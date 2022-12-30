В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «Арене-2000» 30 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

В 43 матчах ЦСКА сумел забрать 59 очков, с которыми по-прежнему удерживает третью позицию в Западной конференции. В данный момент столько же баллов имеет «Торпедо», откатавшее на игру больше.

В преддверии приостановки чемпионата на Матч звезд и игры сборных ЦСКА провел унылый отрезок, в который вошли три поражения в четырех матчах. После паузы «армейцы» выдали еще пять раундов, но и в них нашлись два неудачных результата.

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Вернуться в игру после перерыва команде Сергея Федорова удалось на гиперзвуке. В Белоруссии она расщепила на атомы минское «Динамо» (5:1). Спустя три дня москвичи взяли важнейшую победу в дерби против СКА (2:1).

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Однако после продуктивного выезда в «Ледовый» ЦСКА накрыли упомянутые ранее потери. Без накоплений красно-синих оставили «Локомотив» (1:3) и «Динамо» Москва (1:2). И только вторая подряд победа над СКА улучшила самочувствие команды Федорова.

«Локомотив»

«Локо» откатал 43 матча, в которых собрал 64 очка, а в таблице Западной конференции закрепился на втором месте. В данный момент он опережает ЦСКА на 5 баллов, проведя на 2 встречи больше.

На перерыв в чемпионате «Локомотив» уходил в выгодном турнирном положении, однако в статистику успел вписать домашнее поражение в раунде с одним из аутсайдеров лиги — «Куньлунем» (0:1).

После кислого матча с «Ред Стар» команда Игоря Никитина вернулась на лед и успела откатать пять программ. В каждой встрече ярославцы победили, причем всегда в основное время. Только раз общий тотал превысил 4 гола.

В ходе четырех подряд туров «Локомотив» баловал победами домашнюю публику. На «Арене-2000» хозяева вздернули «Сочи» (2:1), «Ак Барс» (2:1), ЦСКА (3:1) и «Спартак» (2:1). Последнюю встречу ярославцы провели в Мытищах, где взяли реванш у «Куньлуня» (4:2).

Коэффициенты

Зарядить на ЦСКА букмекеры дают возможность с коэффициентом 1.97, на ничью — за 3.94, а на «Локомотив» — за 3.28.

Прогноз

В двух предыдущих очных матчах «Локомотив» победил, причем в последней встрече сделал это уверенно, в очередной раз показав умение выключать чужих форвардов из их привычной игры.

За счет осторожного хоккея «Локо» сейчас катает беспроигрышную серию, которую способен продлить в очередном раунде с «армейцами» . Недавно ЦСКА провел сложный матч против СКА, а еще одного сильного соперника команда Федорова может не выдержать.

Ставка

Прошлый раз москвичи загасили питерцев, а затем проиграли ярославцам, ожидаем аналогичный сценарий и сейчас. Наши прогноз и ставка — «Локомотив» победит с форой 0 за 2.46.

Если хоккеисты Никитина смогут урвать +2, то сделают это в традиционно тихой по событийности игре. Наш альтернативный прогноз — «Локомотив» не проиграет + ТМ 5.5 с коэффициентом 2.47.