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    Хозяева разгромят аутсайдера Запада?

    «Флорида» — «Чикаго». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 11 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Флорида» — «Чикаго»
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    «Флорида»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Флорида» будет принимать «Чикаго». Игра пройдет на «ФЛА Лайв Арене» 11 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Флорида» — «Чикаго»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Флорида»

    У Мориса и его клуба в последних поединках начали налаживаться дела и клуб проиграл всего лишь в одном матче из последних четырех игр (дома «Нэшвиллу»). В преддверии завершения регулярного сезона результаты более, чем позитивные.

    В последнем матче «пантеры» справились с лидером западной конференции в лице «Вегаса», обыграв клуб Кэссиди с футбольным счетом (2:1).

    После 65 сыгранных матчей у «Флориды» 70 очков в активе, и пока что 10 место в турнирной таблице своей конференции. Однако отставание от «Питтсбурга» составляет всего лишь четыре очка поэтому побороться за плей-офф вполне реальная задача.

    «Чикаго»

    «Чикаго» за шесть последних матчей смог оказать сопротивление сопернику только в одном. Причем клуб из Иллинойса не просто победил, но не оставил вообще никаких шансов «Оттаве», которой отгрузил пять безответных шайб.

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    Однако данная победа вообще не добавила настроению коллективу Ричардсона, поскольку он на последнем месте в западной конференции и потерял Кейна по ходу сезона.

    За 64 сыгранных матча у «ястребов» 49 очков. Примечательное, что единственный выигранный матч у «пантер» за пять последних встреч пришёлся на последний поединок между этими клубами.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.38, на ничью — 6.65, на гостей — 6.95.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Хозяева выиграют матч за явным преимуществом.

    Альтернативный прогноз: «Флорида» уверенно пробьет индивидуальный тотал в этой встрече.

    Ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 1.92.

    Альтернативная ставка: ИТБ (1) 4.5 с коэффициентом 2.00.

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    «Флорида» — «Чикаго»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 11.03.2023. Прогнозы на хоккей. Хозяева разгромят аутсайдера Запада?
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