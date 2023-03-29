В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет на «PNC-арене» 29 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Каролина» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каролина»

Топ-бригада из Роли откатала 72 встречи, в которых примагнитила 103 очка. В Восточной конференции она удерживает вторую позицию и успешно отбивается от третьего «Нью-Джерси», имеющего 100 баллов.

У «Каролины» в регулярке в данный момент все хорошо. Периодически команда теряет очки в играх с топами, но в целом идет по дистанции нормально. В пяти последних матчах «Кейнс» добились трех побед, а еще в одной встрече подрезали 1 очко.

Во второй половине марта команда Рода Бриндамора дважды кряду закусилась с «Рейнджерс». В «Мэдисон Сквер Гарден» «Харрикейнз» выгрызли +2 на морально-волевых (3:2), а дома остались с пустыми карманами (1:2).

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За стыковыми играми с «рейнджерами» последовал раунд с «Торонто», в котором «Каролина» снова была на высоте (5:3). Сочный файт «Кейнс» устроили с «Бостоном» в последнем матче. Парни Бриндамора срезались по буллитам, но в основное время откатали атомную встречу (3:4 Б).

«Тампа-Бэй»

«Тампа-Бэй» застряла на шестой строчке на Востоке. В 74 матчах она достала 90 очков. На 6 баллов «Болтс» отстали от пятых «Рейнджерс», при этом ньюйоркцы провели на игру меньше.

На дистанции у «Тампы-Бэй» все относительно ровно, а в последних турах ситуация печальная: четырежды кряду «Лайтнинг» остались без набранных баллов, причем в двух встречах они отлетели от аутсайдеров Восточной конференции.

Первый матч минусовой серии состоялся 20 марта. На «Амали Арене» команда Джона Купера крупно срезалась «Нью-Джерси» (2:5), после чего зарулила в Канаду, где проиграла «Монреалю» (2:3).

После потери очков в матче с 15-м клубом Востока «Тампа-Бэй» устроилась на 2:7 от «Оттавы». Последнюю встречу «Болтс» оттарабанили в «ТД Гарден». На территории «Бостона» гости также остались ни с чем (1:2).

Коэффициенты

Победу «Каролины» букмекеры оценивают в 2.21, ничью — в 4.30, а победу «Тампы-Бэй» — в 2.70.

Прогноз

Глобально у «Тампы-Бэй» все идет неплохо, но в последних матчах команда Джона Купера терпит серийные неудачи. Едва ли в такой форме «Лайтнинг» хватит сил, чтобы прикончить в гостях «Каролину» .

«Харрикейнз» уверенно квалифицировались в плей-офф, но продолжают биться сразу с несколькими конкурентами за второе место. Из-за этого они не будут сбавлять свой лютый темп до конца этих разборок.

Ставка

На домашней территории парни Бриндамора снесут кризисных гостей из Флориды. Наши прогноз и ставка — «Тампа-Бэй» победит за 2.21.

При этом излишне растрачивать силы в этой игре «Харрикейнз» не станут. Они любят добиваться побед через «низ». Наш альтернативный прогноз — «Каролина» победит + ТМ 7.5 за 2.50.