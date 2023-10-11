В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет на «Ти-Мобайл Арене» 11 октября. Начало встречи — в 05:30 мск. «Вегас» — «Сиэтл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вегас»

Прошлый сезон для «Вегаса» стал историческим. После первого в своей жизни неудачного финала Кубка Стэнли-2018 одна из самых молодых франшиз НХЛ вновь пробилась в главную серию и уже не отдала ее никому.

В заключительном плей-офф раунде «Голден Найтс» встретились с «Флоридой», с которой провели пять матчей. Последний закончился голевым безумием на «Ти-Мобайл Арене» с хет-триком Марка Стоуна и шайбой Ивана Барбашева (9:3).

Если же вспоминать о регулярном сезоне, то, несмотря на определенные сбои и промахи, «Вегас» был хорош на всей дистанции, которую в итоге прошел лучше остальных на Западе. В дебютном сезоне с Брюсом Кэссиди во главе «Голден Найтс» заняли первое место на Западе с 111 очками и пятой по надежности обороной в конференции.

Все прогнозы на НХЛ

В рамках предсезонки «Вегас» провел семь матчей, в трех из которых выиграл. Всего команда с Невады забросила 21 шайбу при 22 пропущенных. После серии разминочных подходов действующий чемпион закрыл подготовительный цикл двумя победами — над «Колорадо» (4:3) и «Лос-Анджелесом» (7:4).

«Сиэтл»

Один из самых ярких и запоминающихся клубов лиги в прошлом сезоне стал настоящим подарком для болельщиков, которые любят, когда на их глазах творится история.

На второй год с момента образования франшизы «Сиэтл» пробился в плей-офф Кубка Стэнли и даже дошел до полуфинала Запада, где проиграл «Далласу» только в седьмом матче серии. ДО этого он выбил из гонки экс-чемпиона — «Колорадо».

Удивлять и убеждать в своей конкурентоспособности «Кракен» начал еще в регулярке, по итогам которой стал седьмым на Западе, набрав 100 очков в 82 матчах. На дистанции команда Дэйва Хэкстола оказалась второй по результативности в конференции — 289 заброшенных шайб — уступив только «Эдмонтону».

В преддверии нового сезона «Сиэтл» провел шесть матчей, в трех из которых был сильнее своих соперников. За этот период он забросил 14 шайб при 15 пропущенных. В последней игре предсезонки команда Хэкстола уступила «Эдмонтону» (1:3).

Коэффициенты

На победу «Вегаса» букмекеры дают коэффициент 1.99, на ничью — 4.40, а на победу «Сиэтла» — 3.10.

Прогноз

Новый сезон в Неваде стартует с матча команд, отдающих предпочтение активной игре у чужих ворот — с быстрым движением и высокой интенсивностью в течение трех периодов. И «Сиэтл», несмотря на статус аутсайдера, не станет отказываться от этого стиля.

На «Ти-Мобайл Арене» зрителей ждет событийная встреча , которая, благодаря свежести хоккеистов и высокому мотивационному фону, легко пробьет верх.

Ставка

В последних предсезонных матчах «Вегаса» было заброшено минимум 7 шайб в сумме. В официальной игре этот высокий темп сохранится. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6.5 за 2.23.

Как мы помним, в прошлом сезоне команда Дэйва Хэкстола стала одной из сенсаций регулярки, подарив немало достойных матчей против топ-соперников. Очевидно, что сейчас гости постараются начать так же мощно. Наш альтернативный прогноз — «Сиэтл» не проиграет за 1.88.