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    После трех подряд побед «Флорида» нанесет решающий удар

    «Флорида» — «Каролина». Ставка (к. 2.48) и прогноз на хоккейный матч плей-офф НХЛ 25 мая 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Флориду Пантерз Прогнозы на Каролину Харрикейнз
    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Каролина»
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    Мэттью Ткачук
    В четвертом матче 1/2 финала Кубка Стэнли «Флорида» будет принимать «Каролину». Игра пройдет на «FLA Live Арене» 25 мая. Начало встречи — в 03:00 мск. «Флорида» — «Каролина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 25 Мая 2023 года
    Флорида
  • Кубок Стэнли
    •  Флорида 03:00 Каролина Каролина
  • Кубок Стэнли
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    «Флорида»

    Сергей Бобровский продолжает ловить кураж и моментами запредельный фарт. В очередной плей-офф встрече о вратаре «Пантерз» говорим как о главном конструкторе успеха. «Флорида» добилась третьей подряд победы (1:0) и приблизилась к финалу Кубка Стэнли — 3:0.

    В третьем по хронологии матче с «Каролиной» команда Пола Мориса нанесла всего 17 ударов в створ. По этой метрике «Харрикейнз» имели значительное превосходство — 32 броска. При этом по ходу игры гости создали ряд убийственных возможностей, оказавшихся в итоге холостой пылью.

    Единственный гол в матче вонзил Сэм Рейнхарт. Произошло это на 10-й минуте второго периода. Так, канадский нападающий набрал десятое очко в текущем розыгрыше плей-офф (7+3) и давно превзошел персональный лучший показатель в Кубке Стэнли (4 очка в прошлом сезоне).

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    Сергей Бобровский за три периода насобирал 32 сэйва и впервые в карьере оформил шатаут в плей-офф. Кроме 32 ударов в цель, «Каролина» пальнула мимо еще 11 раз, 23 страйка приняли на себя хоккеисты «Флориды».

    «Каролина»

    Кажется, после уверенной серии с «Нью-Джерси» «Каролина» впала в ступор. Она играет в нестыдный хоккей, много атакует, создает моменты, но не понимает, как остановить эту машину по запечатыванию ворот.

    В своей родной гавани — «PNC-Арене» — «Харрикейнз» дважды схлестнулись в упорной рубке и отлетели в овертайме, а в Санрайзе их скосила всего одна шайба, полученная в середине второго периода — 0:1.

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    • После трех матчей команда Рода Бриндамора горит 0:3 и едва ли сможет перевернуть с ног на голову эту серию. И даже тотальное превосходство в определенной встрече вряд ли поможет «Харрикейнз». В прошлой, к примеру, не помогло.

    За час игрового времени «Каролина» нанесла 32 броска в створ. Несколько раз хоккеисты «Кейнс» выходили один в ноль, попадали в каркас ворот или шлем Бобровского, но все это Боб затрескал за обе щеки и просил добавки.

    Коэффициенты

    На «Флориду» и «Каролину» многие букмекеры дают одинаковый коэффициент — 2.48. Ничья оценивается в 4.10.

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    Прогноз

    Третий матч мог окончательно срезать «Каролину» ментально. Команда Бриндамора не в состоянии продавить мегамотивированного соперника, который намертво вцепился в шанс выйти в финал. И, кажется, на своей территории «Пантерз» его не упустят.

    Ставка

    Заигрываться с «Каролиной» и переносить задачу по запечатыванию серии на более позднее время команда Пола Мориса не планирует. Ее цель — покончить с этим противостоянием на своей территории. Наши прогноз и ставка — «Флорида» победит + ТМ 5.5 за 2.70.

    В двух матчах финала Востока из трех «Пантерз» пропускали первыми, но эти проблемы мастерски щелкали. Проигрывать в лайв-режиме — привычная для них история. Поэтому в качестве более рискованного варианта предлагаем ставку — волевая победа «Флориды» за 5.75.

    При этом во втором заходе в Санрайзе хозяева также могут постараться закончить матч в основное время. Наш альтернативный прогноз — «Флорида» победит с коэффициентом 2.48.

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    «Флорида» — «Каролина»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 25.05.2023. Прогнозы на хоккей. После трех подряд побед «Флорида» нанесет решающий удар
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