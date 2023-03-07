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    Добытое ранее преимущество «Локомотив» готов развивать и дальше

    «Витязь» — «Локомотив». Прогноз и ставка (к. 1.96) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 7 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Витязь» — «Локомотив»
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    «Локомотив» в матче с «Витязем»
    В четвертом матче серии 1/4 финала Запада «Витязь» будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на арене «Балашиха» 7 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Витязь» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 07 Марта 2023 года
    Витязь
  • Подольск
    •  Витязь 19:30 Локомотив Локомотив
  • Ярославль
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    «Витязь»

    На первый заход серии «Витязь» пригнал на фоне трех поражений в регулярке, из-за чего его статус аутсайдера стал только крепчать. Несмотря на обидное предматчевое клеймо, «богатыри» срубили «Локо» в овертайме — 1:0 ОТ.

    После унылых нулей в трех периодах «Витязь» прикончил ярославцев на 28-й секунде раунда до первого гола. Победную шайбу закинул Владимир Галузин, для которого этот гол стал 11-м в сезоне.

    Замес 1 марта сделал «Локомотив» агрессивнее, из-за чего «Витязю» стало только хуже. Во втором матче команда Вячеслава Буцаева безуспешно сопротивлялась и нарвалась на крупный луз — 2:6.

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    С такой же разницей подмосковный клуб срезался и в Балашихе, но уже без заброшенных шайб — 0:4. В течение трех периодов «Витязь» нанес 31 удар в створ, в то время как вратарь «богатырей» Максим Дорожко засэйвил 38 бросков «Локо» (90.48%).

    «Локомотив»

    Со старта плей-офф «Локомотив» не стал изменять своим традициям: в привычной манере «железнодорожники» хотели откатать «низовой» матч и уложить «Витязь» с минимальным голевым набором. Но высокая осторожность в итоге скосила хозяев «Арены-2000» — 0:1 ОТ.

    После пощечины в первом матче «Локомотив» забил на принципы и провел две следующие встречи на максималках. В игре 3 марта ярославцы казнили «Витязь» шестью голами — 6:2. Дубль сумел оформить Александр Полунин.

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    • Мощного заряда в атаке команде Игоря Никитина хватило и на третий матч серии. В Балашихе «Витязь» был обезглавлен всухую — 4:0. Продуктивнее одноклубников оказался Даниил Тесанов. 21-летний нападающий ввалил дубль. Гол + два ассиста вписал защитник Рушан Рафиков.

    Суммарно за всю игру буйный «Локомотив» нанес 42 удара в створ. Реализация бросков была поднята до 9.52%. Шатаут в этом матче вошел в список достижений Даниила Исаева, который перечеркнул 31 прилет со стороны «Витязя».

    Коэффициенты

    Победа «Витязя» рассматривается букмекерами за 3.50, ничья — за 3.95, а победа «Локомотива» — за 1.96.

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    Прогноз

    В двух предыдущих матчах «Локомотив» ввалил 10 голов в сумме, что для команды Игоря Никитина совсем нетипично. Вероятно, на плей-офф самый осторожный коллектив лиги припас немало сил и желания рубить соперников. Кажется, против таких ярославцев у «Витязя» шансов не остается. На «Арену-2000» «Локо» собирается вернуться с 3:1 в свою пользу.

    Ставка

    Пока у ярославцев идет игра, они влегкую еще раз размажут подмосковных соперников. Наши прогноз и ставка — «Локомотив» победит за 1.96.

    Учитывая чрезмерное желание блистать в атаке, можно зарядить на индивидуальный тотал «Локомотива» больше 2.5 с коэффициентом 2.10.

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    «Витязь» — «Локомотив»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 07.03.2023. Прогнозы на хоккей. Добытое ранее преимущество «Локомотив» готов развивать и дальше
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