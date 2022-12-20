В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Спартак». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 20 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Москва

В 40 матчах динамовцы подняли 49 очков, с которыми закрепились на пятом месте в Западной конференции. По дополнительным показателям команда отстает от четвертого «Торпедо».

В декабре «Динамо» Москва успело провести четыре встречи, но только в двух удалось победить. Первая партия с +2 была оформлена столичным клубом в Мытищах, где он не постеснялся обезглавить полумертвый «Куньлунь» (5:1).

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Если раунд с аутсайдером команда Алексея Кудашова закрыла без вопросов, то в двух матчах с соперниками посерьезнее она смотрелась хуже. Одна из потерь накрыла бело-голубых в Казани. На «Татнефть Арене» гости проиграли в овертайме «Ак Барсу» (2:3 ОТ).

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Таким же методом динамовцев загасил СКА в «Ледовом» (1:2 ОТ). Перед самой паузой хоккеисты Кудашова встретились со «Спартаком» на «Мегаспорт Арене». Труднейший матч им удалось закрыть в свою пользу в серии буллитов с помощью единственного гола Дмитрия Рашевского (2:1 Б).

«Спартак»

В 41 встрече спартаковцы собрали 46 очков, благодаря которым удерживают шестую позицию на Западе. От будущего соперника красно-белые отстают на 3 балла, проведя при этом на игру больше.

С 20 ноября по 4 декабря «Спартак» уничтожал любого и каждого, кто попадался ему в календаре. Мощная по меркам команды серия продержалась шесть раундов, в пяти из которых красно-белые добивали соперников в основное время.

Последняя гостевая победа команды Игоря Гришина состоялась 4 декабря. В тот вечер в Балашихе спартаковцы бились с «Витязем», от которого получили первый страйк, но затем ответили четырьмя оплеухами (4:1).

После крупной победы на льду «Витязя» «Спартак» успел откатать две встречи на «Мегаспорт Арене». На своем льду хоккеисты Гришина остались без очков в драке с «Локомотивом» (2:3), а бонусный балл удалось взять в дерби с «Динамо» Москва (1:2 Б).

Коэффициенты

На «Динамо» Москва букмекеры выгружают кэф 2.03, на ничью — 4.00, а на «Спартак» — 3.10.

Прогноз

Предыдущий очный раунд «Спартак» сдал в серии буллитов, однако по ходу матча точно смотрелся не хуже динамовцев и имел шансы все решить в свою пользу в основное время.

В важнейшей ответной игре команда Игоря Гришина подкорректирует точность и улучшит реализацию , благодаря чему сможет добыть победу, которая упрочит положение в борьбе за топ-5.

Ставка

Для красно-белых предстоящая встреча будет мегаответственной, поэтому они откатают ее со стопроцентной выкладкой. Наши прогноз и ставка — «Спартак» победит в матче за 2.30.

Для более безопасного варианта рекомендуем обратить внимание на исход — «Спартак» победит с форой 0. На это дают кэф 2.32.

В стычке на «ВТБ Арене» гости едва ли могут рассчитывать на победу в лайтовом режиме. Чтобы загасить «Динамо», придется забивать, причем не раз. Поэтому в качестве альтернативы предлагаем зарядить на индивидуальный тотал «Спартака» больше 2.5 за 2.50.