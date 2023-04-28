В пятом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Торонто» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 28 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Торонто» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

На старте серии «Торонто» отлетел от «Тампы» по-крупному — 3:7. Но позорный результат дома только раззадорил «Лифс», которые ответили тремя победами — 7:2, 4:3 ОТ, 5:4 ОТ. Теперь канадцы находятся в миллиметрах от четвертьфинала — 3:1.

Несмотря на то что плей-офф раунд только начался, на «Амали Арене» уже произошел крутейший камбэк Кубка Стэнли — «Торонто» вытащил мертвую игру с 1:4 за 10 минут до финальной сирены.

Во второй половине третьего периода дубль ввалил Остон Мэттьюс — человек, от которого ждут чуда даже в момент тотальной безнадеги. А за 4 минуты до конца матча весь Торонто и половину провинции Онтарио эмоционально взорвал Морган Райлли, гол которого перевел раунд в овертайм.

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Больший выброс лавы случился на 4-й минуте дополнительного периода, когда «Лифс», играя в большинстве, вколотили победную шайбу. Ее Автором оказался Александр Керфут, для которого это результативное действие стало первым в текущем Кубке Стэнли.

«Тампа-Бэй»

После мощного перформанса в дебютном матче — 7:3 «Тампа-Бэй» бездарно откатала три следующих захода, из-за чего она заслуженно подбирается к раннему финишу — 1:3. По последнему матчу (4:5 ОТ) можно спокойно написать методичку о том, как не нужно убивать концовку.

В лайве игры, которая позже войдет в лист позорных, «Тампа-Бэй» гасила соперника в две шайбы по итогам первого периода. В составе «Лайтнинг» отличились Алекс Киллорн и Михаил Сергачев.

Во второй двадцатиминутке команда Джона Купера столкнулась с рядом проблем, но сумела скорректировать события и ввалила еще две шайбы. По голу влепили Стивен Стэмкос и Алекс Киллорн. Промежуточный итог 4:1 максимально удовлетворял хозяев.

Такой счет держался до половины третьего периода, после чего «Болтс» приняли треху, а затем скисли в овертайме. За весь матч «Тампа» нанесла 31 удар в створ, реализовав 12.9% моментов. Но в очередной раз неудачным день оказался для Андрея Василевского, отразившего 32 броска (86.49%).

Коэффициенты

На «Торонто» букмекеры выкатывают коэффициент 2.13, на ничью — 4.74, а на «Тампу-Бэй» — 3.00.

Прогноз

Впервые с сезона 2018/19 «Тампа-Бэй» рискует вылететь в первом раунде Кубка Стэнли. Но в своих бедах она должна винить лишь себя. «Лайтнинг» отвратительно провели концовку прошлой игры, и за нее может настать расплата в предстоящей встрече.

После серии топ-матчей «Торонто» поверил в се бя, а ментальное превосходство получил в последней игре . Кажется, дома «Лифс» добьются четвертой победы и наконец-то пройдут в следующий этап.

Ставка

В Канаде намечается упорная рубка, в которой вновь будет пробит тотал «больше», но едва ли в такой игре «Лифс» позволят себе облажаться. Наши прогноз и ставка — «Торонто» не проиграет + ТБ 5.5 за 2.24.

В трех победных встречах канадцы забивали по 3+ шайбы. Иначе с «Тампой» не справиться. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Торонто» больше 3 за 2.10.

В ожидании результативного файта для ставки можно рассмотреть вариант — тотал каждой команды больше 2.5 с коэффициентом 2.60.