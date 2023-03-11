В шестом матче серии 1/4 финала Востока «Адмирал» будет принимать «Салават Юлаев». Игра пройдет на «Фетисов-Арене» 11 марта. Начало встречи — в 10:00 мск. «Адмирал» — «Салават Юлаев»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Адмирал»

«Адмирал» продолжает баловать фанбазу сочными историями. После зажигательной по его меркам регулярки красота творится в плей-офф. В серии с «Салаватом» он откатал пять матчей и достал три победы — 3:2.

Первый микрошажок к возможному выходу в 1/2 финала конференции «Адмирал» сделал в дебютной встрече, в которой прикончил «Салават» в овертайме — 2:1 ОТ. Великим тот вечер получился для Прохора Корбита, который вмазал первый гол в карьере.

За успешным по результату матчем последовало разгромное поражение — 2:5, а вторую победу «моряки» примагнитили на «Фетисов-Арене». Прибить Уфу удалось в овертайме после камбэка с 0:2 — 3:2 ОТ. Героями «Адмирала» стали Хамидуллин, Лисовец и Паутов.

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Тем не менее соперник, считавшийся фаворитом серии, упорно не отпускает андердога. Четвертый раунд оказался за «Юлаевым» — 0:1. Очередная дикая бойня раскинулась в пятой игре, в которой «Адмирал» ввалил 3 гола в основное время, а Александр Шевченко пригвоздил «Салават» на 5-й минуте овертайма — 4:3 ОТ.

«Салават Юлаев»

То, что серия не будет лайтовой, «Салават» осознавал еще до ее начала, но текущие события — это шок-контент для Уфы. В первом матче «юлаевцы» срезались в овертайме — 1:2 ОТ, зато во втором выдали лучший свой перфоманс в текущей плей-офф кампании — 5:2.

События в серии могли качнуться и в другую сторону. Во Владивостоке команда Виктора Козлова выигрывала 2:0 к третьему периоду. Шайбы Пименова и Кулемина были перечеркнуты, а самих гостей добили в овертайме — 2:3 ОТ.

Перед возвращением домой Григорий Панин сольно принес «Юлаеву» вторую победу в серии — 1:0, чтобы позже устроить очередной триллер. В лайв-режиме «Салават» горел 0:3, а гол Пустозерова за 9 секунд до сирены реанимировал команду. Однако очередной овертайм скосил хозяев — 3:4 ОТ.

Коэффициенты

На «Адмирал» букмекеры выгружают коэффициент 3.20, на ничью — 3.40, а на «Салават Юлаев» — 2.23.

Прогноз

Уже на данном этапе этого противостояния «Адмирал» делает невозможное. После гостевой победы 9 марта команда Тамбиева оказалась в шаге от полуфинала конференции. Для «моряков» крайне важно, что матч, который может стать решающим, пройдет на «Фетисов-Арене» .

На домашние матчи «Адмирал» по ходу всего сезона собирался максимально заряженным, а если говорить о предстоящей встрече, то тут мотивация хозяев выходит на другой план. Кажется, у «моряков» еще припасены силенки, чтобы добить «Салават». На своем льду это будет сделать легче, чем выходить на матч в Уфе при 3:3.

Ставка

В важнейшем заходе бригада Тамбиева будет цепляться за каждую возможность пнуть «Юлаев» и, вероятно, своего добьется. Наши прогноз и ставка — «Адмирал» победит в матче за 2.34.

Минимум две шайбы «моряки» врезали в трех встречах серии. Чтобы придушить «Салават» в шестой игре, придется также раскручивать свою результативность. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Адмирала» больше 2 за 2.50.