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    Самые результативные команды Запада проведут атомный очный матч

    «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон». Прогноз и ставка (к. 2.46) на хоккейный матч НХЛ 5 апреля 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Лос-Анджелес Кингз Прогнозы на Эдмонтон Ойлерз
    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»
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    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес» будет принимать «Эдмонтон». Игра пройдет на «Crypto.com Арене» 5 апреля. Начало встречи — в 05:30 мск. «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 05 Апреля 2023 года

    «Лос-Анджелес»

    Главная надежда всей хоккейной Калифорнии провела 77 матчей, в которых подняла 100 очков. В таблице Западной конференции она снова обосновалась на втором месте. От первого «Вегаса» «Кингз» дистанцируются на 1 балл.

    В 20-х числах марта болельщики из «Города Ангелов» кайфанули от трех домашних матчей «Лос-Анджелеса». В каждом «Кингз» победили, забрасывая по 4+ шайбы. Поочередно команда смяла «Калгари» (8:2), «Виннипег» (4:1) и «Сент-Луис» (7:6).

    После непродолжительной, но атомной серии парни Тодда Маклеллана взяли небольшую передышку. На территории Альберты, Канада, калифорнийцы проиграли «Калгари» (1:2) и «Эдмонтону» (0:2).

    Все прогнозы на НХЛ

    За встречей с «Ойлерз» последовали новые победы. Первые +2 «Лос-Анджелесу» удалось подрезать на льду «Сиэтла» (3:1). Последний матч «Кингз» отбомбили в гостях у «Ванкувера», который также был обезглавлен (4:1).

    «Эдмонтон»

    Канадцы из Альберты откатали 77 матчей, в которых скосили 99 очков. В Западной конференции они занимают третье место и всего на 1 балл отстают от «Лос-Анджелеса» при равенстве проведенных встреч.

    «Эдмонтон» вновь в огне. Макдэвид и компания стрельнули очередной победной серией, в которую вошли четыре матча. В каждой игре «Ойлерз» справились с соперниками в основное время, трижды удалось вонзить по 5+ голов.

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    • Новый плюсовой цикл стартовал в Темпе, где команда Джея Вудкрофа закусилась с «Аризоной» и с трудом отжала +2 у андердога (5:4). Еще один лютый замес канадцы устроили на территории «Вегаса» (7:4).

    Последнюю мартовскую встречу «Эдмонтон» провел против «Лос-Анджелеса». «Кингз» удалось усыпить в тихом режиме (2:0). В игре 2 апреля «Ойлерз» не оставили шансов трупному «Анахайму» (6:0).

    Коэффициенты

    На «Лос-Анджелес» букмекеры выгружают коэффициент 2.46, на ничью — 4.12, а на «Эдмонтон» — 2.74.

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    Прогноз

    Для лютейших соперников Западной конференции предстоящий очный матч может решить многое. Победа любой команды позволит временно убрать с первой полосы «Вегас» и гарантированно обойти прямого конкурента.

    Очевидно, в Калифорнии намечается смертельная рубка. При этом на «Crypto.com Арене» между собой сцепятся самые результативные клубы Запада, которые на двоих забросили 572 шайбы. Встреча такого калибра просто обязана пробивать смачный «верх».

    Ставка

    На льду, где собраны сильнейшие страйкеры конференции, не может быть тухлятины. Наши прогноз и ставка — тотал каждой команды больше 2.5 с коэффициентом 2.46.

    Учитывая продолжительный вин-стрик «Ойлерз» и победу в недавнем очном матче, исход предстоящей игры качнется в сторону канадцев. Наш альтернативный прогноз — «Эдмонтон» победит с форой 0 за 2.00.

    Возможно, стартовые двадцать команды проведут в разминочном темпе, а после перерыва, отталкиваясь от событий первого периода, перейдут на гиперзвук. Еще один хороший вариант для ставки — тотал второго периода больше 2.5 за 2.40.

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    «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 05.04.2023. Прогнозы на хоккей. Самые результативные команды Запада проведут атомный очный матч
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