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    Перед возвращением домой «Бостон» еще раз хлопнет «Флориду»

    «Флорида» — «Бостон». Прогноз и ставка (к. 2.38) на хоккейный матч плей-офф НХЛ 23 апреля 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Флориду Пантерз Прогнозы на Бостон Брюинз
    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Бостон»
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    Коннор Клифтон
    В четвертом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Флорида» будет принимать «Бостон». Игра пройдет на «FLA Live Арене» 23 апреля. Начало встречи — в 22:30 мск. «Флорида» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 23 Апреля 2023 года

    «Флорида»

    Две встречи в «ТД Гарден» «Флорида» откатала с переменчивым успехом. После поражения на старте она добилась крупной победы и намеревалась качнуть серию в свою пользу дома. У «Бостона» на этот счет оказались другие взгляды — 2:4.

    Стартовые двадцать команды начали активно, имея шансы ввалить минимум по голу. Однако моменты «Флориды» расщепились на атомы, а бостонцы забросили одну шайбу. На первый отдых «Пантерз» ушли при 0:1.

    Коэффициенты матча Флорида — Бостон

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    Не смогла команда Пола Мориса апгрейднуть персональную реализацию и во втором периоде. При этом в свои ворота «Флорида» получила еще один страйк. Катастрофа же случилась в третьей двадцатиминутке, когда хозяева пропустили дважды.

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    При 0:4 на ворота встал Сергей Бобровский, который в итоге не пропустил, а свою первую шайбу «Флорида» забросила в меньшинстве на 14-й минуте. Отличился Густав Форслинг. Минутой позже Сэм Рейнхарт вонзил второй гол, но на большее «Пантерз» не хватило.

    «Бостон»

    В планы сильнейшего клуба регулярного чемпионата точно не входил крупный влет дома, поэтому на площадке «Пантерз» «Бостон» был решителен в попытке вновь выйти в лидеры серии. Победа со счетом 4:2 выводит «Брюинз» на передний план — 2:1.

    Свой темп на «FLA Live Арене» «Бостон» взвинчивал постепенно: первую шайбу удалось вонзить на 2-й минуте игры, а вторую — на 6-й после перерыва. По голу врезали Тейлор Холл и Чарли Койл.

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    • Довести счет до разгромного команда Джима Монтгомери решила в третьем периоде. Сперва отличился Давид Пастрняк, а чуть позже к списку палачей «Флориды» присоединился Ник Фолиньо.

    При 4:0 «Бостон» отдал игру и пассивно наблюдал за действиями соперника, мастерски добив встречу до уверенной победы. За три периода «Брюинз» нанесли 35 бросков в створ и подняли реализацию до 11.43%. Вратарь «Бостона» Линус Уиллмарк совершил 29 сэйвов (93.55%).

    Коэффициенты

    На «Флориду» букмекеры дают коэффициент 2.84, на ничью — 4.12, а на «Бостон» — 2.38.

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    Прогноз

    В третьем матче бостонцы доказали, что крупное домашнее поражение — это эпизодический глюк. Теперь в серии восстановлен природный баланс — фаворит гасит аутсайдера.

    На фоне победы на территории «Флориды» 22 апреля команда Джима Монтгомери готовит еще один сильный матч, который утроит преимущество перед трансфером в «ТД Гарден», где эту серию можно закрывать.

    Ставка

    Если «Брюинз» срубят «Флориду» и во второй гостевой игре, то вопрос с выходом в следующий раунд будет практически решен. Наши прогноз и ставка — «Бостон» победит за 2.38.

    Чтобы прикончить «Пантерз» на их территории, гостям нужно быть готовым откатать на максималках все 60 минут игрового времени. В прошлый раз им это удалось. Наш альтернативный прогноз — «Бостон» не проиграет ни одного периода за 2.64.

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    «Флорида» — «Бостон»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 23.04.2023. Прогнозы на хоккей. Перед возвращением домой «Бостон» еще раз хлопнет «Флориду»
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