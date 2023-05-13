Норвегия
Сборную Норвегии сложно отнести к фаворитам турнира, но и недооценивать скандинавскую команду нельзя.
В прошлом году ей удалось набрать всего лишь 5 очков за весь групповой этап, но в некоторых матчах результат мог быть значительно лучше, просто немного не повезло.
Коэффициенты матча Норвегия — Казахстан
У Торесена есть определённые задумки на предстоящий чемпионата мира, но качество хоккеистов не выше среднего, поэтому норвежцы смогут решать только локальные задачи.
В поединке против сборной команды Казахстана норвежцы явные фавориты и приложат максимум усилий, чтобы победить в предстоящей игре.
Казахстан
Сборная Казахстана откровенно провалила прошлый чемпионат мира, набрав всего лишь три очка на групповом этапе.
Поэтому вполне ожидаемо, что Скабелку отправили в отставку, а на его место пришёл Галым Мамбеталиев.
Выступить хуже, чем в прошлом году, практически нереально, поэтому груз ответственности на казахстанской сборной будет лежать серьезный.
Однако два последних сыгранных товарищеских поединка с общей разницей забитых и пропущенных 0:9 от сборных России и Беларуси совсем не внушает доверия относительно удовлетворительного результата в стартовой игре турнира.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.90, на ничью — 4.20, на гостей — 3.40.
Прогноз и ставка
Прогноз: Номинальные хозяева этой игры выглядят более предпочтительно.
Альтернативный прогноз: Матч будет скучным без обилия заброшенных шайб.
Ставка: П1 с коэффициентом 1.90.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 1.78.