В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Минск будет принимать «Витязь». Игра пройдет на «Минск-Арене» 22 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Минск — «Витязь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Минск

После хорошего по своему потенциалу началу сезона — 2 матча — 2 победы и 11 заброшенных шайб — белорусский клуб исчез с радаров лидеров конференции. Серия поражений опустила его на десятое место на Западе с 5 очками после семи проведенных встреч.

В активе «Динамо» Минск23 заброшенные шайбы. Столько же было пропущено. Лидером команды по набору очков на данном этапе регулярки стал 21-летний нападающий Виталий Пинчук (4+5). А тройку сильнейших дополняют легионеры Коди Курран (1+7) и Сэм Анас (3+3).

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Две победы в дебюте чемпионата остаются в статистике «Динамо» Минск единственными, в остальных пяти встречах команда Дмитрия Квартальнова проиграла. Отрицательная серия была начата с выезда в Мытищи, где белорусы не выдержали атакующий скоростной темп в игре с «Куньлунем» (3:4).

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Такая же упорная и результативная битва позже была проиграна «Торпедо» (4:6). В следующих выездных матчах минское «Динамо» не справилось с «Ак Барсом» (1:2) и «Трактором» (2:3). А в дебютной встрече дома команда Квартальнова получила сполна от «Локомотива» (1:4).

«Витязь»

Сейчас «Витязь» является худшим в чемпионате по проценту набора очков. Подмосковный клуб провел десять матчей, в которых заработал всего 3 балла. В Западной конференции он заслуженно занимает последнее место.

В девяти играх «Витязь» забросил всего 15 шайб. Меньше в его половине лиги не забивал никто. А вот по пропущенным команда Александра Завьялова на Западе лидирует. В свои ворота она получила 34 шайбы. Во всем чемпионате по этому показателю слабее только «Нефтехимик» (36).

Безуспешно тащить команду на своих молодых плечах старается 23-летний Иван Савчик, набравший 4 очка (3+1). Другими лидерами атаки «Витязя» сейчас являются Александр Яремчук (2+2), Владислав Цицюра (1+3) и Станислав Яровой (1+3), проведшие по четыре встречи.

Единственную победу на старте сезона «Витязь» одержал 6 сентября над «Адмиралом» (2:1 Б). После этого команда Завьялова провела шесть матчей и во всех проиграла, пропустив по 3+ шайбы. В последней встрече подмосковный клуб уступил «Торпедо» (1:3).

Коэффициенты

На победу «Динамо» Минск букмекеры дают коэффициент 1.63, на ничью — 4.60, а на победу «Витязя» — 4.28.

Прогноз

В первом очном матче сезона белорусы обновили клубный рекорд в плане самой крупной в истории победы (7:0). Но с тех пор настроение в раздевалке команды Квартальнова ухудшилось.

Динамовцы пережили серию поражений, поэтому в ближайшее время они попытаются из нее выбраться. Матч с главным неудачником Западной конференции — максимально подходящее для этого время. Более того, ужасная игра «Витязя» в обороне в очередной раз поможет вывести показатель общей результативности на высокий уровень .

Ставка

Для «Динамо» Минск победа в предстоящей встрече станет обязательной программой, но «Витязь» тоже готов бороться за свои амбиции. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.02.

Как бы там ни было, «Витязь» едет в Беларусь в статусе очевидного аутсайдера, которого хозяева должны разбирать на классе. Наш альтернативный прогноз — «Динамо» Минск победит в первом периоде за 2.23.