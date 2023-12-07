«Автомобилист»
На данном этапе регулярки «Автомобилист» является твердым середняком, который не будет противостоять топ-клубам за более высокие позиции, но и вряд ли отдаст кому-то свое место в зоне плей-офф.
Сейчас «Автомобилист» занимает седьмую строчку в Восточной конференции с 44 очками после 40 матчей. На 3 балла он ушел в отрыв от восьмой «Сибири» и на 2 очка отстает от шестого «Трактора».
Коэффициенты матча Автомобилист — Салават Юлаев
В конце прошлого месяца команду Николая Заварухина накрыла 3-матчевая серия поражений, которая в очередной раз подтверждает ее общий спад. Цикл новых потерь стартовал с домашней встречи со «Спартаком» (1:4).
За разгромом от красно-белых последовали неудачные матчи с «Ак Барсом» (2:3) и «Куньлунем» (2:5). Но в последней игре «Автомобилисту» хватило сил на локальную сенсацию: на своем катке он добился победы над СКА (3:2 Б).
«Салават Юлаев»
В течение сезона «Салават Юлаев», стремясь достичь большего, чередует локальные задачи: то команда из Уфы сражается за право замкнуть первую пятерку, то бьется за шанс закрепиться в тройке лидеров. На данный момент актуальным является второй вариант.
По итогам 38 матчей «Салават Юлаев» вернулся на третье место в Восточной конференции с 49 очками. Четвертый «Ак Барс» уфимцы опережают на один балл, проведя на игру меньше. От двух лидеров таблицы их отделяют 6 очков.
С 23 ноября команда Виктора Козлова покидает каток исключительно в статусе победителя. Так, в пяти подряд матчах уфимцы ни разу не отступились. Кроме того, минимум 4 шайбы им удалось забросить в трех матчах из последних четырех.
В беспроигрышный цикл вошли домашние встречи с «Авангардом» (3:1), «Трактором» (4:0), «Ладой» (5:2) и «Спартаком» (3:2 Б), после чего в гостях «Салават Юлаев» не пожалел «Витязь» (5:2).
Прогноз и ставка
На победу «Автомобилиста» букмекеры дают коэффициент 2.39, на ничью — 4.00, а на победу «Салавата Юлаева» — 2.60.
В последнем матче «Автомобилист» умело воспользовался усталостью СКА, обусловленной его сумасшедшим темпом, и прервал серию неудач. Тем не менее форма екатеринбуржцев на дистанции по-прежнему вызывает вопросы.
В преддверии выезда в Екатеринбург уфимцы оформили ряд убедительных побед, и, кажется, намерены продолжить эту серию. Наши прогноз и ставка — «Салават Юлаева» победит в матче за 2.00.
От четырех шайб и более забрасывала команда Козлова в трех матчах из четырех последних. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 2.5 за 2.32.