В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в «Белл Центре» 14 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Монреаль» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монреаль»

«Монреаль» за семь последних матчей смог выиграть всего лишь один раз, поэтому рассчитывать на победу в предстоящем матче будет очень тяжело.

За девять последних очных поединков против «Бостона» канадский клуб не выиграл ни одной встречи.

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«Канадиенс» с предпоследнего места в своей конференции уже никуда не денутся, поэтому можно успокоиться и провести последний мат регулярного сезона в полном умиротворении.

«Бостон»

«Бостон» побил рекорд и можно не сомневаться, что он захочет продлить победную серию на максимально большое количество матчей.

«Мишки» не проигрывают уже семь матчей подряд, поэтому вероятность восьмой победы подряд в завершающем мачте сезона очень высока.

Коллектив Монтгомери побил рекорд и по набранным очкам за отдельно взятый сезон. Грех не продлить его ещё на два очка в последнем мате сезона против не самой сильной команды.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 4.75, на ничью — 4.75, на гостей — 1.53.

Прогноз и ставка

Прогноз: Гости установят рекорд на по набранным очкам на отметке в 135 очков.

Альтернативный прогноз: Игра обещает быть богатой на голы.

Ставка: Ф2 (-1.5) с коэффициентом 1.83.

Альтернативная ставка: ТБ 6.5 с коэффициентом 2.07.