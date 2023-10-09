В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Трактор». Игра пройдет на «Барыс Арене» 9 октября. Начало встречи — в 16:30 мск. «Барыс» — «Трактор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барыс»

Легионеры казахского клуба выдают неплохие персональные результаты, которые, правда, не оказывают положительное влияние на команду в целом, из-за чего конец сентября и первая половина октября превратились для «Барыса» в сущий кошмар.

В 15 матчах казахи набрали 11 очков и опустились на 11-е место в таблице Восточной конференции. Теперь они отстают от идущих выше «Амура» и «Адмирала» на один балл, а от зоны кубковой восьмерки — на 3 очка.

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В 15 матчах «Барыс» забросил 38 шайб, пропустив при этом 50. Сейчас по игре в обороне он остается вторым худшим в конференции. Больше в свои ворота получает только «Нефтехимик» (56).

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С 28 сентября по 6 октября «Барыс» потерпел пять подряд поражений, не забив в двух матчах ни разу. Финальной точкой стала потеря очков в игре с «Витязем» (2:3 ОТ), после которой Андрей Скабелка был отправлен в отставку. Временно исполняющим обязанности главного тренера стал Галым Мамбеталиев.

«Трактор»

После серии поражений в матчах с соперниками, которые находятся (или находились) на небывалом подъеме, «Трактор» выдал неплохой отрезок: три победы в четырех встречах.

Челябинцы провели 16 матчей, в которых заработали 18 очков и закрепились на пятой строчке в Восточной конференции. Всего два балла отделяют его от первой тройки, включая второй «Автомобилист».

За этот период команда забросила 34 шайбы при 38 пропущенных — далеко не худшая статистика, но и не выдающаяся. При этом как и «Барыс», «Трактор» недавно пережил смену тренера. Место Анвара Гатиятулина временно занял Алексей Заварухин.

Случилось это после крупного домашнего поражения от «Салавата Юлаева» (0:4). С новым наставником «Трактор» провел одну встречу — с «Авангардом» в Омске, где была добыта крупная победа (4:1).

Коэффициенты

На победу «Барыса» букмекеры дают коэффициент 2.50, на ничью — 3.95, а на победу «Трактора» — 2.48.

Прогноз

Предматчевые котировки говорят о том, что соперники друг перед другом равны и вряд ли кто-то станет явным фаворитом.

Хотя «Трактор» показывает неплохие результаты в последних встречах, в пользу «Барыса» все же играют два момента. Первый — домашний каток, а второй — отставка тренера.

Нередко после такого события команды выдают мощный матч, будто получая психологическую разгрузку. «Трактор» это доказал на своем примере . Именно поэтому в хозяев предстоящей встречи верится больше.

Ставка

Возможно, именно сейчас один из самых результативных, но неудачливых клубов Востока готов к переменам в лучшую сторону. Наши прогноз и ставка — «Барыс» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.92.

Если же не отталкиваться от исхода в чью-либо пользу, можно выбрать ставку — тотал больше 5 за 2.08.