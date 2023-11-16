В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Ак Барс» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 16 ноября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Ак Барс» — «Динамо» Москва: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

«Ак Барс» имеет один из мощнейших составов среди всех клубов Востока, который пытается вести борьбу за лидерство. Однако при высокой плотности и конкуренции его недавние ошибки стоили дорого.

В 30 играх «Ак Барс» набрал 38 очков и опустился на пятое место в конференции. От первой «Магнитки» казанцы успели отстать на 4 очка, проведя на матч меньше, а четвертый «Автомобилист» ушел в отрыв на 2 балла, правда, на это ему понадобились 33 встречи.

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В начале этого месяца команда Зинэтулы Билялетдинова провела две подряд встречи с «Барысом». Оба раза казанцы одержали верх, хотя в первом матче имели серьезные проблемы (5:3, 3:0).

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Это были последние игры, в которых «Ак Барс» победил. В трех следующих ему не удалось набрать ни одного очка. От трех шайб и более казанский клуб пропустил от «Лады» (2:3), «Металлурга» Мг (0:3) и СКА (2:4).

«Динамо» Москва

В Западной конференции «Спартак» и «Динамо» Москва ушли в отрыв от остальных и теперь ведут борьбу за право считаться сильнейшим, регулярно меняя друг друга местами в турнирной таблице.

Точно так произошло и 14 октября после очного дерби. Теперь «Динамо» Москва занимает вторую позицию, но отстает от первого «Спартака» исключительно по дополнительным показателям: оба клуба набрали по 45 баллов, а динамовцы имеют матч в запасе.

В период с 16 октября по 6 ноября для команды Алексея Кудашова не существовало никаких барьеров. Динамовцы просто сносили все вокруг, сформировав 9-матчевую беспроигрышную серию.

Повторить личный рекорд «Динамо» Москва помешал «Куньлунь», которому столичный клуб уступил дома (2:3 ОТ). После обнуления серии команда Кудашова победила минское «Динамо» (2:1) и проиграла «Спартаку» в битве лидеров (3:4 ОТ).

Прогноз и ставка

На победу «Ак Барса» букмекеры дают коэффициент 2.28, на ничью — 4.00, а на победу «Динамо» Москва — 2.75.

Команда Зинэтулы Билялетдинова оказалась не в состоянии противостоять элитным клубам на дистанции. «Ак Барс» проиграл все ключевые матчи последних недель, но на этом его беды не прекратятся .

В гости к казанцам едет один из сильнейших представителей не только Запада, но и всего чемпионата, который после драмы столичного дерби будет играть с особой решимостью и стремлением вновь встать на тропу победителей.

С момента поражения от СКА пройдет не так много времени, чтобы большая часть проблем в обороне у «Ак Барса» исчезла, поэтому для гостей его текущая форма становится крайне выгодной. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит в матче за 2.10.

В последнее время команда Алексея Кудашова редко покидает каток без трех и более заброшенных шайб, хотя бывают исключения. Тем не менее в серьезных играх результативность столичного клуба чаще держит высокую планку. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Динамо» Москва больше 2.5 за 2.32.