В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Оттава» будет принимать «Флориду». Игра пройдет в «Канадиен Тайер Центре» 28 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Оттава» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Оттава»

Канадцы из Онтарио провели 73 матча, в которых примагнитили 75 очков. В Восточной конференции «Сенс» законсервировались на 12-й строчке. На 1 балл они отстают от клубов до десятой позиции включительно.

В середине марта «Оттава» не выдержала лютый темп, который сама же взвинтила ранее. Все это обернулось в минусовую серию из пяти матчей. Четырежды «Сенаторз» остались без накоплений и пропустили по 5+ голов.

Прекратить тотально сливать игры команда Ди Джея Смита решилась в гостевом раунде с «Питтсбургом» (2:1). Для «Пингвинз» вошло в норму разбрасываться очками в проходных матчах.

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После встречи в Пенсильвании «Оттава» влетела «Бостону» (1:2), но едва ли это кого-то удивило. А вот в игре 24 марта случилась сенсация. На своем льду «Сенс» сожрали «Тампу-Бэй» (7:2). Увы, за таким атомным шоу последовал влет в матче с «Нью-Джерси» (3:5).

«Флорида»

На балансе «Флориды» 79 очков после 73 матчей. В Восточной конференции она обосновалась на девятом месте. На 3 балла и при равенстве проведенных встреч «пантеры» отстают от восьмого «Питтсбурга».

Во второй половине марта «Флорида» провела короткую, но крутую победную серию. В нее вошли три встречи, в которых «Пантерз» напихали 18 голов. Первым команда переехала «Монреаль» (9:5).

Затем дома парни Пола Мориса скосили «Нью-Джерси» (4:2), а в гостях достали «Детройт» (5:2). На матче с «Ред Уингз» вин-стрик был остановлен. Дальше пошли поражения, причем каждое фиксировалось в основное время.

По-крупному «Флорида» проиграла «Филадельфии» (3:6) и «Торонто» (2:6), после чего в родном Санрайзе не смогла довести матч до победы при 2:0 в свою пользу. Рубились «Пантерз» с хоккеистами «Рейнджерс» (3:4).

Коэффициенты

Победу «Оттавы» букмекеры оценивают в 2.65, ничью — в 4.50, а победу «Флориды» — 2.20.

Прогноз

«Пантерз» летят в Канаду в состоянии депрессии. Они слили три последние встречи и пропустили 16 голов. Учитывая текущую форму «Флориды», даже дерзкая «Оттава», которая недавно убила «Тампу», может претендовать на +2. Команда Смита готова провести предстоящий матч с позиции силы .

Ставка

Моментами «Сенаторз» любят выдавать «верховые» игры против топов и заканчивать их с плюсовым балансом. Наши прогноз и ставка — «Оттава» не проиграет + ТБ 5.5 за 2.40.

Минимум 4 шайбы влетело в ворота «Флориды» в трех последних матчах. С такой скисшей обороной и «Оттава» сможет ввалить не меньше. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Оттавы» больше 3.5 за 2.26.