ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити» — «Арсенал»Финишная прямая АПЛ. «Ман Сити» и «Арсенал» в борьбе за титул, «Ливерпуль» и «МЮ» — за место в топ-4 Мохамед Салах«Ливерпуль» — «Брентфорд» 1:0. Онлайн Xbox Games ShowcaseДолгожданный экшен-платформер, Индиана Джонс и еще 12 возможных анонсов в рамках летнего ивента Xbox Games Showcase
  • 16:01
    • «Динамо» в большинстве вырвало победу у «Химок»
  • 21:32
    • Бензема выйдет в стартовом составе «Реала» на матч финала Кубка Испании с «Осасуной»
  • 21:27
    • Салах принес «Ливерпулю» победу над «Брентфордом»
  • 21:24
    • «Бавария» взяла верх над «Вердером»
  • 21:07
    • «Интер» в гостях обыграл «Рому»
  • 21:03
    • «Факел» неожиданно обыграл «Ростов» в матче РПЛ
    Все новости спорта

    Чехия без проблем завалит Швейцарию на своем льду

    Чехия — Швейцария. Прогноз и ставка (к. 2.20) на хоккейный матч Евротура 7 мая 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на Евротур Прогнозы на Чешские хоккейные игры Прогнозы на сборную Чехии Прогнозы на сборную Швейцарии
    Прогноз и ставки на Чехия — Швейцария
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Якуб Флек
    В матче Хоккейных игр Carlson Чехия сыграет со Швейцарией. Встреча пройдет в «Виннинг Групп» 7 мая. Начало запланировано на 17:00 мск. Чехия — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Чехия

    После крутого, но по итогу безуспешного старта Евротура Чехия откатала бомбический раунд со Швецией (4:3). Благодаря победе и одному заработанному баллу в игре с Финляндией (2:3 ОТ) она десантировалась на первую строчку с 4 очками.

    В каждой встрече Чехии пришлось врубать камбэк-мод и перестраивать игру в режиме реального времени после первой пропущенной шайбы. Так было и в матче 6 мая, в котором чехи отлетали от шведов 0:1 уже к 5-й минуте.

    Во втором периоде команда Кари Ялонена раскачала персональную реализацию и вонзила три безответных гола. В третьих двадцати в ворота шведов удалось ввалить еще одну шайбу.

    Все прогнозы на хоккей

    Правда, даже при 4:1 Чехия не дотянула до лайтовой концовки. Всего за три периода хозяева арены в Брно нанесли 26 ударов в створ. Их реализация взлетела к добротным 15.38%. Кипер Шимон Грубец совершил 25 сэйвов (89.29%).

    Швейцария

    После крупного влета в дебютной встрече Швейцария оказалась последней, но недавняя сенсация катапультировала ее на позицию выше — третью строчку. А дистанция между первой — один балл.

    Швейцария на сто процентов устала от собственного мрачного положения в Евротуре, поэтому 7-матчевую серию поражений она решила прервать 6 мая на льду с Финляндией — 2:1.

    При этом ради победы над фаворитом команде Патрика Фишера не пришлось конструировать что-то гениальное. Финны сами по себе превратились в труху. Первым в составе швейцарцев забил Марко Миранда. Его гол на 4-й минуте стартовых двадцати позволил андердогу повести.

    Вторую и шайбу ввалил Калвин Туркоф, который реализовал большинство. Всего за 3 периода Швейцария нанесла 23 броска в створ, реализация которых поднялась до 8.7%. Вратарь Леонардо Дженони отразил 13 бросков (92.86%).

    Коэффициенты

    Победу Чехии букмекеры рассматривают за 1.68, ничью — за 4.40, а победу Швейцарии — за 4.10.

    9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз

    Победа Швейцарии в последней игре никак не влияет на общие расклады. Команда Патрика Фишера остается аутсайдером, особенно на фоне Чехии, которая на домашнем этапе Евротура откатала два волевых матча и заслуженно возглавила таблицу. В такой форме парни Ялонена готовы пнуть слабого и сохранить за собой лидерство.

    Ставка

    От хозяев предстоящего матча резонно ожидать уверенную игру с минимальным количеством проблемных ситуаций. Наши прогноз и ставка — Чехия не проиграет ни одного периода за 2.20.

    Играть с таким соперником в открытую швейцарцы не станут, поэтому и тотал «больше» — это не про предстоящий матч. Наш альтернативный прогноз — Чехия не проиграет + ТМ 5.5 за 2.12.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Ланс — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Майами — Нью-Йорк
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Осасуна
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Стемпень — Буатси
  • Бокс
  • Завтра в 00:15
    •  3.85
  • Прогноз на матч Вегас — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  1.40
  • Прогноз на матч Алискеров — Хоуз
  • Бокс
  • Завтра в 02:10
    •  2.16
  • Прогноз на матч Родригез — Яндироба
  • Бокс
  • Завтра в 03:05
    •  5.90
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Голден Стэйт
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.43
  • Прогноз на матч Добер — Фревола
  • Бокс
  • Завтра в 04:35
    •  2.57
  • Прогноз на матч Евлоев — Лопес
  • Бокс
  • Завтра в 05:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Райдер — Альварес
  • Бокс
  • Завтра в 06:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Андраде — Сяонань
  • Бокс
  • Завтра в 06:15
    •  1.78
  • Прогноз на матч Мухаммад — Бернс
  • Бокс
  • Завтра в 06:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Стерлинг — Сехудо
  • Бокс
  • Завтра в 07:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Чехия — Швейцария: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 07.05.2023. Прогнозы на хоккей. Чехия без проблем завалит Швейцарию на своем льду
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры