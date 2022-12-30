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    Хозяева легко победят?

    «Сан-Хосе» — «Филадельфия». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 30 декабря 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Хосе» — «Филадельфия»
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    «Сан-Хосе»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Филадельфия». Игра пройдет в «САП Центре» 30 декабря. Начало встречи — в 06:30 мск. «Сан-Хосе» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 30 Декабря 2022 года

    «Сан-Хосе»

    В активе «Сан-Хосе» 28 очков, после 36 поединков, и неутешительное 14 место в турнирной таблице западной конференции. За пять последних мматчей выиграла жалкая одна игра, которая пришлась на домашнюю игру против «Миннесоты» (5:2).

    Если взять только проигрышные поединки, то в трех последних таких матчах «Сан-Хосе» пропустил 18 голов. Защита представляет собой настоящий проходной двор, где только не забивает вратарь противника.

    Коэффициенты матча Сан-Хосе — Филадельфия

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    «Акулы» три последних поединка между этими соперниками выиграли, причем два из них не завершались в основное время матча.

    «Филадельфия»

    «Филадельфия» снова проиграла два матча, но стоит сказать, что они произошли всего лишь с разницей в одну шайбу: поражение от «Торонто» (3:4) и «Каролины» (5:6). Даже в матче против «Сан-Хосе» нет особых надежд на положительный исход для гостей.

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    «Летчики» за три последних проигранных матча пропустили 16 голов, причем в двух из них в ворота дружины Тортореллы влетало по 6 шайб. За 12 последних гостевых поединков «Филадельфия» выиграла только один матч.

    Сейчас «летчики» находятся на предпоследнем месте в восточной конференции, имея всего лишь 29 очков после 35 сыгранных поединков. Отставание от «Монреаля», расположившегося на 15 месте в конференции составляет уже 4 очка.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.01, на ничью — 4.50, на гостей — 3.00.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: При всем уважении к сопернику, но хозяева в лице «акул» даже с такими результатами в последних играх выглядят более явными претендентами на победу.

    Альтернативный прогноз: Две последних игры из трех между этими соперниками не завершались в основное время, что говорит нам о возможности овертайма.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.01.

    Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.10.

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    «Сан-Хосе» — «Филадельфия»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 30.12.2022. Прогнозы на хоккей. Хозяева легко победят?
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