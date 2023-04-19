Кубок Стэнли. «Рейнджерс», «Тампа» и «Виннипег» добыли крупные победы, «Колорадо» проиграл «Сиэтлу»

«Нью-Джерси» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 1:5

Российский нападающий Владимир Тарасенко забросил одну шайбу, а его одноклубник и соотечественник Артемий Панарин сделал две голевые передачи. Голкипер гостей Игорь Шестеркин отразил 27 из 28 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

НХЛ Плей-офф Первый раунд Первый матч «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» — 1:5 (0:2, 0:1, 1:2) Голы: Тарасенко — 1 (Миллер, Панарин), 4:58 — 0:1. Крайдер — 1 (бол., Фокс, Панарин), 9:30 — 0:2. Линдгрен — 1 (Фокс, Хытил), 36:57 — 0:3. Крайдер — 2 (бол., Фокс, Кейн), 51:07 — 0:4. Д. Хьюз — 1 (буллит), 57:14 — 1:4. Хытил — 1 (п.в., Какко, Фокс), 58:02 — 1:5Вратари: Ванечек (57:33 — 58:02) — ШестеркинШтраф: 6-8Броски: 28 (7+8+13) — 23 (10+8+5)Счет в серии: 0-1

«Рейнджерс» повели в серии до четырех побед. Следующий матч также состоится на льду «Нью-Джерси» 21 апреля.

«Нью-Джерси» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 1:5

«Торонто» — «Тампа-Бэй» 3:7

По три (1+2) очка в составе победителей набрали Кори Перри и Никита Кучеров. На счету защитника Михаила Сергачева результативная передача.

Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 27 бросков соперника из 30, а его коллега по амплуа из «Торонто» Илья Самсонов сделал 23 сэйва из 29.

НХЛ Плей-офф Первый раунд Первый матч «Торонто» — «Тампа-Бэй» — 3:7 (0:3, 2:3, 1:1) Голы: Белльмар — 1 (Перри), 1:18 — 0:1. Чирелли — 1 (Хагель), 7:18 — 0:2. Кучеров — 1 (бол., Сергачев, Киллорн), 19:56 — 0:3. О`Райлли — 1 (бол., Таварес, Марнер), 28:06 — 1:3. Нюландер — 1 (бол., Мэттьюс, Марнер), 33:11 — 2:3. Пойнт — 1 (бол., Кучеров, Чирелли), 34:29 — 2:4. Перри — 1 (бол., Колтон), 37:54 — 2:5. Пойнт — 2 (бол., Перри, Кучеров), 39:58 — 2:6. Колтон — 1 (Пербикс, Коул), 46:59 — 2:7. Ярнкрок — 1 (Марнер, Мэттьюс), 48:06 — 3:7Вратари: Самсонов (Уолл, 40:00) — ВасилевскийШтраф: 15-8Броски: 31 (10+10+11) — 34 (15+14+5)Счет в серии: 0-1

«Тампа» повела в серии до четырех побед. Вторая игра состоится 21 апреля.

«Торонто» — «Тампа-Бэй» 3:7

«Вегас» — «Виннипег» 1:5

В составе «Голден Найтс» голевой передачей отметился российский нападающий Иван Барбашев. Форвард «Джетс» Владислав Наместников также сделал одну голевую передачу.

НХЛ Плей-офф Первый раунд Первый матч «Вегас» — «Виннипег» — 1:5 (0:0, 1:2, 0:3) Голы: Коннор — 1 (Дюбуа, Моррисси), 21:24 — 0:1. Дюбуа — 1 (Уилер), 22:26 — 0:2. Карлссон — 1 (Барбашев, Маршессо), 35:49 — 1:2. Уилер — 1 (Нидеррайтер, Шмидт), 43:53 — 1:3. Лаури — 1 (п.в., Уилер, Пионк), 58:39 — 1:4. Лаури — 2 (бол., Нидеррайтер, Наместников), 59:41 — 1:5Вратари: Броссуа — ХеллибакШтраф: 16-16Броски: 17 (8+7+2) — 31 (14+7+10)Счет в серии: 0-1

Благодаря этой победе «Джетс» повели в серии 1-0. Вторая игра состоится 21 апреля.

«Вегас» — «Виннипег» 1:5

«Колорадо» — «Сиэтл» 1:3

Российский вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 27 бросков соперника из 30, а его одноклубник Валерий Ничушкин очков не набрал.

НХЛ Плей-офф Первый раунд Первый матч «Колорадо» — «Сиэтл» — 1:3 (1:1, 0:1, 0:1) Голы: Толванен — 1, 3:26 — 0:1. Рантанен — 1 (Маккиннон, Байрам), 12:35 — 1:1. Веннберг — 1 (Шварц, Олексяк), 21:20 — 1:2. Гики — 1 (Веннберг, Шульц), 44:03 — 1:3Вратари: Георгиев (55:32 — 55:59, 58:23) — ГрубауэрШтраф: 6-4Броски: 35 (8+13+14) — 30 (13+12+5)Счет в серии: 0-1

«Колорадо» является действующим обладателем Кубка Стэнли. Вторая игра между соперниками состоится 21 апреля.