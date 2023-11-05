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    ЦСКА разберется с лидером Восточной конференции

    ЦСКА — «Лада». Ставка и прогноз (к. 2.15) на хоккейный матч КХЛ 5 ноября 2023 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Лада»
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    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Ладу». Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 5 ноября. Начало встречи — в 13:00 мск. ЦСКА — «Лада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 05 Ноября 2023 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 13:00 Лада Лада
  • КХЛ
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    ЦСКА

    Из-за провального старта регулярки ЦСКА разбирается с последствиями до сих пор. Однако последние несколько недель «московские армейцы» играют на высоком уровне, который соответствует статусу топ-клуба.

    В 25 матчах ЦСКА сумел заработать 30 очков и закрепиться на пятой строчке в Западной конференции. На 2 балла столичный клуб отстает от четвертого «Локомотива», который провел на игру меньше.

    Коэффициенты матча ЦСКА — Лада

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    Последнюю потерю очков ЦСКА пережил 24 октября. Сенсационно «армейцы» проиграли «Адмиралу» на « Фетисов-Арене» (2:3 ОТ), после чего стартовала победная серия, дошедшая до трех матчей.

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    Новый цикл начался с другой дальневосточной встречи — с «Амуром» на «Платинум Арене» (3:2 Б). Следующие гостевые матчи закончились разгром. Уверенно команда Сергея Федорова разобралась с «Сибирью» (6:3) и «Спартаком» (3:0).

    «Лада»

    Со второй половины октября «Лада» — после периода застоя — переживает новую фазу подъема, благодаря которой ее турнирное положение обернулось в сказку, остающуюся актуальной в преддверии непростого выезда в столицу.

    По итогам 28 матчей «Лада» стала лидером Восточной конференции с 35 очками в активе. На один балл тольяттинцы оторвались от прямых конкурентов — от второго «Металлурга» Мг и третьего «Ак Барса».

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    • С 18 по 30 октября команда Олега Браташа набирала минимум одно очко в семи подряд встречах. В шести матчах клуб из Тольятти победил, трижды забросив от четырех шайб и более.

    В последнюю беспроигрышную серию «Лады» вошли матчи с «Северсталью» (4:3 Б), «Ак Барсом» (6:3), «Металлургом» Мг (4:3) и «Адмиралом» (3:1). А первое за несколько недель поражение случилось 2 ноября. На своем катке тольяттинцы были разгромлены «Северсталью» (1:4).

    Коэффициенты

    На победу ЦСКА букмекеры дают коэффициент 1.46, на ничью — 5.10, а на победу «Лады» — 5.90.

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    Прогноз

    Несмотря на то что в гости к «армейцам» едет лидер Востока, ЦСКА все равно будет очевидным фаворитом этого противостояния. Даже не в оптимальных кондициях класс команды Сергея Федорова сделает разницу и позволит ей набрать 2 балла на фоне высокой конкуренции на Западе.

    Ставка

    Едва ли в предстоящем матче команды покажут высокоскоростной хоккей с высокой результативностью, тем не менее на своем катке «армейцы» не разочаруют. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит + ТМ 5.5 за 2.15.

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    ЦСКА — «Лада»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 05.11.2023. Прогнозы на хоккей. ЦСКА разберется с лидером Восточной конференции
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