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    В домашнем матче «Автомобилиста» скучно точно не будет

    «Автомобилист» — «Салават Юлаев». Ставка и прогноз (к. 1.83) на хоккейный матч КХЛ 4 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Салават Юлаев»
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    «Автомобилист» в матче с «Сочи»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Уралец-Арене» 4 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Автомобилист» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 04 Сентября 2023 года
    Автомобилист
  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 17:00 Салават Юлаев Салават Юлаев
  • Уфа
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    «Автомобилист»

    Со старта сезона «Автомобилист» получил шанс проявить себя во всей красе. Произошло это отнюдь не по его воле, просто календарь велел клубу встретиться в первой игре с «Металлургом» Мг, а противостоять ему вполсилы просто нельзя.

    В итоге «Автомобилист» провел качественный матч и добился победы в упорной игре, которую удалось закончить в овертайме — 3:2, причем на это понадобилось 18 секунд, решающая шайба была заброшена Джесси Блэйкером.

    Коэффициенты матча Автомобилист — Салават Юлаев

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    В очередной раз команда Николая Заварухина провела матч, в котором разницу сделали легионеры. Счет открыл Зборовский, но после промежуточного отыгрыша и выхода вперед «Магнитки» сравнивать пришлось Мэйсеку. Брукс справился за 5 минут до финальной сирены.

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    Всего за матч «Автомобилист» нанес 20 ударов в створ, показав достойный процент реализации — 15. У «Магнитки» же эта цифра дошла до 36. Тут стоит отметить и вратаря екатеринбуржцев Аликина, совершившего 34 сэйва. Другие 15 бросков были заблокированы.

    «Салават Юлаев»

    Новый сезон «Салават Юлаев» встретил далеко за пределами родины. В Астане он столкнулся лбами с «Барысом». И это был матч соперников, которым есть что доказывать в предстоящей сессии. Неудивительно, что команды устроили жгучее сражение, закончившееся победой гостей — 3:2.

    Первый гол уфимцев в текущей кампании принадлежит Хмелевскому, отпраздновал он его на 12-й минуте. Во втором периоде шайбу забросил Ефремов, а в третьем Шаров сделал промежуточный счет 3:0. Вот так в состав «Салавата» идеально вписались два новичка.

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    • Однако с внушительной разницей, да еще и за 15 минут до финальной сирены, команде Виктора Козлова не удалось уйти от нервной концовки. Счет 2:3 был установлен на временном отрезке 15:34. И если взглянуть на итоговую статистику, то можно сказать, что уфимцы в какой-то степени оказались фартовыми.

    За три периода игры в Астане гости нанесли 22 удара в створ, реализация поднялась на уровень 13.64%. Но больше «Салавату» приходилось думать о защите. Вратарь Самонов совершил 26 сэйвов, а еще 20 попыток нуждались вмешательства его партнеров.

    Коэффициенты

    Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.25, ничья — в 4.00, а победа «Салавата Юлаева» — в 2.80.

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    Прогноз

    «Автомобилист», хоть и отрезками далек от стабильности, это всегда про открытость и высокую результативность, причем моментами такой подход приносит команде пользу, бывает, что она страдает от крупных поражений.

    Предыдущие матчи с «Салаватом» в регулярке не всегда славились верхом — 4 шайбы часто становилось пределом. Зато на предсезонке они забили суммарно 7 голов, а победу одержали уфимцы. Кто знает, возможно, сохранив августовские воспоминания в свежести, аналогичный результативный фестиваль нам организуют и в Екатеринбурге.

    Ставка

    В предстоящем матче очень заманчиво поверить в зрелищность с голами в обоих направлениях. Наши прогноз и ставка — тотал больше 4.5 за 1.83.

    «Салават Юлаев» в этом сезоне никуда не делся из списка кандидатов на высокие позиции в конференции, поэтому соперники уровня «Автомобилиста» для него не будут причиной страха потери очков. Наш альтернативный прогноз — «Салават Юлаев» не проиграет + ТБ 4.5 за 3.34.

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    «Автомобилист» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 04.09.2023. Прогнозы на хоккей. В домашнем матче «Автомобилиста» скучно точно не будет
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