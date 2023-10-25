В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Калгари» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет в «Скоушабэнк-Сэдлдоум» 25 октября. Начало встречи — в 04:45 мск. «Калгари» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Калгари»

В преддверии сезона канадский клуб из провинции Альберта сменил главного тренера и был решителен в планах реабилитироваться за провальную прошлую кампанию. Но старт новой регулярки явно не внушает доверия.

В четырех встречах из шести «Калгари» проиграл. В таблице Западной конференции команда Райан Гуски занимает десятое место с 5 очками. Столько же баллов набрали выше идущие «Сент-Луис», «Лос-Анджелес» и «Миннесота».

За этот период «Флеймз» забросили 16 шайб при 23 пропущенных. Так, оборона канадцев в данный момент является худшей в конференции. Лидерами же в атаке являются Элиас Линдхольм (2+4) и Эндрю Манджапане (3+2).

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Одну из двух побед в новом сезоне «Калгари» одержал над «Баффало» 20 октября (4:3). На данный момент это его последний успешный матч. В двух следующих встречах «Флеймз» уступили «Коламбусу» (1:3) и «Детройту» (2:6).

«Рейнджерс»

На старте сезона «Рейнджерс» играют максимально ситуативно: стараются чаще отталкиваться от действий соперника и берут очки в матчах, которые в целом складываются легко, где не нужны лишние усилия или геройства.

В пяти играх «Рейнджерс» набрали 6 очков и поднялись на шестую строчку в Восточной конференции. По 6 баллов также заработали «Оттава», «Коламбус», «Тампа-Бэй», «Торонто» и «Каролина».

В среднем за матч команда Питера Лавиолетта забрасывает 3 шайбы (15 в сумме), а пропускает по 2.4 гола за игру. Лидером «Рейнджерс» по очкам стал Артемий Панарин, набравший 3+4, а Крис Крайдер (4+1) и Адам Фокс (1+4) формируют тройку бомбардиров.

В одном из последних матчей, прошедших в «Сквер Гарден», ньюйоркцы были разгромлены «Нэшвиллом» (1:4). Зато на старте гостевой серии «Рейнджерс» удачно заехали на «Клаймат Пледж Арену», где разбили «Сиэтл» (4:1).

Коэффициенты

На победу «Калгари» букмекеры дают коэффициент 2.35, на ничью — 4.20, а на победу «Рейнджерс» — 2.55.

Прогноз

В дебюте новой кампании «Калгари» ожидаемо плох , и для «Рейнджерс», как кажется, нет идеальнее момента, чтобы наведаться в Канаду. Особенно это выгодно после 4:1 в игре с «Сиэтлом», которая показала, что с соперниками, испытывающими определенные проблемы, они будут безжалостно разбираться. Та же участь ждет и «Флеймз». И от беды их не спасет даже домашний каток.

Ставка

Несмотря на предматчевые расклады, фаворитами предстоящей встречи будут гости из Нью-Йорка. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят с форой -1 за 3.26.

Если команда Питера Лавиолетта нашла силы и мотивацию на 4 шайбы в ворота «Сиэтла», то вряд ли ее ждут трудности в плане реализации на «Скоушабэнк-Сэдлдоум». Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Рейнджерс» больше 3 за 2.18.