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    «Питтсбург» — «Вашингтон». Прогноз и ставка (к. 2.32) на хоккейный матч НХЛ 26 марта 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Питтсбург Пингвинз Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз
    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Вашингтон»
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    Александр Овечкин
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет на «PPG Paints-арене» 26 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Питтсбург» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 26 Марта 2023 года
    Питтсбург
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    «Питтсбург»

    На балансе «Питтсбурга» 80 очков после 72 матчей. В Восточной конференции он занимает восьмое место и имеет хорошие перспективы закуситься с седьмыми «Айлендерс», от которых отстает на 3 балла с игрой в запасе.

    Во второй половине марта на «Питтсбург» нахлынула очередная волна депрессии. Команда потерпела четыре подряд поражения. В период минусовой серии «Пингвинз» не набрали ни одного балла, а в трех встречах пропустили по 4+ шайбы.

    Первым, кто пнул «пингвинов», неожиданно оказался «Монреаль». Предпоследний клуб Востока подрезал 2 очка на льду «Питтсбурга» (4:6). Затем в Нью-Йорке команда Майка Салливана получила два страйка от «Рейнджерс» (2:4, 0:6), а по возвращении в Пенсильванию срезалась «Оттаве» (1:2).

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    Разбавить всю эту тухлятину победой «Питтсбург» решился 23 марта. На «Болл Арене» он грохнул «Колорадо» (5:2). Последней контрольной точкой «Пингвинз» оказался Техас. Но справиться с «Далласом» в гостях не вышло (2:3).

    «Вашингтон»

    Столичный гранд провел 73 матча, в которых собрал всего 76 очков. В Восточной конференции он занимает десятую строчку. От девятой «Каролины» «Кэпс» отвалились на 3 балла, от восьмого «Питтсбурга» — на 4.

    Пару недель назад «Вашингтон» на своем льду прибил буллитами «Баффало» после огненного шоу в основное время (5:4 Б). После этой встречи «Кэпиталз» пришлось забыть о победах на три тура.

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    • В двух матчах из трех команда Питера Лавиолетта проиграла основное время. В каждой встрече в ворота «Кэпс» стабильно заряжали по 5+ голов. Минусовая серия была запущена в домашнем заходе с далеким от идеала «Сент-Луисом» (2:5).

    Продолжилась трухлявая кампания «Вашингтона» в гостях у «Миннесоты» (3:5), а на своей арене «Кэпиталз» умудрились отдать очки мертвому «Коламбусу» (6:7 ОТ). Остановить весь этот бардак столичному клубу удалось только в последней игре. При своей толпе он обезглавил «Чикаго» (6:1).

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    Коэффициенты

    На «Питтсбург» букмекеры выгружают коэффициент 2.14, на ничью — 4.40, а на «Вашингтон» — 2.80.

    Прогноз

    Обе команды проводят кривую регулярку, из-за чего им светит упорная борьба за плей-офф до последнего тура. Подрезать друг друга в качестве прямых конкурентов — максимально крутой бонус, за который соперники будут хвататься всеми возможностями.

    В Пенсильванию «Вашингтон» мчит после уничтожения одного из западных аутсайдеров, а «Питтсбург» летит домой после изнурительного матча в Техасе. Кажется, для очного раунда больше сил припасли «Кэпиталз». К тому же нельзя отбросить в сторону и персональную мотивацию Овечкина в погоне за великим рекордом. Чуть свежее и с большим желанием столичные гости могут подрубить +2.

    Ставка

    В предстоящем матче одинаково нестабильные команды едва ли оформят преимущество с большой разницей в счете, поэтому наши прогноз и ставка — «Вашингтон» победит с форой 0 за 2.32.

    Откатать такой матч вполсилы просто невозможно, форвардам придется раскручивать персональную реализацию. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Вашингтона» больше 3 за 2.10.

    При этом на своей территории «Питтсбург» не станет грушей для отработки ударов, на все выпады «Кэпс» хозяева будут агрессивно отвечать. Еще один хороший вариант для ставки — тотал всех периодов больше 1.5 за 3.20.

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    «Питтсбург» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (2.32), статистика, коэффициенты матча 26.03.2023. Прогнозы на хоккей. Ови и компания срубят «Пингвинз» на их же территории
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