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    «Бостон» выиграет 10 подряд матч у «Монреаля»?

    «Монреаль» — «Бостон». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 14 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Монреаль» — «Бостон»
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    «Бостон»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в «Белл Центре» 14 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Монреаль» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 14 Апреля 2023 года

    «Монреаль»

    «Монреаль» за семь последних матчей смог выиграть всего лишь один раз, поэтому рассчитывать на победу в предстоящем матче будет очень тяжело.

    За девять последних очных поединков против «Бостона» канадский клуб не выиграл ни одной встречи.

    Коэффициенты матча Монреаль — Бостон

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    «Канадиенс» с предпоследнего места в своей конференции уже никуда не денутся, поэтому можно успокоиться и провести последний мат регулярного сезона в полном умиротворении.

    «Бостон»

    «Бостон» побил рекорд и можно не сомневаться, что он захочет продлить победную серию на максимально большое количество матчей.

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    «Мишки» не проигрывают уже семь матчей подряд, поэтому вероятность восьмой победы подряд в завершающем мачте сезона очень высока.

    Коллектив Монтгомери побил рекорд и по набранным очкам за отдельно взятый сезон. Грех не продлить его ещё на два очка в последнем мате сезона против не самой сильной команды.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 4.75, на ничью — 4.75, на гостей — 1.53.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Гости установят рекорд на по набранным очкам на отметке в 135 очков.

    Альтернативный прогноз: Игра обещает быть богатой на голы.

    Ставка: Ф2 (-1.5) с коэффициентом 1.83.

    Альтернативная ставка: ТБ 6.5 с коэффициентом 2.07.

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    «Монреаль» — «Бостон»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 14.04.2023. Прогнозы на хоккей. «Бостон» выиграет 10 подряд матч у «Монреаля»?
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