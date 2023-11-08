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    «Локомотив» справится с главным аутсайдером Восточной конференции

    «Адмирал» — «Локомотив». Ставка и прогноз (к. 1.95) на хоккейный матч КХЛ 8 ноября 2023 года

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    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 8 ноября. Начало встречи — в 12:30 мск. «Адмирал» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Адмирал»

    «Адмирал» остается самым большим разочарованием восточной половины лиги: статистика команда состоит из серий поражений, которые изредка размешиваются победами, не дающими надежд на скорый прогресс.

    В 24 матчах «Адмирал» набрал всего 16 очков, с которыми застрял на 12-м месте в Восточной конференции. На 7 баллов дальневосточный клуб отстает от 11-го «Барыса», а от зоны кубковой восьмерки его отделяют 13 очков.

    Последнюю победу команда Леонида Тамбиева одержала 24 октября, сенсационно обыграв ЦСКА (3:2 ОТ). Эта встреча позволила прервать 6-матчевую серию поражений, в период которой «Адмирал» не набрал ни одного очка и трижды пропустил от четырех шайб и более.

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    После чудо-игры с «армейцами» дальневосточный клуб накрыла очередная полоса неудач. Сперва «Адмирал» уступил «Витязю» (3:4 Б) и «Ладе», а затем — в двух подряд встречах — не справился с «Трактором» (2:3 ОТ, 1:6).

    «Локомотив»

    Со второй половины октября «Локомотив» переживает очевидный форменный спад, который, хоть и оставил негативный отпечаток на фоне конкурентной гонки лидеров, не довел ситуацию до критической.

    В 26 матчах «Локомотив» набрал 34 очка, благодаря которым вновь поднялся на третье место в Западной конференции. Теперь ярославцы по дополнительным показателям опережают четвертое «Торпедо» и на 6 баллов отстают от второго «Спартака», который провел на две встречи больше.

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    • С 15 октября команда Игоря Никитина большинство матчей заканчивает неудачно: в шести играх из восьми за этот период «Локомотив» непременно терял очки, а одна из последних побед была добыта 27 октября в домашней встрече с «Северсталью» (4:3).

    За матчем с череповчанами на «Арене-2000» последовали очередные неудачи. В частности, «Локомотив» проиграл «Динамо» Минск (1:2 ОТ) и «Динамо» Москва (0:3). В последней встрече команда Никитина не пожалела «Амур» на его катке (4:1).

    Коэффициенты

    На победу «Адмирала» букмекеры дают коэффициент 3.40, на ничью — 4.10, а на победу «Локомотива» — 1.95.

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    Прогноз

    «Локомотив» застрял в фазе регресса. И этот факт едва ли можно оспорить, глядя на последние результаты. Однако даже в далеком от идеала состоянии ярославцы все еще способны щелкать очевидных аутсайдеров, в чем нас убедили в предыдущей встрече в Хабаровске.

    Если команде Игоря Никитина удалось разгромить крепкий и моментами дерзкий «Амур», то на безвольный и бесперспективный «Адмирал» им точно хватит сил.

    Ставка

    Класс гостей возьмет верх над желанием хозяев. Наши прогноз и ставка — «Локомотив» победит за 1.95.

    Но с учетом традиционно оборонительного хоккея «Адмирала» и сохранившихся проблем «Локо» в этом матче не будет большого количества заброшенных шайб. Наш альтернативный прогноз — «Локомотив» победит + ТМ 6.5 за 2.25.

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    «Адмирал» — «Локомотив»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 08.11.2023. Прогнозы на хоккей. «Локомотив» справится с главным аутсайдером Восточной конференции
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