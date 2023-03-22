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    «Столичные» легко разберутся со своим соперником?

    «Вашингтон» — «Коламбус». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 22 марта 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз Прогнозы на Коламбус Блю Джекетс
    Прогноз и ставки на «Вашингтон» — «Коламбус»
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    «Вашингтон»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 22 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Вашингтон» — «Коламбус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 22 Марта 2023 года

    «Вашингтон»

    «Вашингтон» ещё не потерял шансы на то, чтобы попасть в плей-офф, но их положение откровенно незавидное. Радует хоть то, что Овечкин вернулся в строй после не сильного повреждения.

    За четыре последних поединка «столичные» выиграли всего лишь один матч и такие результаты ни в какие ворота не годятся.

    «Вашингтон» отстаёт от проходного восьмого места на шесть очков, имея 73 очка после 71 матча. Коллективу Лавиолетта отступать некуда и нужно выигрывать с запасом у «Коламбуса». Именно в играх с такими клубами нужно выжимать максимальное возможное количество очков.

    «Коламбус»

    «Коламбус» за восемь последних встреч выиграл всего лишь один матч и в бесславном настроении подходит к концу сезона.

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    В двух последних поединках «Блю Джекетс» проиграли своим соперникам по всем статьям и пропустили по семь шайб от «Анахайма» и «Вегаса».

    Коллектив Ларсена имеет 49 набранных очков за 69 проведенных матчей и занимает по-прежнему последнее место на Востоке.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.77, на ничью — 5.10, на гостей — 3.90.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Хозяева уверенно разберутся с «Коламбусом».

    Альтернативный прогноз: Игра будет изобиловать голами со стороны «Вашингтона».

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.77.

    Альтернативная ставка: ИТБ (1) 4.5 с коэффициентом 2.55.

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    «Вашингтон» — «Коламбус»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 22.03.2023. Прогнозы на хоккей. «Столичные» легко разберутся со своим соперником?
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