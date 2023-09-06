В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать СКА. Игра пройдет в «Нагорном» 6 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Торпедо» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

«Торпедо» остается одним из двух клубов Западной конференции, который провел только один матч. Но даже это не мешает ему занимать промежуточное четвертое место в таблице, опережая тех, кто выходил на лед уже дважды.

Неплохой стартовый задел стал возможен благодаря победе нижегородцев над «Локомотивом» в игре на «Арене-2000». Вопреки раскладам и ожиданиям, гости по полочкам разобрали оборону соперника и закончили встречу разгромом — 5:2.

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Счет заброшенным шайбам «Торпедо» в новом сезоне открыл Николай Коваленко, после чего отличился Алексей Кручинин, оформивший в итоге дубль. Еще два результативных действия принадлежали Сергею Гончаруку и Василию Атанасову — всем тем, кто представляет Нижний не первый сезон.

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Несмотря на крупную разницу, статистически «Торпедо» было хуже в плане количества бросков в створ (45:21), зато реализация поднялась на высокий уровень, да еще и с большим запасом 23.81%. Шикарен в воротах оказался Иван Кульбаков, который совершил 43 сэйва (95.56%).

СКА

В данный момент СКА не демонстрирует ничего выдающегося. Видно, что команда играет с запасом на будущее. Но ее расчета хватило для того, чтобы по итогам двух матчей добиться стопроцентного показателя по набору очков — 4 из 4.

Уже в дебюте сезона СКА ждала базовая проверка характера на «ВТБ Арене», где «Динамо» Москва заранее считалось слабее. Но так было лишь на бумаге — в разделе с предматчевыми раскладами. В действительности все оказалось не так просто. Да, питерцы победили, но с каким трудом — 2:1.

Ко второй минуте матча в столице команда Романа Ротенберга пропустила первой, из-за чего большую часть игрового времени СКА пришлось тратить на поиски решения данной проблемы. В начале второго периода Сергей Толчинский сумел сравнять счет, а выйти вперед и удержать минимальный перевес удалось благодаря шайбе Марата Хайруллина.

После тяжелейшей игры в Москве СКА было предложено размяться на «Ладе». В Тольятти гости хотели избежать всяческих неприятных сюрпризов, поэтому взялись за соперника максимально плотно, закончив матч разгромной победой — 3:0.

Коэффициенты

На победу «Торпедо» букмекеры дают коэффициент 2.60, на ничью — 4.20, а на победу СКА — 2.35.

Прогноз

Нижегородцы намерены придерживаться того же стиля, что и в прошлом сезоне. И это доказал их дебютный матч. Яркий и смелый хоккей даже с топ-командами — вот ключевая особенность команды Ларионова.

В гости к «Торпедо» едет, пожалуй, самый суровый соперник Запада, который тоже умеет играть результативно, поэтому в процессе ожидания очной встречи на подсознательном уровне представляется резвая игра с шайбами в обоих направлениях .

Ставка

Предстоящий матч — это хороший для «Торпедо» тест на конкурентоспособность, как клуб с этим справится — узнаем скоро, но уже сейчас логично предположить, что он пробьет верх. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.15.

Статистика последних четырех очных матчей говорит в пользу СКА, все они были сыграны в Кубке Гагарина. Для питерцев это удобный соперник с хорошо знакомыми слабыми точками, поэтому в качестве альтернативы предлагаем вариант — СКА не проиграет + ТБ 4.5 за 2.36.