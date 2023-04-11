В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Нью-Йорк Айлендерс». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 11 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Вашингтон» — «Нью-Йорк Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

«Вашингтон» совсем плохо себя чувствует на финише сезона и за шесть последних матчей не выиграл ни разу.

За четыре последних поединка «столичные» пропустили 20 (!) шайб, поэтому здесь рассуждать даже не о чем.

«Вашингтон» свалился уже на 13 место в своей конференции и имеет всего лишь 77 очков после 79 сыгранных матчей. Поэтому шансов на успех в матче против мотивированных «островитян» у коллектива Лавиолетта никаких нет.

«Нью-Йорк Айлендерс»

«Нью-Йорк Айлендерс» в самой активной стадии борьбы за попадание в плей-офф. У клуба Ламберта одинаковое количество очков с «Флоридой» (по 91), а ещё и «Питтсбург» сзади поддавливает (90 очков).

Два последних матча клуб из Нью-Йорка выиграл, а разница забитых и пропущенных шайб составила разницу — 10:1.

«Нью-Йорк Айлендерс» нужно обязательно побеждать в предстоящем поединке, чтобы побороться за кубковую весну. Но за три последних очных поединка против «столичных» команда из «большого яблока» смога выиграть только один раз.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.10, на ничью — 4.00, на гостей — 2.05.

Прогноз и ставка

Прогноз: Гостям нужно побеждать в любом случае.

Альтернативный прогноз: Матч получится скудным на голы, поскольку слишком велика цена этого матча.

Ставка: П2 с коэффициентом 2.05.

Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 1.90.