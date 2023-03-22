В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Коламбус». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 22 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Вашингтон» — «Коламбус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

«Вашингтон» ещё не потерял шансы на то, чтобы попасть в плей-офф, но их положение откровенно незавидное. Радует хоть то, что Овечкин вернулся в строй после не сильного повреждения.

За четыре последних поединка «столичные» выиграли всего лишь один матч и такие результаты ни в какие ворота не годятся.

«Вашингтон» отстаёт от проходного восьмого места на шесть очков, имея 73 очка после 71 матча. Коллективу Лавиолетта отступать некуда и нужно выигрывать с запасом у «Коламбуса». Именно в играх с такими клубами нужно выжимать максимальное возможное количество очков.

«Коламбус»

«Коламбус» за восемь последних встреч выиграл всего лишь один матч и в бесславном настроении подходит к концу сезона.

В двух последних поединках «Блю Джекетс» проиграли своим соперникам по всем статьям и пропустили по семь шайб от «Анахайма» и «Вегаса».

Коллектив Ларсена имеет 49 набранных очков за 69 проведенных матчей и занимает по-прежнему последнее место на Востоке.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.77, на ничью — 5.10, на гостей — 3.90.

Прогноз и ставка

Прогноз: Хозяева уверенно разберутся с «Коламбусом».

Альтернативный прогноз: Игра будет изобиловать голами со стороны «Вашингтона».

Ставка: П1 с коэффициентом 1.77.

Альтернативная ставка: ИТБ (1) 4.5 с коэффициентом 2.55.