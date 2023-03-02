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    В битве восточных тяжеловесов свое слово скажет «Магнитка»

    «Автомобилист» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставка (к. 2.08) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 2 марта 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Автомобилист Прогнозы на Металлург Мг
    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Металлург» Мг
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    Максим Карпов
    В первом матче серии 1/4 финала Востока «Автомобилист» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Уралец-Арене» 2 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. «Автомобилист» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Автомобилист»

    В 68 матчах сезона «Автомобилист» срубил 83 очка, которые сделали его четвертым в Восточной конференции. По дополнительным показателям екатеринбуржцы обошли «Металлург» Мг и «Сибирь».

    За всю регулярку «Автомобилист» оформил 37 побед и накидал 188 голов. По количеству заброшенных шайб он делит вторую строчку с «Авангардом». Суперудачным сезон оказался для двух легионеров «Авто» — Да Косты (20+35) и Мэйсека (36+17).

    В середине чемпионата команда Николая Заварухина была в прайме, что позволило ей лидировать на Востоке. Однако к концу сезона екатеринбуржцы начали скисать. Причиной турнирного падения стала 9-матчевая серия поражений, пережитая зимой.

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    В конце сезона ситуация не улучшилась. «Автомобилист» больше не сливался так очевидно, но и не ставил победы на поток. Последние три встречи он провел на «Уральце», где влетел «Салавату» (1:3) и «Трактору» (1:5), а также прикончил «Сибирь» (2:0).

    «Металлург» Мг

    Магнитогорцы по итогам сезона оказались пятыми на Востоке. В 68 играх они заработали 83 очка. Столько же баллов урвали четвертый «Автомобилист» и шестая «Сибирь».

    В течение чемпионата «Металлург» Мг добился 35 побед и забил в сумме 189 голов. Среди всех плей-офф участников Восточного лагеря у «Магнитки» оказалась сильнейшая атака, а самым забивным в сквад-листе команды был Филипп Майе (22+30).

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    • В течение всей осени «лисы» рубились за лидерство на Востоке, но никак не могли обойти в таблице «Автомобилист». Зимой магнитогорцы зависли: команда Ильи Воробьева начала сливать матчи большими партиями, но прочный запас очков удерживал ее в верхней части конференции.

    Незадолго до завершения сезона «Металлург» Мг откатал 3-матчевую серию в гостях, в период которой добился всего одной победы — над «Ак Барсом» 24 февраля (6:3). Последнюю встречу «лисы» провели дома, где слились по буллитам «Салавату» (1:2 Б).

    Коэффициенты

    Победа «Автомобилиста» рассматривается букмекерами за 2.23, ничья — за 4.02, а победа «Металлурга» Мг — за 2.82.

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    Прогноз

    К разборкам в плей-офф две крепкие восточные команды подходят не в прайме. Каждый столкнулся с рядом трудных моментов, из-за которых в течение сезона упустил возможность стать лидером. Однако теперь все это отходит на второй план.

    Несмотря на фактор гостевой игры, «Магнитка» может провести мастер-класс. «Автомобилист» при родных трибунах слил шесть матчей из десяти последних, а в четырех таких встречах пропустил по 3+ шайбы.

    Учитывая результаты уральцев дома, у «Магнитки» появляются реальные перспективы забыть о своих проблемах и зацепиться за важнейшую победу на территории соперника.

    Ставка

    Плохая форма команд рушит ожидания высокой событийности, но в будничном темпе «лисы» смогут завалить «Авто». Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг не проиграет + ТМ 6.5 за 2.08.

    Если же «Магнитка» врубит турборежим, на котором сейчас проводит матчи редко, то доведет дело победы в основное время. Поэтому в качестве альтернативного можно выбрать вариант — «Металлург» Мг победит за 2.82, а для любителей риска подойдет ставка — «Металлург» Мг победит с форой -1 за 3.14.

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    «Автомобилист» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 02.03.2023. Прогнозы на хоккей. В битве восточных тяжеловесов свое слово скажет «Магнитка»
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