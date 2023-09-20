В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Нефтехимик». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 20 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Нефтехимик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салават Юлаев»

Уфимская команда, несмотря на две важнейшие победы в последних встречах, пока не может подняться выше в таблице Востока, хотя большого отставания от лидеров нет. В плотной конкуренции она занимает седьмую строчку с 8 очками после 6 матчей.

За этот период «Салават Юлаев» забросил 14 шайб, что является одним из самых скромных показателей в конференции. Зато по надежности игры в обороне — 10 пропущенных — команде Виктора Козлова сейчас нет равных во всем чемпионате.

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В данный момент в составе «Салавата Юлаева» появились ярко выраженные лидеры, которые делают разницу. Так, лучшим по набору очков в клубе оказался новичок Вячеслав Лещенко (5+1), а первым по заброшенным шайбам остается Александер Хмелевский (4-2).

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Как было упомянуто выше, «Салават Юлаев» подходит к этой встрече в хорошем расположении духа на фоне двух домашних побед над топ-соперниками. На прошлой неделе уфимцы обыграли «Ак Барс» в первом в сезоне «Зеленом дерби» (3:2), а в начале этой — взяли верх над «Торпедо», сумев сдержать его атакующую мощь (1:0 ОТ).

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» на стартовом этапе чемпионата просто ужасен. У команды не идет игра, а в ее ворота регулярно залетают по 4+ шайбы. Разумеется, сейчас она занимает последнее место на Востоке с 3 очками после семи матчей.

«Нефтехимик» является одним их худших клубов как по проценту набора очков, так и по результативным действиям (12 заброшенных шайб). Пропустили нижнекамцы 32 шайбы. И по этой статистике они вышли на чистое первое место, обогнав «Витязь».

На фоне мрачной команды Олега Леонтьева справедливо было бы выделить Булата Шафигуллина. 23-летний нападающий провел 7 матчей, в которых заработал 4 балла по системе «гол+пас» (2+2). Молодой форвард является лидером клуба по набранным очкам.

К игре с «Салаватом Юлаевым» «Нефтехимик» подходит с 3-матчевой серией поражений. В этот негативный цикл вошли встречи с «Автомобилистом» (2:4) и «Авангардом» (1:5), а пределом беспомощности команды стал матч с «Барысом» (0:8).

Коэффициенты

Победу «Салавата Юлаева» букмекеры оценивают в 1.73, на ничью дают коэффициент 4.45, а на победу «Нефтехимика» — 3.82.

Прогноз

На своем льду команда Виктора Козлова одержала две победы в трех матчах, причем поочередно отобрала очки у сильнейших представителей обеих конференций . И если уфимцы справились с «Ак Барсом» и «Торпедо», то прикончить безнадежный «Нефтехимик» им не составит труда.

Ставка

«Салават Юлаев» остается одним из самых закрытых и осторожных клубов чемпионата, поэтому вполне логично предположить, что в предстоящем матче он забросит несколько шайб, которых хватит для победы, пропустив при этом минимум. Наши прогноз и ставка — «Салават Юлаев» победит + ТМ 6.5 за 2.50.

А в качестве альтернативы можно рассмотреть вариант — тотал меньше 5 за 2.08, ведь в двух домашних встречах из трех соперники даже близко не подобрались к этой отметке.