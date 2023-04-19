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    «Рейнджерс» распечатают плей-офф своей победой

    «Нью-Джерси» — «Рейнджерс». Прогноз и ставка (к. 2.16) на хоккейный матч плей-офф НХЛ 19 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Джерси» — «Рейнджерс»
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    Владимир Тарасенко
    В первом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Нью-Джерси» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет в «Пруденшал Центре» 19 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 19 Апреля 2023 года
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    «Нью-Джерси»

    По меркам последних сезонов «Нью-Джерси» провел царскую регулярку. Впервые за 5 лет команда пробилась в плей-офф. Причем сделала она это не на тоненького, распластавшись на условной восьмой строчке конференции, а уверенно закрыв собой третью позицию.

    В 82 матчах «Нью-Джерси» собрал 112 очков и при этом имел жирные шансы возглавить Столичный дивизион. Но от первой «Каролины» «Девилз» отстали на 1 балл. По ходу сезона клуб из Ньюарка оформил 52 победы.

    Коэффициенты матча Нью-Джерси — Нью-Йорк Рейнджерс

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    Суммарно команда Линди Раффа забросила 291 шайбу. Среди всех клубов с Востока это второй лучший показатель, а самым опасным и продуктивным страйкером в ростере «Девс» сьал 21-летний Джек Хьюз, набравший 99 очков (43+56). За четыре сезона в Ньюарке он еще не заряжал больше.

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    В апреле «Нью-Джерси» провел семь матчей, в пяти из которых победил. В финале сезона «Девилз» дома уничтожили «Баффало» (6:2) и прикончили «Вашингтон» на «Кэпитал Уан Арене» (5:4 ОТ).

    «Рейнджерс»

    В своем прайме «Рейнджерс» в текущем сезоне подбирались к тройке лидеров на Востоке и теоретически имели шансы возглавить Столичный дивизион. Однако по итогу чемпионата они приземлились на пятую позицию конференции.

    В 82 матчах манхэттенская группировка подрезала 107 очков и оформила 47 побед — одна из худших статистик среди Восточной восьмерки. Забить «Рейнджерс» смогли 277 голов при 219 пропущенных.

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    • Хороший сезон откатал Артемий Панарин. Россиянин настрелял 92 очка (29+63) и стал первым в клубе по этому показателю. По заброшенным шайбам лидером является Мика Зибанежад, который по системе «гол + пас» скосил 91 балл (39+52).

    В этом месяце «Рейнджерс» откатали семь туров. Три из них удалось закрыть крупными победами, а два последних оказались слиты в родном «Сквер Гарден». Дома ньюйоркцы отлетели от «Баффало» (2:3 Б) и «Торонто» (2:3).

    Коэффициенты

    Победу «Нью-Джерси» букмекеры оценивают в 2.31, ничью — в 4.20, а победу «Рейнджерс» — в 2.60.

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    Прогноз

    Несмотря на то что в Ньюарке соскучились по плей-офф, «Нью-Джерси» не будет стопроцентным фаворитом домашней части серии. Традиционно «Рейнджерс» залетают в Кубок Стэнли с великими целями, к которым планируют подкрадываться со старта.

    «Девилз» отбомбили шикарную по своим меркам регулярку, но в конце сезона, особенно в марте, многом проигрывали, причем даже соперникам из категории очевидных лузеров. Бесспорно, плей-офф — другая история, однако ньюйоркцы припрятали достаточно сил, чтобы грохнуть «Джерси» в их родном «Пруденшал Центре».

    Ставка

    В Ньюарке ожидается упорный матч, в котором не будет разгрома. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят с форой 0 за 2.16.

    В четырех встречах из пяти последних в регулярке «Девилз» выиграли, а суммарный тотал стабильно преодолевал рубеж в 6 голов. Кажется, «Джерси» заставит гостей с Манхэттена откатать атомный в результативном плане матч. Но едва ли для них это станет трудным вызовом. Ньюйоркцы тоже любят «верх». Наш альтернативный прогноз — «Рейнджерс» не проиграют + ТБ 4.5 за 2.42.

    В «Пруденшал Центре» возможен и вариант, при котором команда Галлана возьмет матч под тотальный контроль и минимизирует количество персональных проблем. Еще один хороший вариант для ставки — «Рейнджерс» не проиграют ни одного периода за 3.90.

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    «Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.16), статистика, коэффициенты матча 19.04.2023. Прогнозы на хоккей. «Рейнджерс» распечатают плей-офф своей победой
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