» провел четыре матча, в трех из которых сумел победить, а еще в одном получил одно очко. В двух выигранных встречах из трех техасцы забрасывали от пяти шайб и более.

    В рамках упомянутых игр команда Питера Дебура одержала верх над «Детройтом» (6:3) и «Оттавой» (5:4), а единственное за этот период поражение она потерпела 17 декабря на катке «Сент-Луиса» (3:4 ОТ). Вернуться к победам «Старз» удалось в последней встрече: дома они разобрались с «Сиэтлом» (4:3).

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    Не сыграют: Вратарь Джейк Оттингер — травма.

    Состояние команды: В текущем сезоне «Даллас», у которого сформирован конкурентоспособный атакующий состав, бьется за самые высокие позиции в конференции с дальнейшими планами продержаться в плей-офф как можно дольше.

    «Ванкувер»

    Турнирное положение: Канадский клуб из Британской Колумбии заработал 46 баллов и закрепился на втором месте в таблице Запада, вплотную приблизившись к «Вегасу», дистанция между которым сократилась до одного очка при равенстве проведенных встреч.

    Последние матчи: В первой половине текущего месяца «Ванкувер» выдал одну из самых продолжительных индивидуальных серий без поражений в этом сезоне. В нее вошли четыре матча, в рамках которых только раз было пропущено больше гола.

    Прерван беспроигрышный цикл команды Рика Токкета был во встрече с «Миннесотой» в конце минувшей недели (1:2 Б). В двух последних матчах «Кэнакс» одержали верх над «Чикаго» (4:3) и «Нэшвиллом» (5:2).

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    • Не сыграют: Защитники Гийом Бризбуа, Такер Пулман, Карсон Сауси, нападающий Майкл Ферленд — травмы.

    Состояние команды: После нескольких провальных сезонов канадцы из Британской Колумбии намереваются ворваться в плей-офф, заняв предварительно одну из первых позиций в таблице Запада. При этом ее текущие результаты — с небольшими победными сериями — позволяют добиваться определенных локальных успехов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На победу «Далласа» можно поставить за 2.15, ничья оценивается в 4.59, а победа «Ванкувера» — в 3.01.

    На техасском льду лицом к лицу сойдутся два топ-представителя Западной конференции, чьи задачи на сезон сосредоточены не только вокруг борьбы за высокие места в таблице, но и повернуты в сторону уверенной кампании в плей-офф.

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    В очном матче прямые конкуренты будут заряжены на атакующий хоккей с быстрыми перемещениями и большим количеством опасных моментов. В другом стиле — основанном на обороне и излишней осторожности — эти команды играть не умеют или делают это плохо.

    Соотношение сил в предстоящем встрече будет равным, от этого выиграет общая результативность. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6.5 за 2.27.

    В пяти матчах из последних шести «Кэнакс» забрасывали от четырех шайб и более, в то время как «Даллас» пропускает минимум три гола уже в течение восьми игр подряд. Поэтому наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Ванкувера» больше 3 за 2.24.

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