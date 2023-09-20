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    «Металлург» Мг возьмет два очка во втором подряд дерби с «Автомобилистом»

    «Металлург» Мг — «Автомобилист». Ставка и прогноз (к. 2.39) на хоккейный матч КХЛ 20 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Автомобилист»
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    Семен Кошелев
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Арене Металлург» 20 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 20 Сентября 2023 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 17:00 Автомобилист Автомобилист
  • Екатеринбург
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    «Металлург» Мг

    После поражения от «Лады» магнитогорский клуб быстро пришел в себя, добыл очередные два очка и сохранил за собой первую строчку в Восточной конференции, на которой обосновался с 13 очками после 8 матчей.

    В данный момент в активе «Металлурга» Мг 25 заброшенных шайб при 19 пропущенных. По игре в нападении команда Андрея Разина является одной из лучших в конференции. Только «Ак Барс» на Востоке опережает его по этому показателю.

    Коэффициенты матча Металлург Мг — Автомобилист

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    Одним из ярчайших представителей атаки «Металлурга» Мг стал Егор Коробкин. В восьми встречах он набрал 8 очков и возглавил клубный список бомбардиров. А если говорить о тройке лидеров, то в нее также входят Алексей Макеев (3+2) и Никита Михайлис (3+2).

    Все прогнозы на КХЛ

    На прошлой неделе «Металлург» Мг дважды подряд сыграл с «Ладой». Оба матча дались непросто. В первом была тяжелейшая победа в овертайме (3:2 ОТ), а во втором — поражение (1:3). На старте новой недели магнитогорцы дома принимали «Автомобилист», ради победы над которым также пришлось потратить немало сил (4:2).

    «Автомобилист»

    В свойственной себе манере «Автомобилист» демонстрирует максимально непредсказуемые результаты, которые точно не характеризуются стабильностью. Чередуя победы и поражения, екатеринбуржцы ухудшили свои позиции на Востоке.

    После восьми матчей они остались с 9 очками, а в таблице конференции вынуждены были подвинуться на шестую строчку. За это время «Автомобилист» отметился 20 заброшенными шайбами при 16 пропущенных. Атака екатеринбуржцев входит в пятерку сильнейших на Востоке.

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    • Ведущими игроками «Автомобилиста» в нападении ожидаемо являются его звездные легионеры. Так, лидером клуба по очкам оказался Кертис Волк (3+3), а вторым по данному показателю стал Стефан Да Коста (1+5). К этим двоим примкнул Алексей Макеев (3+2), а Брукс Мэйсек, проведший пять матчей, отметился одной заброшенной шайбой и четырьмя ассистами.

    В конце минувшей недели «Автомобилист» потерпел гостевое поражение от «Трактора» (1:2), ставшее в новом сезоне третьим в семи играх. В понедельник отрицательная статистика дополнилась неудачей на льду «Металлурга» Мг (2:4).

    Коэффициенты

    На победу «Металлурга» Мг букмекеры дают коэффициент 1.98, на ничью — 4.20, а на победу «Автомобилиста» — 3.12.

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    Прогноз

    В игре 18 сентября магнитогорцы взяли реванш за поражение в первом матче сезона и заодно вернулись к набору очков после встречи с «Ладой», исход которой явно взбодрил команду Разина и заставил провести работу над ошибками.

    «Металлург» Мг способен поставить победы на поток, ведь в данный момент он старается как можно прочнее закрепиться на первом месте на Востоке, а «Автомобилист», хоть и остается крайне опасным соперником, не сможет остановить такую «Магнитку» на ее территории.

    Ставки

    Хозяевам предстоящего матча вполне по силам одержать еще одну победу в уральском дерби, при этом сыграв более надежно в защите. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг не проиграет + ТМ 5.5 за 2.39.

    Также хорошим — вариантом без привязки к результативности — можно считать ставку — «Металлург» Мг победит с коэффициентом 1.98.

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    «Металлург» Мг — «Автомобилист»: прогноз, ставка (2.39), статистика, коэффициенты матча 20.09.2023. Прогнозы на хоккей. «Металлург» Мг возьмет два очка во втором подряд дерби с «Автомобилистом»
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