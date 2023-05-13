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    Норвежцы не испытают проблем с набором двух очков?

    Норвегия — Казахстан. Прогноз, ставка (к. 1.90) на матч чемпионата мира, 13 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Норвегия — Казахстан
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    Норвегия
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Норвегия будет принимать Казахстан. Игра пройдет на «Тампере Дек Арене» 13 мая. Начало встречи — в 16:20 мск. Норвегия — Казахстан: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2023. Группа B 13 Мая 2023 года
    Норвегия
  • Осло
    •  Норвегия 16:20 Казахстан Казахстан
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    Норвегия

    Сборную Норвегии сложно отнести к фаворитам турнира, но и недооценивать скандинавскую команду нельзя.

    В прошлом году ей удалось набрать всего лишь 5 очков за весь групповой этап, но в некоторых матчах результат мог быть значительно лучше, просто немного не повезло.

    Коэффициенты матча Норвегия — Казахстан

    1X2Новым игрокам
  • 1.884.153.60Бонус$9500
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    У Торесена есть определённые задумки на предстоящий чемпионата мира, но качество хоккеистов не выше среднего, поэтому норвежцы смогут решать только локальные задачи.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    В поединке против сборной команды Казахстана норвежцы явные фавориты и приложат максимум усилий, чтобы победить в предстоящей игре.

    Казахстан

    Сборная Казахстана откровенно провалила прошлый чемпионат мира, набрав всего лишь три очка на групповом этапе.

    Поэтому вполне ожидаемо, что Скабелку отправили в отставку, а на его место пришёл Галым Мамбеталиев.

    Выступить хуже, чем в прошлом году, практически нереально, поэтому груз ответственности на казахстанской сборной будет лежать серьезный.

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    Однако два последних сыгранных товарищеских поединка с общей разницей забитых и пропущенных 0:9 от сборных России и Беларуси совсем не внушает доверия относительно удовлетворительного результата в стартовой игре турнира.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.90, на ничью — 4.20, на гостей — 3.40.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Номинальные хозяева этой игры выглядят более предпочтительно.

    Альтернативный прогноз: Матч будет скучным без обилия заброшенных шайб.

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.90.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 1.78.

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    Норвегия — Казахстан: прогноз, ставка (1.78), статистика, коэффициенты матча 13.05.2023. Прогнозы на хоккей. Норвежцы не испытают проблем с набором двух очков?
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