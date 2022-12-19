В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги СКА будет принимать «Витязь». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 19 декабря. Начало встречи — в 19:30 мск. СКА — «Витязь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

СКА

В 41 игре чемпионата дрим-тим из Санкт-Петербурга заработала 69 баллов, с которыми улетела на первое место в Западной конференции с 15-очковым отрывом от ближайшего конкурента.

Перед перерывом в КХЛ СКА влепил очередную беспроигрышную серию, которую дотянул до шести матчей. Вин-стрик «армейцев» был открыт красивой победой над «Торпедо» в Нижнем Новгороде (6:2).

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После тотального уничтожения одного из самых прочных середняков Запада команда Романа Ротенберга завалила бесспорного аутсайдера — «Сочи» (5:2). В трех следующих раундах победы питерцам давались сложно.

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Сперва 2 очка пришлось выбивать у «Северстали» в овертайме (4:3), а затем делать чудо-спасение в разборках с «Куньлунем», которого удалось задушить в серии буллитов (4:3 ОТ). В овертайме СКА нокаутировал и «Динамо» Москва (2:1 ОТ). А в заходе с минским «Динамо» удалось все разрулить в основное время (5:3).

«Витязь»

В 40 матчах подмосковный клуб заработал 44 очка, а в таблице Западной конференции поднялся на седьмое место. На 2 балла он опережает восьмое «Динамо» Минск при равном количестве проведенных встреч.

В конце ноября «Витязь» нарвался на серийные поражения. Правда, долго они команду не терзали, отпустили после трех раундов. В луз-стрик «богатырей» вошли игры с «Северсталью» (2:3), ЦСКА (4:6) и «Динамо» Москва (2:3 ОТ).

Из-за «стали» была начата серия, благодаря ей и прекратилась. Во встрече 3 декабря команда Вячеслава Буцаева взяла реванш у бригады Разина. Зато в следующем раунде «витязи» устроились на разгром от «Спартака» (1:4).

Незадолго до паузы в КХЛ подмосковный клуб дважды взял по 2 очка — выручили встречи с западными андердогами. Поочередно «Витязь» разобрал «Куньлунь» (3:1) и «Сочи» (6:2).

Коэффициенты

Победу СКА букмекеры оценивают в 1.39, ничью — в 5.50, а победу «Витязя» — в 6.60.

Прогноз

До перерыва в чемпионате СКА выдал очередной заряд мощности, благодаря которому оформил шесть подряд побед. В пяти встречах общий тотал доходил до 6+ голов в основное время.

«Витязь» до паузы успел выиграть дважды кряду, а в последнем матче сумел вонзить 6 голов сочинцам. У обеих команд с атакой все в порядке, поэтому и в очном раунде стоит ждать результативную зарубу. В последней стычке друг с другом в Питере хозяева победили с тонким перевесом — 4:3 .

Ставка

Бесспорно, взять победу в «Ледовом» гостям будет практически нереально, но на добротный замес сил точно хватит. Наши прогноз и ставка — тотал больше 5.5 за 2.13.

Дополнительно можно привязать потенциальный «верх» к удачному для «армейцев» результату. В качестве альтернативы берем исход — СКА победит + ТБ 5.5 с коэффициентом 2.70.