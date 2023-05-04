В матче Хоккейных игр Carlson Швеция сыграет со Швейцарией. Встреча пройдет в «Скандинавиум» 4 мая. Начало запланировано на 20:00 мск. Швеция — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швеция

Швеция мчит в майскую серию с победным бэкграундом в Кубке Карьяла, Швейцарских играх и Кубке Beijer. В трех февральских встречах скандинавы подняли 7 очков, на 2 балла отпрыгнули от второй Финляндии, забросили 6 шайб и пропустили меньше всех — трижды.

Домашний турнир Швеция начала фальшиво — влетела Чехии в овертайме (1:2 ОТ), получив страйк на 35-й секунде после его начала. В следующих матчах желто-синие срезали Швейцарию (2:0) и Финляндию (3:1).

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В победном матче со швейцарцами команда Сэма Халлама вмазала по голу в первом и третьем периодах, а суммарно за час игрового времени нанесла 31 бросок в створ при 13 со стороны соперника. Шатаут оформил 34-летний Юнас Энрот.

Все прогнозы на хоккей

В апреле Швеция провела шесть контрольных встреч, в пяти из которых победила. Единственный промах был допущен в матче с Финляндией (1:2). Но со второй попытки финнам удалось дать отпор (6:2).

Швейцария

В двух предыдущих Евротур-созывах — Швейцарских играх и Кубке Beijer — команда Патрика Фишера не добилась ни одной победы. В февральской кампании она набрала 2 очка и пропустила 10 голов — больше остальных.

Несмотря на мрачную статистику, Швейцария успела выдать пару крутых матчей. Чего только стоит лютый замес с Финляндией, в котором «крестоносцы» срезались в овертайме (5:6 ОТ).

Дальше швейцарцы ожидаемо уступили Швеции, показав тухлый хоккей (0:2), а затем скисли на фоне Чехии, влетев той в овертайме (1:2 ОТ). После паузы Швейцария, как и остальные, откатала цикл товарищеских матчей.

В шести встречах ребята Патрика Фишера осилили три победы, а начался этот этап с поражений от Словакии (0:2, 2:3 ОТ). Позже Швейцария покалечила Францию (2:1, 6:0) и Латвию (5:3), которой уступила в ответке (1:5).

Коэффициенты

Победа Швеции оценивается букмекерами в 1.64, ничья — в 4.60, а победа Швейцарии — в 4.40.

Прогноз

В фантастической Евротур-четверке Швейцария по умолчанию считается слабейшим звеном. Ну а шведы на фоне победы в февральском созыве хотели бы остаться на первой строчке. Чтобы этого добиться, нужно размяться на аутсайдере. Кажется, предстоящий раунд команда Халлама возьмет без особых проблем .

Ставка

Шведы постараются впечатать хороший пак голов и традиционно откатать надежный матч в обороне. Наши прогноз и ставка — Швеция не проиграет + ТМ 5.5 за 2.14.

В предыдущем очном матче у желто-синих не было трудных моментов, которые могли бы отрицательно повлиять на их результат. Поэтому наш альтернативный прогноз — Швеция не проиграет ни одного периода за 2.20.