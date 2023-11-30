В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Ладу». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 30 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Лада»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров, статистика, трансляция.

«Салават Юлаев»

В течение подходящего к концу месяца «Салават Юлаев» проводит кривые отрезки, характеризуемые единичными победами, которые непременно граничат с поражениями. Тем не менее уфимцы остаются одними из кандидатов на место в первой тройке.

По итогам 35 матчей «Салават Юлаев» опустился на пятую строчку в Восточной конференции с 43 очками в активе. Всего на один балл он опережает двух преследователей и на три очка отстает от будущего соперника.

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С 6 по 21 ноября команда Виктора Козлова, как было упомянуто выше, чередовала победы и поражения. По такому шаблону уфимцы провели семь матчей. Последняя встреча без набранных очков состоялась на прошлой неделе в Нижнекамске, где гости проиграли «Нефтехимику» с минимальной разницей (2:3).

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Однако в последних матчах «Салавату Юлаеву» удалось обрести крохотную стабильность: команда Козлова одержала победы над крепкими восточными конкурентами. Поочередно уфимцы разобрались с «Авангардом» (3:1) и «Трактором» (4:0).

«Лада»

Во второй половине ноября «Лада» значительно сбавила тот безумный темп, в котором шла по регулярке ранее. Это не только лишило сенсационную команду лидерства, но и ослабило ее позиции в гонке сильнейших.

В 37 матчах «Лада» набрала 46 очков, с которыми по-прежнему занимает третье место в Восточной конференции. Всего два балла разделяют тольяттинцев и четвертый «Ак Барс». Казанцы имеют игру в запасе.

Последней на сегодняшний день победой команда Олега Браташа могла похвастаться 20 ноября. Тогда она при родных трибунах разобралась с минским «Динамо», форма которого далека от идеала (3:1).

За упомянутой встречей в Тольятти последовала серия выездных матчей. При этом ни разу на чужой территории «Лада» не выиграла. Так, команда Олега Браташа уступила «Локомотиву» (1:2 ОТ), «Автомобилисту» (2:3 ОТ) и «Ак Барсу» (0:2).

Прогноз и ставка

На победу «Салавата Юлаева» букмекеры дают коэффициент 1.85, на ничью — 4.20, а на победу «Лады» — 3.65.

Гостевая серия «Лады» превратилась в личную трагедию : тольяттинцы не только отдалились от безупречного лидера Востока, но и рискуют покинуть зону первой тройки, если соперники воспользуются ее спадом.

В частности, поймать выгодный момент должен «Салават Юлаев», также претендующий на попадание в топ-3. В последнее время на дистанции он не особо впечатляет, но недавние матчи — с «Авангардом» и «Трактором» — провел весьма убедительно.

В прошлом месяце «Лада» побеждала уфимцев на своем катке, но в текущей фазе их противостояния ситуация может резко измениться. Наши прогноз и ставка — «Салават Юлаев» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.12.

В трех последних матчах команда Олега Браташа забросила всего три шайбы в сумме. Учитывая ее низкую результативность, в качестве альтернативы предлагаем ставку — индивидуальный тотал «Лады» меньше 2 за 1.81.