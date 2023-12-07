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    «Салават Юлаев» снова не потеряет очки

    «Автомобилист» — «Салават Юлаев». Ставка и прогноз (к. 2.00) на хоккейный матч КХЛ 7 декабря 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев» оформил пять побед подряд
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Уралец-Арене» 7 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. «Автомобилист» — «Салават Юлаев»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 07 Декабря 2023 года
    Автомобилист
  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 17:00 Салават Юлаев Салават Юлаев
  • Уфа
    •

    «Автомобилист»

    На данном этапе регулярки «Автомобилист» является твердым середняком, который не будет противостоять топ-клубам за более высокие позиции, но и вряд ли отдаст кому-то свое место в зоне плей-офф.

    Сейчас «Автомобилист» занимает седьмую строчку в Восточной конференции с 44 очками после 40 матчей. На 3 балла он ушел в отрыв от восьмой «Сибири» и на 2 очка отстает от шестого «Трактора».

    Коэффициенты матча Автомобилист — Салават Юлаев

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    В конце прошлого месяца команду Николая Заварухина накрыла 3-матчевая серия поражений, которая в очередной раз подтверждает ее общий спад. Цикл новых потерь стартовал с домашней встречи со «Спартаком» (1:4).

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    За разгромом от красно-белых последовали неудачные матчи с «Ак Барсом» (2:3) и «Куньлунем» (2:5). Но в последней игре «Автомобилисту» хватило сил на локальную сенсацию: на своем катке он добился победы над СКА (3:2 Б).

    «Салават Юлаев»

    В течение сезона «Салават Юлаев», стремясь достичь большего, чередует локальные задачи: то команда из Уфы сражается за право замкнуть первую пятерку, то бьется за шанс закрепиться в тройке лидеров. На данный момент актуальным является второй вариант.

    По итогам 38 матчей «Салават Юлаев» вернулся на третье место в Восточной конференции с 49 очками. Четвертый «Ак Барс» уфимцы опережают на один балл, проведя на игру меньше. От двух лидеров таблицы их отделяют 6 очков.

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    • С 23 ноября команда Виктора Козлова покидает каток исключительно в статусе победителя. Так, в пяти подряд матчах уфимцы ни разу не отступились. Кроме того, минимум 4 шайбы им удалось забросить в трех матчах из последних четырех.

    В беспроигрышный цикл вошли домашние встречи с «Авангардом» (3:1), «Трактором» (4:0), «Ладой» (5:2) и «Спартаком» (3:2 Б), после чего в гостях «Салават Юлаев» не пожалел «Витязь» (5:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Автомобилиста» букмекеры дают коэффициент 2.39, на ничью — 4.00, а на победу «Салавата Юлаева» — 2.60.

    В последнем матче «Автомобилист» умело воспользовался усталостью СКА, обусловленной его сумасшедшим темпом, и прервал серию неудач. Тем не менее форма екатеринбуржцев на дистанции по-прежнему вызывает вопросы.

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    «Салават Юлаев» же с конца прошлого месяца играет образцово, слаженно управляя обороной и реализовывая как можно больше моментов у чужих ворот. В своем нынешнем виде команда Козлова готова противостоять соперникам уровня «Автомобилиста», чего нельзя сказать об уральцах.

    В преддверии выезда в Екатеринбург уфимцы оформили ряд убедительных побед, и, кажется, намерены продолжить эту серию. Наши прогноз и ставка — «Салават Юлаева» победит в матче за 2.00.

    От четырех шайб и более забрасывала команда Козлова в трех матчах из четырех последних. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Салавата Юлаева» больше 2.5 за 2.32.

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    «Автомобилист» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 07.12.2023. Прогнозы на хоккей. «Салават Юлаев» снова не потеряет очки
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