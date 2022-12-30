В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Филадельфия». Игра пройдет в «САП Центре» 30 декабря. Начало встречи — в 06:30 мск. «Сан-Хосе» — «Филадельфия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сан-Хосе»

В активе «Сан-Хосе» 28 очков, после 36 поединков, и неутешительное 14 место в турнирной таблице западной конференции. За пять последних мматчей выиграла жалкая одна игра, которая пришлась на домашнюю игру против «Миннесоты» (5:2).

Если взять только проигрышные поединки, то в трех последних таких матчах «Сан-Хосе» пропустил 18 голов. Защита представляет собой настоящий проходной двор, где только не забивает вратарь противника.

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«Акулы» три последних поединка между этими соперниками выиграли, причем два из них не завершались в основное время матча.

«Филадельфия»

«Филадельфия» снова проиграла два матча, но стоит сказать, что они произошли всего лишь с разницей в одну шайбу: поражение от «Торонто» (3:4) и «Каролины» (5:6). Даже в матче против «Сан-Хосе» нет особых надежд на положительный исход для гостей.

«Летчики» за три последних проигранных матча пропустили 16 голов, причем в двух из них в ворота дружины Тортореллы влетало по 6 шайб. За 12 последних гостевых поединков «Филадельфия» выиграла только один матч.

Сейчас «летчики» находятся на предпоследнем месте в восточной конференции, имея всего лишь 29 очков после 35 сыгранных поединков. Отставание от «Монреаля», расположившегося на 15 месте в конференции составляет уже 4 очка.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.01, на ничью — 4.50, на гостей — 3.00.

Прогноз и ставка

Прогноз: При всем уважении к сопернику, но хозяева в лице «акул» даже с такими результатами в последних играх выглядят более явными претендентами на победу.

Альтернативный прогноз: Две последних игры из трех между этими соперниками не завершались в основное время, что говорит нам о возможности овертайма.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.01.

Альтернативная ставка: Будет ОТ с коэффициентом 4.10.