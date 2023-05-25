В четвертом матче 1/2 финала Кубка Стэнли «Флорида» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «FLA Live Арене» 25 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. «Флорида» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флорида»

Сергей Бобровский продолжает ловить кураж и моментами запредельный фарт. В очередной плей-офф встрече о вратаре «Пантерз» говорим как о главном конструкторе успеха. «Флорида» добилась третьей подряд победы (1:0) и приблизилась к финалу Кубка Стэнли — 3:0.

В третьем по хронологии матче с «Каролиной» команда Пола Мориса нанесла всего 17 ударов в створ. По этой метрике «Харрикейнз» имели значительное превосходство — 32 броска. При этом по ходу игры гости создали ряд убийственных возможностей, оказавшихся в итоге холостой пылью.

Единственный гол в матче вонзил Сэм Рейнхарт. Произошло это на 10-й минуте второго периода. Так, канадский нападающий набрал десятое очко в текущем розыгрыше плей-офф (7+3) и давно превзошел персональный лучший показатель в Кубке Стэнли (4 очка в прошлом сезоне).

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Сергей Бобровский за три периода насобирал 32 сэйва и впервые в карьере оформил шатаут в плей-офф. Кроме 32 ударов в цель, «Каролина» пальнула мимо еще 11 раз, 23 страйка приняли на себя хоккеисты «Флориды».

«Каролина»

Кажется, после уверенной серии с «Нью-Джерси» «Каролина» впала в ступор. Она играет в нестыдный хоккей, много атакует, создает моменты, но не понимает, как остановить эту машину по запечатыванию ворот.

В своей родной гавани — «PNC-Арене» — «Харрикейнз» дважды схлестнулись в упорной рубке и отлетели в овертайме, а в Санрайзе их скосила всего одна шайба, полученная в середине второго периода — 0:1.

После трех матчей команда Рода Бриндамора горит 0:3 и едва ли сможет перевернуть с ног на голову эту серию. И даже тотальное превосходство в определенной встрече вряд ли поможет «Харрикейнз». В прошлой, к примеру, не помогло.

За час игрового времени «Каролина» нанесла 32 броска в створ. Несколько раз хоккеисты «Кейнс» выходили один в ноль, попадали в каркас ворот или шлем Бобровского, но все это Боб затрескал за обе щеки и просил добавки.

Коэффициенты

На «Флориду» и «Каролину» многие букмекеры дают одинаковый коэффициент — 2.48. Ничья оценивается в 4.10.

Прогноз

Третий матч мог окончательно срезать «Каролину» ментально. Команда Бриндамора не в состоянии продавить мегамотивированного соперника , который намертво вцепился в шанс выйти в финал. И, кажется, на своей территории «Пантерз» его не упустят.

Ставка

Заигрываться с «Каролиной» и переносить задачу по запечатыванию серии на более позднее время команда Пола Мориса не планирует. Ее цель — покончить с этим противостоянием на своей территории. Наши прогноз и ставка — «Флорида» победит + ТМ 5.5 за 2.70.

В двух матчах финала Востока из трех «Пантерз» пропускали первыми, но эти проблемы мастерски щелкали. Проигрывать в лайв-режиме — привычная для них история. Поэтому в качестве более рискованного варианта предлагаем ставку — волевая победа «Флориды» за 5.75.

При этом во втором заходе в Санрайзе хозяева также могут постараться закончить матч в основное время. Наш альтернативный прогноз — «Флорида» победит с коэффициентом 2.48.