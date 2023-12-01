В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Авангард» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 1 декабря. Начало встречи — в 16:30 мск. «Авангард» — «Нефтехимик»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Авангард»

Превосходная форма нового главного конкурента — «Металлурга» Мг — вынуждает «Авангард» не отставать от своего соперника в плане результатов. И недавняя серия омичей свидетельствует о готовности к интенсивной борьбе.

В 35 матчах «Авангард» набрал 49 очков и закрепился на втором месте в Восточной конференции. От «Магнитки» он отстает на 5 баллов, но имеет при этом две игры в запасе. Третью «Ладу» клуб из Омска опережает на 3 очка.

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С конца октября и до 21 ноября команда Михаила Кравеца вообще не вспоминала о поражениях. Ее серия побед разрослась до десяти матчей и некоторое время оставалась лучшей в текущей регулярке по продолжительности.

Все прогнозы на КХЛ

Беспроигрышный цикл был прерван 23-го числа в Уфе, где «Авангард» выдал откровенно слабый матч с «Салаватом Юлаевым» (1:3). Но после достаточно длинного отдыха омичи завелись с новой силой: на своем льду они не пожалели «Витязь» (4:1).

«Нефтехимик»

Для нынешнего «Нефтехимика» было бы большой удачей повторить достижение прошлой кампании, которая закончилась выходом в плей-офф. В текущем сезоне клуб из Нижнекамска имеет аналогичную цель, но не может претендовать на большее.

Сейчас «Нефтехимик» занимает десятое место в Восточной конференции с 35 очками в активе. Такое же количество баллов набрал девятый «Амур», в то время как восьмая «Сибирь» ушла в отрыв на 4 балла, проведя на игру больше.

В ноябре команде Олега Леонтьева пришлось пережить несколько коротких серий поражений, а последняя ее победа состоялась 21-го числа в Нижнекамске. На своем катке аутсайдер одержал верх над «Салаватом Юлаевым» (3:2).

За встречей с уфимцами последовал очередной цикл неудач. Сперва в гостях «Нефтехимик» уступил «Барысу» (3:4 ОТ) и «Сибири» (1:3). Затем — в последнем на данный момент матче — команда Олега Леонтьева не справилась с «Металлургом» Мг, хотя сумела получить один балл (3:4 Б).

Прогноз и ставка

На победу «Авангарда» букмекеры дают коэффициент 1.69, на ничью — 4.50, а на победу «Нефтехимика» — 4.20.

Из-за прекращения безумной серии омичи не перестанут гнаться за такой же сумасшедшей «Магниткой» в битве лидеров, и матчи в запасе дадут шанс «Авангарду» вплотную приблизиться к первому клубу Востока.

В ближайшей игре команда Михаила Кравеца будет принимать явного аутсайдера, потерпевшего семь поражений в девяти последних встречах. Сейчас нижнекамцы просто не могут соперничать с клубом уровня «Авангарда» на его территории, их выезд в Омск обречен на провал .

Дома «Авангард» не потерпит никаких сенсаций в матче такого класса. Наши прогноз и ставка — «Авангард» победит + ТМ 6.5 за 2.20.

Кроме того, омичам важно провести максимально уверенную игру, лишив «Нефтехимик» даже мыслей о чуде. Наш альтернативный прогноз — «Авангард» не проиграет ни одного периода за 2.05.