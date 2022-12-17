В матче Швейцарских игр Финляндия сыграет со Швецией. Встреча пройдет на «BCF-Арене» 17 декабря. Начало запланировано на 15:30 мск. Финляндия — Швеция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Финляндия

В первой игре финны остались без очков. В таблице квартета они упали на последнее место, а от будущего соперника отстали на 2 балла. Очная победа может кардинально улучшить турнирную жизнь команды.

В дебютном матче Финляндия зарубилась с Чехией, которой проиграла с минимальным гандикапом (2:3). В лайв-режиме финны горели 0:2 до третьего периода включительно. И только в третьих двадцати начали получать реальные возможности спасти игру.

В составе Финляндии по голу зарядили Элмери Эронен и Йонас Кемппайнен. Суммарно команда Юкки Ялонена вмазала в створ ворот Чехии 32 броска и обошла по этому показателю соперника на 17 ударов (32:15), однако испортила ситуацию хилая реализация (6.25%).

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Еще 22 удара финнов летели в направлении рамы конкурента, но приземлились мимо. Ворота сборной Финляндии защищал Эмиль Ларми, совершивший 12 спасений (80%).

Швеция

В первом раунде Швеция не смогла выжать победу в основное время, из-за чего получила 2 очка из 3 возможных. В таблице скандинавы занимают вторую строчку, уступая 1 балл Чехии.

В дебютной встрече Швеция переиграла хозяина турнира — Швейцарию (3:2 ОТ). Всю яркую событийность данной игры соперники начали накидывать со второго периода после унылых нулей в первых двадцати.

По ходу матча команда Сэма Халлама вела в счете дважды, однако в нетипичной для себя манере не смогла дотянуть до победы, пропустив второй швейцарский панч за 44 секунды до финальной сирены.

В овертайме Швеции понадобилось 3 минуты, чтобы казнить соперника. Победную шайбу влепил Маркус Серенсен. За весь матч скандинавы нанесли всего 24 броска в створ и показали при этом солидную реализацию — 12.5%.

Коэффициенты

На победу Финляндии букмекеры дают коэффициент 2.43, на ничью — 3.98, а на победу Швеции — 2.56.

Прогноз

В матче с Чехией финскую команду подвела слабая точность и сомнительная вратарская игра, чем соперник на сто процентов воспользовался. Чехия провела для Швеции мастер-класс, обыграв Финляндию в двух подряд последних очных матчах.

Что касается последнего стыкового раунда с «Тре Крунур», то в нем команда Юкки Ялонена была на высоте (4:1), очевидно, что шведы, претендующие на победу на турнире, готовы открыть ответный огонь.

Ставка

Финляндия откатилась от прайм-версии себя , поэтому у желто-синих хватит сил и класса, чтобы урвать +3. Наши прогноз и ставка — Швеция победит в матче за 1.98.

В четырех предыдущих матчах шведы только раз пропустили больше двух голов, в остальных случаях дела в защите обстояли получше. Поэтому дополнительно можно зарядить на тотал меньше 4.5 с кэфом 2.12.