Финляндия
В первой игре финны остались без очков. В таблице квартета они упали на последнее место, а от будущего соперника отстали на 2 балла. Очная победа может кардинально улучшить турнирную жизнь команды.
В дебютном матче Финляндия зарубилась с Чехией, которой проиграла с минимальным гандикапом (2:3). В лайв-режиме финны горели 0:2 до третьего периода включительно. И только в третьих двадцати начали получать реальные возможности спасти игру.
В составе Финляндии по голу зарядили Элмери Эронен и Йонас Кемппайнен. Суммарно команда Юкки Ялонена вмазала в створ ворот Чехии 32 броска и обошла по этому показателю соперника на 17 ударов (32:15), однако испортила ситуацию хилая реализация (6.25%).
Еще 22 удара финнов летели в направлении рамы конкурента, но приземлились мимо. Ворота сборной Финляндии защищал Эмиль Ларми, совершивший 12 спасений (80%).
Швеция
В первом раунде Швеция не смогла выжать победу в основное время, из-за чего получила 2 очка из 3 возможных. В таблице скандинавы занимают вторую строчку, уступая 1 балл Чехии.
В дебютной встрече Швеция переиграла хозяина турнира — Швейцарию (3:2 ОТ). Всю яркую событийность данной игры соперники начали накидывать со второго периода после унылых нулей в первых двадцати.
По ходу матча команда Сэма Халлама вела в счете дважды, однако в нетипичной для себя манере не смогла дотянуть до победы, пропустив второй швейцарский панч за 44 секунды до финальной сирены.
В овертайме Швеции понадобилось 3 минуты, чтобы казнить соперника. Победную шайбу влепил Маркус Серенсен. За весь матч скандинавы нанесли всего 24 броска в створ и показали при этом солидную реализацию — 12.5%.
Коэффициенты
На победу Финляндии букмекеры дают коэффициент 2.43, на ничью — 3.98, а на победу Швеции — 2.56.
Прогноз
В матче с Чехией финскую команду подвела слабая точность и сомнительная вратарская игра, чем соперник на сто процентов воспользовался. Чехия провела для Швеции мастер-класс, обыграв Финляндию в двух подряд последних очных матчах.
Что касается последнего стыкового раунда с «Тре Крунур», то в нем команда Юкки Ялонена была на высоте (4:1), очевидно, что шведы, претендующие на победу на турнире, готовы открыть ответный огонь.
Ставка
В четырех предыдущих матчах шведы только раз пропустили больше двух голов, в остальных случаях дела в защите обстояли получше. Поэтому дополнительно можно зарядить на тотал меньше 4.5 с кэфом 2.12.