«Монреаль»
«Монреаль» за семь последних матчей смог выиграть всего лишь один раз, поэтому рассчитывать на победу в предстоящем матче будет очень тяжело.
За девять последних очных поединков против «Бостона» канадский клуб не выиграл ни одной встречи.
Коэффициенты матча Монреаль — Бостон
«Канадиенс» с предпоследнего места в своей конференции уже никуда не денутся, поэтому можно успокоиться и провести последний мат регулярного сезона в полном умиротворении.
«Бостон»
«Бостон» побил рекорд и можно не сомневаться, что он захочет продлить победную серию на максимально большое количество матчей.
«Мишки» не проигрывают уже семь матчей подряд, поэтому вероятность восьмой победы подряд в завершающем мачте сезона очень высока.
Коллектив Монтгомери побил рекорд и по набранным очкам за отдельно взятый сезон. Грех не продлить его ещё на два очка в последнем мате сезона против не самой сильной команды.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 4.75, на ничью — 4.75, на гостей — 1.53.
Прогноз и ставка
Прогноз: Гости установят рекорд на по набранным очкам на отметке в 135 очков.
Альтернативный прогноз: Игра обещает быть богатой на голы.
Ставка: Ф2 (-1.5) с коэффициентом 1.83.
Альтернативная ставка: ТБ 6.5 с коэффициентом 2.07.