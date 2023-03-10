В пятом матче серии 1/4 финала Востока «Авангард» будет принимать «Сибирь». Игра пройдет на «G-Drive Арене» 10 марта. Начало встречи — в 16:30 мск. «Авангард» — «Сибирь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Авангард»

Первую попытку с «Сибирью» «Авангард» смазал из-за собственной неосмотрительности — 1:2 ОТ. В той игре «ястребы» открыли счет за три минуты до финальной сирены и могли довести дело до победы, но оплеуха спустя полторы минуты и панч на 9-й минуте в овертайме лишили Омск красивой истории с возвращением плей-офф кампании.

Досадное поражение в дебюте серии не смутило «Авангард», который в следующем матче бесцеремонно переехал «Сибирь» — 4:1. За Омск забивали Пайгин, Якупов, Толчинский и Дедунов.

С первой точечной задачей команда Михаила Кравеца справилась. Дальше нужно было цеплять «Сибирь» на ее льду. В первом выездном заходе сделать это было максимально проблематично, но перфоманс Толчинского, ввалившего дубль, а также голы Ткачева и Найта позволили празднику состояться — 4:3.

Все прогнозы на КХЛ

В последнем на данный момент матче «Авангард» план перевыполнил. Еще в одной игре он грохнул «Сибирь» — 4:1. После возвращения на лед свой гол нашел Грицюк, а суммарно омичи нанесли всего 15 бросков в створ, показав при этом королевскую реализацию (26.67%).

«Сибирь»

В текущем плей-офф раунде «Сибирь» живет воспоминаниями о единственной пока победе над омичами 2 марта — 2:1 ОТ. В тот вечер Шаров, являющийся лучшим страйкером команды, закамбэчил за 1:40 до финальной сирены, а Никита Сетдиков придушил «Авангард» в овертайме.

За хэппи-эндовой историей в первом матче последовала серая реальность второго. В нем «Сибирь» отлетела по-крупному — 1:4. Единственную шайбу за гостей воткнул Шаров. Она лишь отсрочила неизбежное.

После переезда серии в Новосибирск команду Андрея Мартемьянова по-прежнему преследовали неудачи. В первом матче дома «Сибирь» в лайв-режиме устроилась на 1:4, а ее упорства хватило лишь для того, чтобы избежать разгрома — 3:4.

На фоне новой неудачи никого сильно не шокировала крупная сдача четвертой игры — 1:4. В очередной раз «Сибирь» пыталась активничать впереди, но из 44 бросков в створ реализовать удалось 2.27%. Единственный точный удар хозяев принадлежит Валентину Пьянову.

Коэффициенты

На «Авангард» букмекеры выгружают коэффициент 1.92, на ничью — 3.95, а на «Сибирь» — 3.60.

Прогноз

С не самой смотрибельной игрой в атаке омичам удалось добиться крупной победы, которая ставит их в выгодное положение дома. При родной публике у «Авангарда» автоматом возникает мегамотивация откатать сильную игру.

Команда Кравеца может стать одной из первых, кто выскочит в следующий раунд плей-офф , а заодно порадует фанбазу Омска домашней победой, которой не видели там больше четырех лет. Для «Авангарда» это будет красивая история. Ради нее необходимо последнее усилие.

Ставка

Поражение в дебюте плей-офф не смутило «Авангард». В каждой следующей встрече он побеждал, забрасывая по 4 шайбы. Поэтому очередной матч Омск может закрыть в свою пользу через «верх». Наши прогноз и ставка — «Авангард» победит + ТБ 3.5 за 2.51.

На «G-Drive Арене» команда Кравеца приложит максимум усилий, чтобы встреча получилась такой же фартовой, как и заход 8 марта. Наш альтернативный вариант — «Авангард» не проиграет ни одного периода за 2.14.