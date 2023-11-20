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    Матч между «Питтсбургом» и «Вегасом» получится событийным

    «Питтсбург» — «Вегас». Ставка и прогноз (к. 2.18) на хоккейный матч НХЛ 20 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Вегас»
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    «Вегас» в матче с «Филадельфией»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «PPG Paints-арене» 20 ноября. Начало встречи — в 02:00 мск. «Питтсбург» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Питтсбург»

    В новый сезон «Питтсбург» вошел крайне неудачно: после пары побед его накрыла волна ошибок, которая преследовала команду практически весь октябрь. Однако ноябрьский этап — первую его половину — «Пингвинз» начали ударно, выдав шикарную серию побед.

    Но два поражения в последних матчах и высокая плотность в таблице опустили «Питтсбург» на 13-е место в конференции. Сейчас в его активе 16 очков после 16 матчей. Столько же баллов набрали «Оттава» и «Монреаль», а от зоны первой восьмерки «Пингвинз» отстали на 3 очка.

    Как уже было упомянуто выше, команда Майка Салливана — с 5 по 15 ноября — выдала хорошую серию, в рамках которой оформила пять побед подряд. Ее соперниками были «Сан-Хосе» (10:2), «Анахайм» (2:0), «Лос-Анджелес» (4:3 ОТ), «Баффало» (4:0) и «Коламбус» (5:3).

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    Казалось, что этот настрой «Пингвинз» сохранят и в домашнем матче с «Нью-Джерси», который приехал без своего главного форварда. Но «Питтсбург» проиграл крупно (2:5). Кроме того, без очков он остался и в последней встрече, уступив в гостях «Каролине» (2:4).

    «Вегас»

    Новую регулярку «Вегас» начал в соответствии с его чемпионским статусом: моментально выдал беспроигрышную серию и ушел в отрыв от всех преследователей. Но последние результаты вернули «Голден Найтс» в реальность, на дистанции они чаще начали сталкиваться с трудностями.

    Несмотря на ряд поражений в последних играх, хороший запас, сделанный ранее, позволяет «Вегасу» сохранить за собой первую позицию в Западной конференции. На данный момент он имеет 28 очков в активе и на 3 балла опережает второй «Ванкувер» при равенстве проведенных встреч (18).

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    • В четырех матчах из шести предыдущих «Голден Найтс» проиграли. В этот нетипичный отрезок вошли и несколько крупных поражений с разницей в 3 шайбы. Данная серия началась максимально неожиданно: в гостях команда Брюса Кэссиди уступила «Анахайму» (2:4).

    Позже «Вегас» был разгромлен «Лос-Анджелесом» (1:4), а после убедительной победы над «Сан-Хосе» отлетел от «Вашингтона» (0:3). С переменчивым успехом «Голден Найтс» провели две последние встречи: добились волевой победы над «Монреалем» (6:5) и не смогли справиться с «Филадельфией» (3:4 ОТ).

    Прогноз и ставка

    На победу «Питтсбурга» букмекеры дают коэффициент 2.46, на ничью — 4.50, а на победу «Вегаса» — 2.35.

    Обе команды в преддверии игры друг против друга теряли очки в последних матчах, поэтому во встрече 20 ноября они выйдут на лед не в оптимальной форме.

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    Но проблемы оборонительного характера и стремление соперников избежать очередной неудачи внесут свой вклад в общую результативность, которая — на фоне данных факторов — должна задрать высокую планку.

    С 2020 года в матчах этих команд общее количество заброшенных шайб спокойно подбиралось к семи и более, поэтому наши прогноз и ставка — тотал больше 6.5 за 2.18.

    В паре предыдущих игр «Вегас» и «Питтсбург» не тратили время на престрелку и сразу бросались в атаку. Наш альтернативный прогноз — обе забьют в первом периоде за 2.45.

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