«Авангард»
Превосходная форма нового главного конкурента — «Металлурга» Мг — вынуждает «Авангард» не отставать от своего соперника в плане результатов. И недавняя серия омичей свидетельствует о готовности к интенсивной борьбе.
В 35 матчах «Авангард» набрал 49 очков и закрепился на втором месте в Восточной конференции. От «Магнитки» он отстает на 5 баллов, но имеет при этом две игры в запасе. Третью «Ладу» клуб из Омска опережает на 3 очка.
Коэффициенты матча Авангард — Нефтехимик
С конца октября и до 21 ноября команда Михаила Кравеца вообще не вспоминала о поражениях. Ее серия побед разрослась до десяти матчей и некоторое время оставалась лучшей в текущей регулярке по продолжительности.
Беспроигрышный цикл был прерван 23-го числа в Уфе, где «Авангард» выдал откровенно слабый матч с «Салаватом Юлаевым» (1:3). Но после достаточно длинного отдыха омичи завелись с новой силой: на своем льду они не пожалели «Витязь» (4:1).
«Нефтехимик»
Для нынешнего «Нефтехимика» было бы большой удачей повторить достижение прошлой кампании, которая закончилась выходом в плей-офф. В текущем сезоне клуб из Нижнекамска имеет аналогичную цель, но не может претендовать на большее.
Сейчас «Нефтехимик» занимает десятое место в Восточной конференции с 35 очками в активе. Такое же количество баллов набрал девятый «Амур», в то время как восьмая «Сибирь» ушла в отрыв на 4 балла, проведя на игру больше.
В ноябре команде Олега Леонтьева пришлось пережить несколько коротких серий поражений, а последняя ее победа состоялась 21-го числа в Нижнекамске. На своем катке аутсайдер одержал верх над «Салаватом Юлаевым» (3:2).
За встречей с уфимцами последовал очередной цикл неудач. Сперва в гостях «Нефтехимик» уступил «Барысу» (3:4 ОТ) и «Сибири» (1:3). Затем — в последнем на данный момент матче — команда Олега Леонтьева не справилась с «Металлургом» Мг, хотя сумела получить один балл (3:4 Б).
Прогноз и ставка
На победу «Авангарда» букмекеры дают коэффициент 1.69, на ничью — 4.50, а на победу «Нефтехимика» — 4.20.
Из-за прекращения безумной серии омичи не перестанут гнаться за такой же сумасшедшей «Магниткой» в битве лидеров, и матчи в запасе дадут шанс «Авангарду» вплотную приблизиться к первому клубу Востока.
В ближайшей игре команда Михаила Кравеца будет принимать явного аутсайдера, потерпевшего семь поражений в девяти последних встречах. Сейчас нижнекамцы просто не могут соперничать с клубом уровня «Авангарда» на его территории,
Дома «Авангард» не потерпит никаких сенсаций в матче такого класса. Наши прогноз и ставка — «Авангард» победит + ТМ 6.5 за 2.20.
Кроме того, омичам важно провести максимально уверенную игру, лишив «Нефтехимик» даже мыслей о чуде. Наш альтернативный прогноз — «Авангард» не проиграет ни одного периода за 2.05.