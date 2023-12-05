В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать ЦСКА. Игра пройдет на арене «Металлург» 5 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — ЦСКА: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Металлург» Мг

После сумасшедшей серии, позволившей подняться и закрепиться на первом месте в таблице Востока, «Металлург» Мг сбавил темп и проиграл в двух матчах, что в таких условиях является нормой.

Тем не менее его лидерская позиция по-прежнему держится прочно: в 39 матчах «Металлург» Мг набрал 55 очков и на 4 балла опередил «Авангард». Омичи на текущий момент имеют 36 игр в активе.

Коэффициенты матча Металлург Мг — ЦСКА 1X2Новым игрокам 2.404.102.65Бонус$9500

Неделями ранее команда Андрея Разина первой в нынешнем сезоне добилась 11 побед подряд. В рамках фантастической серии «Магнитка» забросила от 4 шайб и более в пяти встречах, а в шести матчах разгромила соперников с разницей в 3+ гола.

Все прогнозы на КХЛ

Цикл безумств «Металлурга» Мг был остановлен в Казахстане, где фаворит неожиданно крупно проиграл «Барысу» (2:5). Поражением закончился и последний матч: на домашнем льду команда Разина не справилась со СКА (2:3 Б).

ЦСКА

После серии побед над аутсайдерами ЦСКА в очередной раз потерял возможность закрепиться в первой пятерке и побороться за шанс продвинуться выше. Матчи с командами посерьезнее, как и раньше, становятся причиной его неудач.

Сейчас в активе столичного клуба 42 балла после 37 проведенных встреч. На 5 очков он отстает от пятого «Торпедо», которое имеет на игру больше. Дистанция между седьмой «Северсталью» составляет 4 балла.

После поражения в армейском дерби, которое имело еще и весомое турнирное значение, команда Сергея Федорова справилась с соперниками низшего эшелона. На выезде она взяла верх над «Северсталью» (3:2) и «Динамо» Минск (4:0).

Очередным провалом закончился матч с топ-командой: дома ЦСКА уступил «Локомотиву» (2:3). Взять 2 очка москвичи сумели в ходе нового этапа противостояния с минским «Динамо» (5:3), после чего остались без набранных баллов на льду «Трактора» (1:3).

Прогноз и ставка

На победу «Металлурга» Мг букмекеры дают коэффициент 2.40, на ничью — 4.10, а на победу ЦСКА — 2.65.

К очному матчу оба клуба подходят не в самом хорошем настроении после недавних поражений. Бесспорно, встреча в Магнитогорске будет идеальным шансом в очередной раз вернуться на победную тропу.

При этом глядя на результаты, демонстрируемые ранее, «Металлург» Мг кажется более очевидным претендентом на 2 очка. Команда Разина в рамках 11-матчевой победной серии успела обыграть нескольких топ-соперников , ЦСКА же разминался на аутсайдерах.

Вероятно, «армейцы» в своей нынешней форме не готовы к большим вызовам, да еще и на выезде. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг не проиграет + ТМ 5.5 за 2.30.

Даже если встреча затянется и перейдет в овертайм и далее, для команды Разина это не станет проблемой, как в ее предыдущей встрече. Наш альтернативный прогноз — «Металлург» Мг победит в матче за 1.82.