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    «Металлург» Мг не станет делить очки с ЦСКА у себя дома

    «Металлург» Мг — ЦСКА. Ставка и прогноз (к. 2.30) на хоккейный матч КХЛ 5 декабря 2023 года

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    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на арене «Металлург» 5 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — ЦСКА: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.
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    Хоккей. КХЛ 05 Декабря 2023 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 17:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    «Металлург» Мг

    После сумасшедшей серии, позволившей подняться и закрепиться на первом месте в таблице Востока, «Металлург» Мг сбавил темп и проиграл в двух матчах, что в таких условиях является нормой.

    Тем не менее его лидерская позиция по-прежнему держится прочно: в 39 матчах «Металлург» Мг набрал 55 очков и на 4 балла опередил «Авангард». Омичи на текущий момент имеют 36 игр в активе.

    Коэффициенты матча Металлург Мг — ЦСКА

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    Неделями ранее команда Андрея Разина первой в нынешнем сезоне добилась 11 побед подряд. В рамках фантастической серии «Магнитка» забросила от 4 шайб и более в пяти встречах, а в шести матчах разгромила соперников с разницей в 3+ гола.

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    Цикл безумств «Металлурга» Мг был остановлен в Казахстане, где фаворит неожиданно крупно проиграл «Барысу» (2:5). Поражением закончился и последний матч: на домашнем льду команда Разина не справилась со СКА (2:3 Б).

    ЦСКА

    После серии побед над аутсайдерами ЦСКА в очередной раз потерял возможность закрепиться в первой пятерке и побороться за шанс продвинуться выше. Матчи с командами посерьезнее, как и раньше, становятся причиной его неудач.

    Сейчас в активе столичного клуба 42 балла после 37 проведенных встреч. На 5 очков он отстает от пятого «Торпедо», которое имеет на игру больше. Дистанция между седьмой «Северсталью» составляет 4 балла.

    После поражения в армейском дерби, которое имело еще и весомое турнирное значение, команда Сергея Федорова справилась с соперниками низшего эшелона. На выезде она взяла верх над «Северсталью» (3:2) и «Динамо» Минск (4:0).

    Очередным провалом закончился матч с топ-командой: дома ЦСКА уступил «Локомотиву» (2:3). Взять 2 очка москвичи сумели в ходе нового этапа противостояния с минским «Динамо» (5:3), после чего остались без набранных баллов на льду «Трактора» (1:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Металлурга» Мг букмекеры дают коэффициент 2.40, на ничью — 4.10, а на победу ЦСКА — 2.65.

    К очному матчу оба клуба подходят не в самом хорошем настроении после недавних поражений. Бесспорно, встреча в Магнитогорске будет идеальным шансом в очередной раз вернуться на победную тропу.

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    При этом глядя на результаты, демонстрируемые ранее, «Металлург» Мг кажется более очевидным претендентом на 2 очка. Команда Разина в рамках 11-матчевой победной серии успела обыграть нескольких топ-соперников, ЦСКА же разминался на аутсайдерах.

    Вероятно, «армейцы» в своей нынешней форме не готовы к большим вызовам, да еще и на выезде. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг не проиграет + ТМ 5.5 за 2.30.

    Даже если встреча затянется и перейдет в овертайм и далее, для команды Разина это не станет проблемой, как в ее предыдущей встрече. Наш альтернативный прогноз — «Металлург» Мг победит в матче за 1.82.

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    «Металлург» Мг — ЦСКА: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 05.12.2023. Прогнозы на хоккей. «Металлург» Мг не станет делить очки с ЦСКА у себя дома
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