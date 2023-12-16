В матче Швейцарских хоккейных игр Финляндия встретится со Швецией. Матч пройдет на «Свисс Лайф Арене» 16 декабря. Начало запланировано на 16:00 мск. Финляндия — Швеция: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

Финляндия

Финляндия в текущем виде является одним из аутсайдеров данной четверки, превосходя в классе лишь Швейцарию, в то время как на фоне Чехии и Швеции она с ноября текущего года смотрится беспомощно.

Так, в рамках Швейцарских хоккейных игр Финляндия в первом матче встретилась с Чехией и потерпела поражение с минимальной разницей (1:2). Не помогло финнам и то, что в этой встрече они повели в счете.

К предстоящей игре команда Юкки Ялонена готовится с 3-матчевой серии поражений, в период которой она пропустила 12 шайб в сумме при 6 заброшенных. В Кубке Карьяла финны крупно влетели Чехии (3:7) и уступили Швеции (2:4).

Все прогнозы на хоккей

Ноябрьскую кампанию Финляндия закончила на третьем месте, добыв три очка в матче со Швейцарией (4:0). Сейчас команда Ялонена также занимает третью строчку без набранных баллов.

Швеция

Декабрьские хоккейные игры Швеция начала уверенно, добыв победу, пожалуй, над главным аутсайдером четверки — Швейцарией, в ворота которой смогла забросить 4 шайбы (4:2).

Несколько раз по ходу матча шведы выигрывали с разницей в 2 шайбы и закончили эту встречу с превосходным процентом реализации — 17.39%. Лучшим игроком вечера стал форвард Мальте Стремвалл, который оформил дубль.

Данная победа стала третьей кряду в Евротуре-2023: ранее команда Сэма Халлама — в рамках Кубка Карьяла — одержала верх над Швейцарией (4:3) и Финляндией (4:2), уступив до этого Чехии (2:5).

В ноябре Швеция заняла второе место в таблице, отстав на 3 очка от чехов. Что касается текущего турнира, то сейчас скандинавы идут первыми, имея одинаковое количество набранных баллов с Чехией.

Прогноз и ставка

На победу Финляндии букмекеры дают коэффициент 2.42, на ничью — 3.98, а на победу Швеции — 2.48.

На очередной Евротур финны приехали без конкурентоспособного состав а, готового навязать борьбу соперникам уровня Чехии и Швеции, которые в конце 2023-го смотрятся весьма достойно.

Если говорить о Швеции, то в трех предыдущих матчах она выиграла, ни разу не покинув каток без четырех заброшенных шайб. Кажется, пока команда Сэма Халлама на ходу, шансы финнов в матче такого класса сводятся к минимуму.

В двух предыдущих встречах из трех проигранных Финляндия забивала максимум 2 гола. Поэтому наши прогноз и ставка — Швеция не проиграет + ТМ 5.5 за 2.20.

С учетом слабой реализации команды Юкки Ялонена, в качестве альтернативы можно взять ставку — индивидуальный тотал Финляндии меньше 2 за 2.10.