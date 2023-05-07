В матче Хоккейных игр Carlson Чехия сыграет со Швейцарией. Встреча пройдет в «Виннинг Групп» 7 мая. Начало запланировано на 17:00 мск. Чехия — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Чехия

После крутого, но по итогу безуспешного старта Евротура Чехия откатала бомбический раунд со Швецией (4:3). Благодаря победе и одному заработанному баллу в игре с Финляндией (2:3 ОТ) она десантировалась на первую строчку с 4 очками.

В каждой встрече Чехии пришлось врубать камбэк-мод и перестраивать игру в режиме реального времени после первой пропущенной шайбы. Так было и в матче 6 мая, в котором чехи отлетали от шведов 0:1 уже к 5-й минуте.

Во втором периоде команда Кари Ялонена раскачала персональную реализацию и вонзила три безответных гола. В третьих двадцати в ворота шведов удалось ввалить еще одну шайбу.

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Правда, даже при 4:1 Чехия не дотянула до лайтовой концовки. Всего за три периода хозяева арены в Брно нанесли 26 ударов в створ. Их реализация взлетела к добротным 15.38%. Кипер Шимон Грубец совершил 25 сэйвов (89.29%).

Швейцария

После крупного влета в дебютной встрече Швейцария оказалась последней, но недавняя сенсация катапультировала ее на позицию выше — третью строчку. А дистанция между первой — один балл.

Швейцария на сто процентов устала от собственного мрачного положения в Евротуре, поэтому 7-матчевую серию поражений она решила прервать 6 мая на льду с Финляндией — 2:1.

При этом ради победы над фаворитом команде Патрика Фишера не пришлось конструировать что-то гениальное. Финны сами по себе превратились в труху. Первым в составе швейцарцев забил Марко Миранда. Его гол на 4-й минуте стартовых двадцати позволил андердогу повести.

Вторую и шайбу ввалил Калвин Туркоф, который реализовал большинство. Всего за 3 периода Швейцария нанесла 23 броска в створ, реализация которых поднялась до 8.7%. Вратарь Леонардо Дженони отразил 13 бросков (92.86%).

Коэффициенты

Победу Чехии букмекеры рассматривают за 1.68, ничью — за 4.40, а победу Швейцарии — за 4.10.

Прогноз

Победа Швейцарии в последней игре никак не влияет на общие расклады. Команда Патрика Фишера остается аутсайдером, особенно на фоне Чехии, которая на домашнем этапе Евротура откатала два волевых матча и заслуженно возглавила таблицу. В такой форме парни Ялонена готовы пнуть слабого и сохранить за собой лидерство .

Ставка

От хозяев предстоящего матча резонно ожидать уверенную игру с минимальным количеством проблемных ситуаций. Наши прогноз и ставка — Чехия не проиграет ни одного периода за 2.20.

Играть с таким соперником в открытую швейцарцы не станут, поэтому и тотал «больше» — это не про предстоящий матч. Наш альтернативный прогноз — Чехия не проиграет + ТМ 5.5 за 2.12.