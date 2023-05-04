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    Для Швеции ее ближайший соперник не станет проблемой

    Швеция — Швейцария. Прогноз и ставка (к. 2.14) на хоккейный матч Евротура 4 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на Швеция — Швейцария
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    В матче Хоккейных игр Carlson Швеция сыграет со Швейцарией. Встреча пройдет в «Скандинавиум» 4 мая. Начало запланировано на 20:00 мск. Швеция — Швейцария: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Евротур. Чешские Игры 04 Мая 2023 года
    Швеция
  • Стокгольм
    •  Швеция 20:00 Швейцария Швейцария
  • Берн
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    Швеция

    Швеция мчит в майскую серию с победным бэкграундом в Кубке Карьяла, Швейцарских играх и Кубке Beijer. В трех февральских встречах скандинавы подняли 7 очков, на 2 балла отпрыгнули от второй Финляндии, забросили 6 шайб и пропустили меньше всех — трижды.

    Домашний турнир Швеция начала фальшиво — влетела Чехии в овертайме (1:2 ОТ), получив страйк на 35-й секунде после его начала. В следующих матчах желто-синие срезали Швейцарию (2:0) и Финляндию (3:1).

    Коэффициенты матча Швеция — Швейцария

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    В победном матче со швейцарцами команда Сэма Халлама вмазала по голу в первом и третьем периодах, а суммарно за час игрового времени нанесла 31 бросок в створ при 13 со стороны соперника. Шатаут оформил 34-летний Юнас Энрот.

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    В апреле Швеция провела шесть контрольных встреч, в пяти из которых победила. Единственный промах был допущен в матче с Финляндией (1:2). Но со второй попытки финнам удалось дать отпор (6:2).

    Швейцария

    В двух предыдущих Евротур-созывах — Швейцарских играх и Кубке Beijer — команда Патрика Фишера не добилась ни одной победы. В февральской кампании она набрала 2 очка и пропустила 10 голов — больше остальных.

    Несмотря на мрачную статистику, Швейцария успела выдать пару крутых матчей. Чего только стоит лютый замес с Финляндией, в котором «крестоносцы» срезались в овертайме (5:6 ОТ).

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    • Дальше швейцарцы ожидаемо уступили Швеции, показав тухлый хоккей (0:2), а затем скисли на фоне Чехии, влетев той в овертайме (1:2 ОТ). После паузы Швейцария, как и остальные, откатала цикл товарищеских матчей.

    В шести встречах ребята Патрика Фишера осилили три победы, а начался этот этап с поражений от Словакии (0:2, 2:3 ОТ). Позже Швейцария покалечила Францию (2:1, 6:0) и Латвию (5:3), которой уступила в ответке (1:5).

    Коэффициенты

    Победа Швеции оценивается букмекерами в 1.64, ничья — в 4.60, а победа Швейцарии — в 4.40.

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    Прогноз

    В фантастической Евротур-четверке Швейцария по умолчанию считается слабейшим звеном. Ну а шведы на фоне победы в февральском созыве хотели бы остаться на первой строчке. Чтобы этого добиться, нужно размяться на аутсайдере. Кажется, предстоящий раунд команда Халлама возьмет без особых проблем.

    Ставка

    Шведы постараются впечатать хороший пак голов и традиционно откатать надежный матч в обороне. Наши прогноз и ставка — Швеция не проиграет + ТМ 5.5 за 2.14.

    В предыдущем очном матче у желто-синих не было трудных моментов, которые могли бы отрицательно повлиять на их результат. Поэтому наш альтернативный прогноз — Швеция не проиграет ни одного периода за 2.20.

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    Швеция — Швейцария: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 04.05.2023. Прогнозы на хоккей. Для Швеции ее ближайший соперник не станет проблемой
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