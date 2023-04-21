Во втором матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Торонто» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 21 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Торонто» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торонто»

Вылеты «Торонто» на ранней стадии Кубка Стэнли каждый год становятся мемными. В новом сезоне канадцы традиционно собираются покончить с проклятием, но итог остается один. Вероятно, в текущем плей-офф не будет исключения, так как уже в дебютном матче «Лифс» нарвались на разгром — 3:7.

Жестко срезаться и лихорадить «Торонто» начал в первом периоде. Сперва в его ворота влетела быстрая шайба, а затем еще два панча по ходу стартовой двадцатиминутки. На перерыв «Мэйпл Лифс» уползали с бесперспективными 0:3.

Но во вторых двадцати команда Шелдона Кифа апгрейднула прошивку и включила камбэк-мод. По голу за канадцев вонзили Райан О’Райли и Вильям Нюландер. Оба воспользовались большинством. Увы, заряженность отличившихся форвардов остальные не подхватили.

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При 2:3 «Торонто» пропустил четверочку и окончательно скис. За три периода «Лифс» нанесли 31 удар в створ и даже показали неплохую реализацию — 9.68%. А вот вратари Илья Самсонов и Джозеф Уолл попали под гостевой бульдозер. Общими усилиями киперы совершили лишь 27 сэйвов (79.41%).

«Тампа-Бэй»

Предматчевые расклады делали «Тампу-Бэй» андердогом противостояния в Канаде. Но всевозможные котировки в пользу соперника опытные ребята из Флориды выбросили в урну и выдали мегаперфоманс — 7:3.

Ждать первый гол в Кубке Стэнли-2022/23 фан-базе «Тампы-Бэй» пришлось недолго. Уже на 2-й минуте отличился 38-летний Пьер Белльмар. А раскрутить счет до 3:0 помогли Энтони Сирелли и Никита Кучеров.

После шайбы Куча команда Джона Купера остановилась, за что ее могли наказать. К 13-й минуте второго периода «Торонто» сократил астрономический разрыв к минимуму. И только при 3:2 «Лайтнинг» вернулись в игру.

На два выпада «Лифс» «Тампа» ответила четырьмя голами. Так, Брэйден Поинт оформил дубль, а еще по шайбе вбили Кори Перри и Росс Колтон. За час встречи «Болтс» нанесли 34 удара в створ. Их реализация подошла к сочным 20.59%. Андрей Василевский осилил 28 спасений (90.32%).

Коэффициенты

Победу «Торонто» букмекеры оценивают в 2.25, ничью — в 4.16, а победу «Тампы-Бэй» — в 3.02.

Прогноз

Беспроигрышная серия канадцев и победа в очном матче регулярки были перечеркнуты в плей-офф, где проклятие «Торонто» снова оживилось.

Результат 3:7 — это резкий удар для «Лифс» и сигнал для «Тампы», которая постарается добиться второй победы перед трансфером на «Амали Арену». Кубок Стэнли — это особая стихия для «Лайтнинг». Они готовы сожрать проблемного соперника даже на его территории и в статусе предматчевого аутсайдера .

Ставка

Возможно, такой ядерной результативности в Канаде больше не будет, но сделать 2:0 в серии парни Джона Купера сумеют. Наши прогноз и ставка — «Тампа-Бэй» победит за 3.02.

Чтобы минимизировать вероятность камбэка соперника, «Лайтнинг» крайне важно провести мощный раунд и не сливаться по ходу встречи. Звезды такого уровня четко понимают эту задачу. Наш альтернативный прогноз — «Тампа-Бэй» не проиграет ни одного периода за 4.10.