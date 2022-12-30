«Сан-Хосе»
В активе «Сан-Хосе» 28 очков, после 36 поединков, и неутешительное 14 место в турнирной таблице западной конференции. За пять последних мматчей выиграла жалкая одна игра, которая пришлась на домашнюю игру против «Миннесоты» (5:2).
Если взять только проигрышные поединки, то в трех последних таких матчах «Сан-Хосе» пропустил 18 голов. Защита представляет собой настоящий проходной двор, где только не забивает вратарь противника.
Коэффициенты матча Сан-Хосе — Филадельфия
«Акулы» три последних поединка между этими соперниками выиграли, причем два из них не завершались в основное время матча.
«Филадельфия»
«Филадельфия» снова проиграла два матча, но стоит сказать, что они произошли всего лишь с разницей в одну шайбу: поражение от «Торонто» (3:4) и «Каролины» (5:6). Даже в матче против «Сан-Хосе» нет особых надежд на положительный исход для гостей.
«Летчики» за три последних проигранных матча пропустили 16 голов, причем в двух из них в ворота дружины Тортореллы влетало по 6 шайб. За 12 последних гостевых поединков «Филадельфия» выиграла только один матч.
Сейчас «летчики» находятся на предпоследнем месте в восточной конференции, имея всего лишь 29 очков после 35 сыгранных поединков. Отставание от «Монреаля», расположившегося на 15 месте в конференции составляет уже 4 очка.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.01, на ничью — 4.50, на гостей — 3.00.
Прогноз и ставка
Прогноз: При всем уважении к сопернику, но хозяева в лице «акул» даже с такими результатами в последних играх выглядят более явными претендентами на победу.
Альтернативный прогноз: Две последних игры из трех между этими соперниками не завершались в основное время, что говорит нам о возможности овертайма.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.01.
Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.10.