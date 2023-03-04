ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Квинси Промес Без интриги, мотивации и трансферов. Семь ожиданий от весенней части РПЛ КаземироПять причин, почему «МЮ» может оформить квадрупл уже в этом сезоне Йошко ГвардиолДотянуться до звезд. Почему Йошко Гвардиол так всем нужен
    Все новости спорта

    Домашний этап серии «Автомобилист» закончит без поражений

    «Автомобилист» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставка (к. 2.69) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 4 марта 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Автомобилист Прогнозы на Металлург Мг
    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Металлург» Мг
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Брукс Мэйсек
    Во втором матче серии 1/4 финала Востока «Автомобилист» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Уралец-Арене» 4 марта. Начало встречи — в 14:30 мск. «Автомобилист» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    «Автомобилист»

    В первом матче «Автомобилист» на своем льду не подвел: присвоил волевую победу в основное время, да еще и с комфортным преимуществом (4:2). Ключевой стала сильная третья двадцатиминутка в исполнении хозяев.

    По ходу встречи «Автомобилист» сперва минимально отлетал, затем вышел вперед, а на второй перерыв ушел при счете 2:2. В последних двадцати ушатать «Магнитку» смогли Кертис Волк и Сергей Широков, соперника подвели удаления.

    За три периода домашнего раунда команда Николая Заварухина врезала 32 удара в створ ворот магнитогорцев. Реализация бросков поднялась до 12.5%. Кипер уральцев Йохан Маттссон засэйвил 28 ответок гостей (93.33%).

    Все прогнозы на КХЛ

    Регулярный сезона-2022/23 «Автомобилист» закончил на четвертом месте в Восточной конференции. В 68 играх екатеринбуржцы достали 83 очка и добились 37 побед.

    «Металлург» Мг

    Предматчевые расклады первого захода на «Уральце» кинули «Металлург» Мг в список аутсайдеров. Увы, обидный для такого клуба статус был подтвержден на сто процентов. Гости из Магнитогорска проиграли (2:4).

    В дебютной плей-офф встрече «Металлург» Мг сумел выскочить вперед благодаря шайбе Артема Минулина, но за 30 секунд до первого перерыва «лисы» срезали преимущество, после чего уже сами должны были камбэчить.

    Во втором периоде еще один гол за гостей ввалил Николай Голдобин, который сделал счет 2:2. Дальше команда Ильи Воробьева начала сливаться: стала зарабатывать удаления и терять игру. В меньшинстве «лисы» пропустили шайбу на 45-секунде третьего периода, а затем были добиты в его середине.

    По итогам регулярного сезона «Металлург» Мг оказался пятым клубом Восточной конференции. В 68 играх он присвоил 83 очка и оформил 35 побед. При этом среди участников плей-офф с Востока у «Магнитки» оказалась сильнейшая атака — 189 заброшенных шайб.

    Коэффициенты

    На победу «Автомобилиста» букмекеры дают коэффициент 2.28, на ничью — 3.85, а на победу «Металлурга» Мг — 2.80.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз

    Далекое от прайма «Авто» протаранило такую же проблемную «Магнитку». Команда Заварухина откатала матч так, как она делала это осенью, когда была в прайме.

    Грохнуть гостей из Магнитогорска удалось благодаря хорошей реализации, в то время как игра в обороне по-прежнему является проблемой. Но в преддверии выезда в Магнитогорск уральцы готовы оформить вторую победу. Их соперник совсем плох. Неудачи преследуют хоккеистов Воробьева всю зиму, а каких-либо улучшений в ближайшее время не ожидается.

    Ставка

    В гостях «Авто» будет максимально трудно, поэтому сейчас главная цель команды — выбить «два в ряд» на своем льду. Сил для этого у хозяев припасено достаточно. Наши прогноз и ставка — «Автомобилист» победит с форой -1 за 2.69.

    Во втором матче бригада Заварухина постарается минимизировать результативные ошибки и больше контролировать игру, поэтому победа войдет в статистику клуба в менее событийной встрече. Наш альтернативный прогноз — «Автомобилист» победит + ТМ 6.5 за 2.85.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Кривбасс — Колос
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Зверев — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Джокович — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Факел — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч СКА — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Локомотив — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.97
  • Прогноз на матч Ак Барс — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.60
  • Прогноз на матч Флора — Харьюмаа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Ритеряй — Шяуляй
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Боруссия Д — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.16
  • Прогноз на матч Наполи — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Дроэда — Слайго Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.46
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Автомобилист» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (2.69), статистика, коэффициенты матча 04.03.2023. Прогнозы на хоккей. Домашний этап серии «Автомобилист» закончит без поражений
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры