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    Словения способна на маленькое чудо в игре с Чехией

    Чехия — Словения. Прогноз и ставка (к. 1.96) на хоккейный матч чемпионата мира 18 мая 2022 года

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    Гашпер Крошель
    В матче чемпионата мира по хоккею Чехия сыграет со Словенией. Встреча пройдет на «Арене Рига» 18 мая. Начало запланировано на 16:20 мск. Чехия — Словения: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2023. Группа B 18 Мая 2023 года
    Чехия
  • Прага
    •  Чехия 16:20 Словения Словения
  • Любляна
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    Чехия

    Три встречи на этом чемпионате Чехия откатала в статусе фаворита. Но ни один матч не дался команде легко. Правда, на итоговых результатах это в данный момент не отражается. В трех турах она срубила 7 очков и заняла третье место в группе.

    На два балла Чехия отстает от зажигательной сборной Швейцарии, на одно очко — от Канады. Самой хрупкой деталью в чешском двигателе является оборона. В трех играх команда пропустила 7 голов — худший показатель среди представителей топ-4.

    Коэффициенты матча Чехия — Словения

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  • 1.0911.5019.00Бонус$9500
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    С серьезной проверкой морально-волевых качеств Чехия столкнулась уже в дебютной игре, где дважды по ходу матча уступала Словакии. Но камбэк-тест парни Кари Ялонена сдали на пятерку, за что были награждены тремя очками — 3:2.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    Ожидаемо живее Чехии смотрелись во встрече с Казахстаном. В ней чехи презентовали лучшие бомбардирские навыки — 5:1. Единственное поражение накрыло команду в неожиданный момент — в матче с Латвией, в котором случился влет в овертайме — 3:4 ОТ.

    Словения

    Среди всех бригад группы B Словения остается единственной без набранных очков. С таким нищим турнирным балансом она застряла на восьмой строчке и на 2 балла отстала от Латвии и Казахстана — ближайших соседей сверху.

    По остальным статистическим показателям Словения также одна из худших. В трех турах она пропустила 13 голов — самая слабая защита наряду с Казахстаном, и забила 2 гола — беднейшая на две группы атака.

    Первая игра Словении оказалась самой плюшевой. На фоне разрывной Швейцарии команда Матьяжа Копитара выглядела максимально беспомощно — 0:7. Зато во встрече с Канадой словенцы выдали 20-минутный концерт.

    Да, «кленовым» они влетели 2:5, но зато каким выдался первый период с промежуточной победой. В последней встрече Словения закусилась с Норвегией. В матче упертых андердогов все решила одна шайба скандинавов — 0:1.

    Коэффициенты

    Победу Чехии букмекеры рассматривают за 1.10, ничью — за 11.0, а победу Словении — за 18.0.

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    Прогноз

    Несмотря на три подряд поражения, Словению невозможно назвать безвольной командой. Даже в статусе аутсайдера она не стесняется устраивать хардкор-разборки. Игру со Швейцарией стоит вынести за рамки — там команда Фишера набрала лютый темп.

    Словенцев хватило на один период против по умолчанию страшной Канады, после чего была упорная рубка с Норвегией. Кажется, в игре с далекой от прайма Чехией она готова на очередной замес, в котором крупного поражения не случится.

    Ставка

    Вероятно, победы команда Копитара не добьется, но и на разгромный луз не устроится. Наши прогноз и ставка — Словения победит с форой +3.5 за 1.96.

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    Чехия — Словения: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 18.05.2023. Прогнозы на хоккей. Словения способна на маленькое чудо в игре с Чехией
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