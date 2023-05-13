В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Норвегия будет принимать Казахстан. Игра пройдет на «Тампере Дек Арене» 13 мая. Начало встречи — в 16:20 мск. Норвегия — Казахстан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Норвегия

Сборную Норвегии сложно отнести к фаворитам турнира, но и недооценивать скандинавскую команду нельзя.

В прошлом году ей удалось набрать всего лишь 5 очков за весь групповой этап, но в некоторых матчах результат мог быть значительно лучше, просто немного не повезло.

Коэффициенты матча Норвегия — Казахстан 1X2Новым игрокам 1.884.153.60Бонус$9500

У Торесена есть определённые задумки на предстоящий чемпионата мира, но качество хоккеистов не выше среднего, поэтому норвежцы смогут решать только локальные задачи.

Все прогнозы на ЧМ по хоккею

В поединке против сборной команды Казахстана норвежцы явные фавориты и приложат максимум усилий, чтобы победить в предстоящей игре.

Казахстан

Сборная Казахстана откровенно провалила прошлый чемпионат мира, набрав всего лишь три очка на групповом этапе.

Поэтому вполне ожидаемо, что Скабелку отправили в отставку, а на его место пришёл Галым Мамбеталиев.

Выступить хуже, чем в прошлом году, практически нереально, поэтому груз ответственности на казахстанской сборной будет лежать серьезный.

Однако два последних сыгранных товарищеских поединка с общей разницей забитых и пропущенных 0:9 от сборных России и Беларуси совсем не внушает доверия относительно удовлетворительного результата в стартовой игре турнира.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.90, на ничью — 4.20, на гостей — 3.40.

Прогноз и ставка

Прогноз: Номинальные хозяева этой игры выглядят более предпочтительно.

Альтернативный прогноз: Матч будет скучным без обилия заброшенных шайб.

Ставка: П1 с коэффициентом 1.90.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 1.78.