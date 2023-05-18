В матче чемпионата мира по хоккею Чехия сыграет со Словенией. Встреча пройдет на «Арене Рига» 18 мая. Начало запланировано на 16:20 мск. Чехия — Словения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чехия

Три встречи на этом чемпионате Чехия откатала в статусе фаворита. Но ни один матч не дался команде легко. Правда, на итоговых результатах это в данный момент не отражается. В трех турах она срубила 7 очков и заняла третье место в группе.

На два балла Чехия отстает от зажигательной сборной Швейцарии, на одно очко — от Канады. Самой хрупкой деталью в чешском двигателе является оборона. В трех играх команда пропустила 7 голов — худший показатель среди представителей топ-4.

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С серьезной проверкой морально-волевых качеств Чехия столкнулась уже в дебютной игре, где дважды по ходу матча уступала Словакии. Но камбэк-тест парни Кари Ялонена сдали на пятерку, за что были награждены тремя очками — 3:2.

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Ожидаемо живее Чехии смотрелись во встрече с Казахстаном. В ней чехи презентовали лучшие бомбардирские навыки — 5:1. Единственное поражение накрыло команду в неожиданный момент — в матче с Латвией, в котором случился влет в овертайме — 3:4 ОТ.

Словения

Среди всех бригад группы B Словения остается единственной без набранных очков. С таким нищим турнирным балансом она застряла на восьмой строчке и на 2 балла отстала от Латвии и Казахстана — ближайших соседей сверху.

По остальным статистическим показателям Словения также одна из худших. В трех турах она пропустила 13 голов — самая слабая защита наряду с Казахстаном, и забила 2 гола — беднейшая на две группы атака.

Первая игра Словении оказалась самой плюшевой. На фоне разрывной Швейцарии команда Матьяжа Копитара выглядела максимально беспомощно — 0:7. Зато во встрече с Канадой словенцы выдали 20-минутный концерт.

Да, «кленовым» они влетели 2:5, но зато каким выдался первый период с промежуточной победой. В последней встрече Словения закусилась с Норвегией. В матче упертых андердогов все решила одна шайба скандинавов — 0:1.

Коэффициенты

Победу Чехии букмекеры рассматривают за 1.10, ничью — за 11.0, а победу Словении — за 18.0.

Прогноз

Несмотря на три подряд поражения, Словению невозможно назвать безвольной командой. Даже в статусе аутсайдера она не стесняется устраивать хардкор-разборки . Игру со Швейцарией стоит вынести за рамки — там команда Фишера набрала лютый темп.

Словенцев хватило на один период против по умолчанию страшной Канады, после чего была упорная рубка с Норвегией. Кажется, в игре с далекой от прайма Чехией она готова на очередной замес, в котором крупного поражения не случится.

Ставка

Вероятно, победы команда Копитара не добьется, но и на разгромный луз не устроится. Наши прогноз и ставка — Словения победит с форой +3.5 за 1.96.