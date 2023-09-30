«Барыс»
Казахстанский представитель КХЛ по-прежнему страдает от невозможности поиска стабильной игры, которая давала бы желаемый эффект. Результативные качели то опускают, то поднимают команду в таблице Востока, не давая толком закрепиться в верхней ее части.
На данном этапе сезона «Барыс» занимает девятое место с 10 очками после 11 матчей, при этом он остается вторым самым забивным клубом конференции (35 заброшенных шайб). А вот по игре в обороне — 38 пропущенных — казахи являются вторыми с конца.
Коэффициенты матча Барыс — Сибирь
Лучшим бомбардиром клуба и заодно всего чемпионата стал Райли Барбер, который в 11 встречах набрал 6+12 по системе «гол+пас», а другие легионеры — Давид Скленичка (1+12) и Понтус Оберг (8+3) — формируют тройку командных лидеров.
В начале этой недели «Барыс» устроил сумасшедшую гонку с «Нефтехимиком», в которой суммарно было заброшено десять шайб в основное время, а победу в овертайме казахам подарил Барбер (6:5 ОТ). Но после встречи, прервавшей цикл поражений, команда Скабелки уступила «Адмиралу» (2:3 Б).
«Сибирь»
Если вынести за рамки встречу со СКА, которая была провалена по всем параметрам, то последние результаты «Сибири» впечатляют: четыре победы в основное время и минимум 4 заброшенные шайбы в половине этих матчей.
После 11 игр «Сибирь» расположилась на пятой строчке с 13 очками. За это время новосибирцы забросили 24 шайбы: их атака входит в пятерку самых скромных в Восточной конференции. Пропустила команда Дэвида Немировского 29 шайб.
Самый звездный игрок «Сибири» — Тэйлор Бек — остается лидером клуба по набранным очкам (4+5). Другие нападающие — Николай Прохоркин (3+4) и Владимир Бутузов (1+4) — входят в тройку по продуктивности.
Как было упомянуто выше, еще недавно «Сибирь» жила беззаботно благодаря победной серии, в которую попали матчи со СКА (2:1), «Авангардом» (4:3), «Барысом» (4:2) и «Динамо» Москва (3:2). Но все веселье прервали санкт-петербуржцы во второй очной игре сезона (0:3).
Коэффициенты
На победу «Барыса» букмекеры дают коэффициент 2.36, на ничью — 3.78, а на победу «Сибири» — 2.62.
Прогноз
Между собой эти команды успели провести три матча. В двух результативность выдавала хорошие цифры:
Ставка
И тем и другим в предстоящем матче нужны очки, поэтому рассчитывать исключительно на оборонительные действия они не станут. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 за 2.09.
Несмотря на поражение от СКА, «Сибирь» набрала неплохую форму, в то время как «Бырыс» по-прежнему нестабилен. Кажется, у команды Немировского больше шансов взять 2 очка в Казахстане. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Сибири» больше 2.5 за 2.50.