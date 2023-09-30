В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Барыс» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «Барыс Арене» 30 сентября. Начало встречи — в 14:00 мск. «Барыс» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барыс»

Казахстанский представитель КХЛ по-прежнему страдает от невозможности поиска стабильной игры, которая давала бы желаемый эффект. Результативные качели то опускают, то поднимают команду в таблице Востока, не давая толком закрепиться в верхней ее части.

На данном этапе сезона «Барыс» занимает девятое место с 10 очками после 11 матчей, при этом он остается вторым самым забивным клубом конференции (35 заброшенных шайб). А вот по игре в обороне — 38 пропущенных — казахи являются вторыми с конца.

Коэффициенты матча Барыс — Сибирь 1X2Новым игрокам 2.553.852.60Бонус$9500

Лучшим бомбардиром клуба и заодно всего чемпионата стал Райли Барбер, который в 11 встречах набрал 6+12 по системе «гол+пас», а другие легионеры — Давид Скленичка (1+12) и Понтус Оберг (8+3) — формируют тройку командных лидеров.

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В начале этой недели «Барыс» устроил сумасшедшую гонку с «Нефтехимиком», в которой суммарно было заброшено десять шайб в основное время, а победу в овертайме казахам подарил Барбер (6:5 ОТ). Но после встречи, прервавшей цикл поражений, команда Скабелки уступила «Адмиралу» (2:3 Б).

«Сибирь»

Если вынести за рамки встречу со СКА, которая была провалена по всем параметрам, то последние результаты «Сибири» впечатляют: четыре победы в основное время и минимум 4 заброшенные шайбы в половине этих матчей.

После 11 игр «Сибирь» расположилась на пятой строчке с 13 очками. За это время новосибирцы забросили 24 шайбы: их атака входит в пятерку самых скромных в Восточной конференции. Пропустила команда Дэвида Немировского 29 шайб.

Самый звездный игрок «Сибири» — Тэйлор Бек — остается лидером клуба по набранным очкам (4+5). Другие нападающие — Николай Прохоркин (3+4) и Владимир Бутузов (1+4) — входят в тройку по продуктивности.

Как было упомянуто выше, еще недавно «Сибирь» жила беззаботно благодаря победной серии, в которую попали матчи со СКА (2:1), «Авангардом» (4:3), «Барысом» (4:2) и «Динамо» Москва (3:2). Но все веселье прервали санкт-петербуржцы во второй очной игре сезона (0:3).

Коэффициенты

На победу «Барыса» букмекеры дают коэффициент 2.36, на ничью — 3.78, а на победу «Сибири» — 2.62.

Прогноз

Между собой эти команды успели провести три матча. В двух результативность выдавала хорошие цифры: минимум 6 заброшенных шайб в сумме видели зрители . Учитывая, что и помимо очных встреч оба представителя Востока стараются играть в атаку, предположим, что очередная их битва пробьет верх.

Ставка

И тем и другим в предстоящем матче нужны очки, поэтому рассчитывать исключительно на оборонительные действия они не станут. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 за 2.09.

Несмотря на поражение от СКА, «Сибирь» набрала неплохую форму, в то время как «Бырыс» по-прежнему нестабилен. Кажется, у команды Немировского больше шансов взять 2 очка в Казахстане. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Сибири» больше 2.5 за 2.50.