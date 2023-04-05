«Лос-Анджелес»
Главная надежда всей хоккейной Калифорнии провела 77 матчей, в которых подняла 100 очков. В таблице Западной конференции она снова обосновалась на втором месте. От первого «Вегаса» «Кингз» дистанцируются на 1 балл.
В 20-х числах марта болельщики из «Города Ангелов» кайфанули от трех домашних матчей «Лос-Анджелеса». В каждом «Кингз» победили, забрасывая по 4+ шайбы. Поочередно команда смяла «Калгари» (8:2), «Виннипег» (4:1) и «Сент-Луис» (7:6).
После непродолжительной, но атомной серии парни Тодда Маклеллана взяли небольшую передышку. На территории Альберты, Канада, калифорнийцы проиграли «Калгари» (1:2) и «Эдмонтону» (0:2).
За встречей с «Ойлерз» последовали новые победы. Первые +2 «Лос-Анджелесу» удалось подрезать на льду «Сиэтла» (3:1). Последний матч «Кингз» отбомбили в гостях у «Ванкувера», который также был обезглавлен (4:1).
«Эдмонтон»
Канадцы из Альберты откатали 77 матчей, в которых скосили 99 очков. В Западной конференции они занимают третье место и всего на 1 балл отстают от «Лос-Анджелеса» при равенстве проведенных встреч.
«Эдмонтон» вновь в огне. Макдэвид и компания стрельнули очередной победной серией, в которую вошли четыре матча. В каждой игре «Ойлерз» справились с соперниками в основное время, трижды удалось вонзить по 5+ голов.
Новый плюсовой цикл стартовал в Темпе, где команда Джея Вудкрофа закусилась с «Аризоной» и с трудом отжала +2 у андердога (5:4). Еще один лютый замес канадцы устроили на территории «Вегаса» (7:4).
Последнюю мартовскую встречу «Эдмонтон» провел против «Лос-Анджелеса». «Кингз» удалось усыпить в тихом режиме (2:0). В игре 2 апреля «Ойлерз» не оставили шансов трупному «Анахайму» (6:0).
Коэффициенты
На «Лос-Анджелес» букмекеры выгружают коэффициент 2.46, на ничью — 4.12, а на «Эдмонтон» — 2.74.
Прогноз
Для лютейших соперников Западной конференции предстоящий очный матч может решить многое. Победа любой команды позволит временно убрать с первой полосы «Вегас» и гарантированно обойти прямого конкурента.
Ставка
На льду, где собраны сильнейшие страйкеры конференции, не может быть тухлятины. Наши прогноз и ставка — тотал каждой команды больше 2.5 с коэффициентом 2.46.
Учитывая продолжительный вин-стрик «Ойлерз» и победу в недавнем очном матче, исход предстоящей игры качнется в сторону канадцев. Наш альтернативный прогноз — «Эдмонтон» победит с форой 0 за 2.00.
Возможно, стартовые двадцать команды проведут в разминочном темпе, а после перерыва, отталкиваясь от событий первого периода, перейдут на гиперзвук. Еще один хороший вариант для ставки — тотал второго периода больше 2.5 за 2.40.