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    «Нью-Джерси» замахнется на вторую строчку на Востоке

    «Виннипег» — «Нью-Джерси». Прогноз и ставка (к. 2.31) на хоккейный матч НХЛ 3 апреля 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Виннипег Джетс Прогнозы на Нью-Джерси Дэвилз
    Прогноз и ставки на «Виннипег» — «Нью-Джерси»
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    Джек Хьюз
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Виннипег» будет принимать «Нью-Джерси». Игра пройдет в «Канада Лайф Центре» 3 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Виннипег» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 03 Апреля 2023 года

    «Виннипег»

    Канадцы из Манитобы плотно засели на восьмой позиции в Западной конференции. В 76 играх они набрали 87 очков и дистанцировались от девятого «Калгари» на 2 балла при равенстве проведенных встреч.

    В марте у «Виннипега» было много турнирных потерь, но чаще это происходило в играх с большими соперниками. В матчах с приземленными конкурентами у «Джетс» особых проблем не возникало.

    К примеру, в 20-х числах прошлого месяца команда Рика Боунесса разобрала западных аутсайдеров — «Аризону» (2:1) и «Анахайм» (3:2), а в игре с лютым «Лос-Анджелесом» с шансами на +2 пришлось быстро попрощаться (1:4).

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    На фоне срезки в матче с «Кингз» тяжело было представить, что «Виннипег» крупно сольет и игру с «Сан-Хосе» (0:3). Зато в последней встрече «Джетс» у себя дома протаранили «Детройт» (6:2).

    «Нью-Джерси»

    Бригада из Ньюарка провела 75 матчей, в которых подняла 102 очка. В Восточной конференции она паркуется на третьем месте и всего на 1 балл отстает от «Каролины». Впереди у «Девс» игра с «Чикаго». Вероятно, это дежурные +2.

    В свежей статистике «Нью-Джерси» количество поражений преобладает над победами. Серьезно идти в минус он начал со второй половины марта, однако недавно «Девилз» выдали ряд сочных по качеству и результатам матчей.

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    • К примеру, 20-го числа команда Линди Раффа разорвала «Тампу-Бэй» на «Амали Арене» (5:2). А после поражений от «Миннесоты» (1:2 ОТ) и «Баффало» (4:5) «Девс» на своем льду придушили «Оттаву» (5:3).

    За матчем с «Сенаторз» последовал крупный влет «Айлендерс», зато турнирно значимую встречу 31 марта «Нью-Джерси» провел безошибочно: в «Пруденшал Центре» он отжал два очка у «Рейнджерс» (2:1).

    Коэффициенты

    Победу «Виннипега» букмекеры рассматривают за 2.75, ничью — за 3.90, а победу «Нью-Джерси» — за 2.31.

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    Прогноз

    Перед выездом в Канаду «Джерси» должен размяться на «Чикаго», где +2 — безальтернативный маршрут для «Девилз». Уже в ближайших турах команда Линди Раффа может стать второй в конференции. Для этого нужны срезки «Каролины» и серия своих чистых результатов.

    Добиться победы в Канаде будет суперсложно. Там «Джетс» красиво прервали недавнюю серию поражений и продолжают ожесточенно рубиться за плей-офф. Несмотря на это, «Девилз» в последних матчах с топ-соперниками разбираются успешно. А раз так, то и «Виннипег» в гостях смогут завалить.

    Ставка

    В «Канада Лайф Центре» команда Линди Раффа точно не будет фаворитом, но в текущем сезоне у нее было полно плюсовых игр в таком статусе. Наши прогноз и ставка — «Нью-Джерси» победит за 2.31.

    При этом труднейший раунд в Канаде закрыть атомной результативностью «Девилз» не смогут. Соперник не даст себя уничтожить. Наш альтернативный прогноз — тотал меньше 5 за 2.75.

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    «Виннипег» — «Нью-Джерси»: прогноз, ставка (2.31), статистика, коэффициенты матча 03.04.2023. Прогнозы на хоккей. «Нью-Джерси» замахнется на вторую строчку на Востоке
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