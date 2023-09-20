«Салават Юлаев»
Уфимская команда, несмотря на две важнейшие победы в последних встречах, пока не может подняться выше в таблице Востока, хотя большого отставания от лидеров нет. В плотной конкуренции она занимает седьмую строчку с 8 очками после 6 матчей.
За этот период «Салават Юлаев» забросил 14 шайб, что является одним из самых скромных показателей в конференции. Зато по надежности игры в обороне — 10 пропущенных — команде Виктора Козлова сейчас нет равных во всем чемпионате.
Коэффициенты матча Салават Юлаев — Нефтехимик
В данный момент в составе «Салавата Юлаева» появились ярко выраженные лидеры, которые делают разницу. Так, лучшим по набору очков в клубе оказался новичок Вячеслав Лещенко (5+1), а первым по заброшенным шайбам остается Александер Хмелевский (4-2).
Как было упомянуто выше, «Салават Юлаев» подходит к этой встрече в хорошем расположении духа на фоне двух домашних побед над топ-соперниками. На прошлой неделе уфимцы обыграли «Ак Барс» в первом в сезоне «Зеленом дерби» (3:2), а в начале этой — взяли верх над «Торпедо», сумев сдержать его атакующую мощь (1:0 ОТ).
«Нефтехимик»
«Нефтехимик» на стартовом этапе чемпионата просто ужасен. У команды не идет игра, а в ее ворота регулярно залетают по 4+ шайбы. Разумеется, сейчас она занимает последнее место на Востоке с 3 очками после семи матчей.
«Нефтехимик» является одним их худших клубов как по проценту набора очков, так и по результативным действиям (12 заброшенных шайб). Пропустили нижнекамцы 32 шайбы. И по этой статистике они вышли на чистое первое место, обогнав «Витязь».
На фоне мрачной команды Олега Леонтьева справедливо было бы выделить Булата Шафигуллина. 23-летний нападающий провел 7 матчей, в которых заработал 4 балла по системе «гол+пас» (2+2). Молодой форвард является лидером клуба по набранным очкам.
К игре с «Салаватом Юлаевым» «Нефтехимик» подходит с 3-матчевой серией поражений. В этот негативный цикл вошли встречи с «Автомобилистом» (2:4) и «Авангардом» (1:5), а пределом беспомощности команды стал матч с «Барысом» (0:8).
Коэффициенты
Победу «Салавата Юлаева» букмекеры оценивают в 1.73, на ничью дают коэффициент 4.45, а на победу «Нефтехимика» — 3.82.
Прогноз
На своем льду команда Виктора Козлова одержала две победы в трех матчах, причем
Ставка
«Салават Юлаев» остается одним из самых закрытых и осторожных клубов чемпионата, поэтому вполне логично предположить, что в предстоящем матче он забросит несколько шайб, которых хватит для победы, пропустив при этом минимум. Наши прогноз и ставка — «Салават Юлаев» победит + ТМ 6.5 за 2.50.
А в качестве альтернативы можно рассмотреть вариант — тотал меньше 5 за 2.08, ведь в двух домашних встречах из трех соперники даже близко не подобрались к этой отметке.