В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «ФЛА Лайв Арене» 11 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Флорида» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Флорида»

У Мориса и его клуба в последних поединках начали налаживаться дела и клуб проиграл всего лишь в одном матче из последних четырех игр (дома «Нэшвиллу»). В преддверии завершения регулярного сезона результаты более, чем позитивные.

В последнем матче «пантеры» справились с лидером западной конференции в лице «Вегаса», обыграв клуб Кэссиди с футбольным счетом (2:1).

После 65 сыгранных матчей у «Флориды» 70 очков в активе, и пока что 10 место в турнирной таблице своей конференции. Однако отставание от «Питтсбурга» составляет всего лишь четыре очка поэтому побороться за плей-офф вполне реальная задача.

«Чикаго»

«Чикаго» за шесть последних матчей смог оказать сопротивление сопернику только в одном. Причем клуб из Иллинойса не просто победил, но не оставил вообще никаких шансов «Оттаве», которой отгрузил пять безответных шайб.

Однако данная победа вообще не добавила настроению коллективу Ричардсона, поскольку он на последнем месте в западной конференции и потерял Кейна по ходу сезона.

За 64 сыгранных матча у «ястребов» 49 очков. Примечательное, что единственный выигранный матч у «пантер» за пять последних встреч пришёлся на последний поединок между этими клубами.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.38, на ничью — 6.65, на гостей — 6.95.

Прогноз и ставка

Прогноз: Хозяева выиграют матч за явным преимуществом.

Альтернативный прогноз: «Флорида» уверенно пробьет индивидуальный тотал в этой встрече.

Ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 1.92.

Альтернативная ставка: ИТБ (1) 4.5 с коэффициентом 2.00.